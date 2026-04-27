"Auswanderer-Kids: Jetzt reden wir!": Diese "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderin ist im zweiten Teil des neuen Formats zu sehen

Im März 2025 lief der erste Teil von "Auswanderer-Kids: Jetzt reden wir" bei Vox, der sich explizit um die Kinder der Auswanderer dreht. Es ist eine Art Ableger zum regulären Format "Goodbye Deutschland". Damals waren auch zwei Mallorca-Auswanderer-Kinder mit dabei: Kiana Gülpen, die Tochter von Deniz Gülpen, und Céline Goebel, die Tochter von Andrea Goebel.

Kiana Gülpen mit Ziehvater Sascha Winkels. / Vox

Nun läuft am Freitag (1.5.) um 20.15 Uhr der zweite Teil bei VOX. Bei RTL+ steht die Folge derzeit schon zur Verfügung. "Endlich. Das ist für uns die langersehnteste Folge aller Folgen. So viele haben immer gefragt: Wann kommt eure New-York-Folge", so Deniz Gülpen zur MZ.

Darum geht es in der Folge

Kiana Gülpen ist dieses Mal die einzige Mallorca-Auswanderin. "Nach drei Jahren auf Mallorca fühlt sich Kiana Gülpen hier immer noch nicht angekommen. Doch plötzlich erhält die 15-jährige die Chance, die ungeliebte Insel zu verlassen. Modedesignerin Pia Bolte hat die Teenagerin für die New York Fashion Week gebucht. Durch einen Zufall kam Kiana vor drei Monaten zu ihrem ersten Model-Job und muss nun beweisen, dass sie sich vom schüchternen Teenager zum professionellen Model entwickeln kann", heißt es in der Ankündigung.

Kianas Mutter Deniz Gülpen. / RTL

Das sagt Kiana zu den "Kids-Folgen"

Die Dreharbeiten für die beiden Folgen gingen von 2022 bis 2024, erzählte Kiana Gülpen der MZ. "Ich finde es echt fantastisch, dass wir ein separates Format bekommen, da es häufiger ausschließlich um die Probleme und Blickwinkel der Erwachsenen geht, mit denen sich Minderjährige überhaupt nicht identifizieren, beziehungsweise in die sie sich nicht hineinversetzen können", so Kiana Gülpen damals anlässlich der ersten Folge. Die jungen Protagonisten befänden sich in einer interessanten Lebensphase, findet sie. "In diesem Alter entscheiden die meiste Zeit andere, was für einen das Beste ist. Also ist es hervorragend, dass man sich selbst zu dem Thema äußern kann", so die Schülerin weiter.

Neben Kiana Gülpen sind auch die Heidtke-Kids zu sehen. "Mitten in Südafrika leben der 16-jährige Samuel, sein 13-jähriger Bruder Aaron und die siebenjährige Emily. Ihre Eltern Marie und Olaf betreiben eine Farm mit Ferienlodge. Da es im Umkreis keine Schulen gibt, müssen die Söhne in einem Internat leben. Während Samu seinen Platz im Internat gefunden hat, kämpft Aaron täglich mit den Regeln seiner Schule. Können die Eltern ihren Sohn davon überzeugen, dass das Internat das richtige für ihn ist?", heißt es in der Ankündigung.

Die Heidtke-Kids. / RTL

Darum geht es bei dem Format

"Wenn Eltern in die Welt ziehen, werden manche oft gar nicht gefragt: die Kinder. Sie wandern mit aus, lassen Freunde, Großeltern, ihr gewohntes Umfeld zurück. Und sind gezwungen, woanders neu zu starten. Jetzt kommen sie zu Wort, berichten von ihren Emotionen, ihrer Perspektive auf die Auswanderung. Was denken sie wirklich über den großen, von den Eltern vorgegebenen Schritt?" Mit diesen Worten kündigte der Sender das Format 2025 an.

Kiana Gülpen mit Sascha Winkels und Deniz Gülpen in New York. / Privat

Seit wann auf Mallorca gedreht wird

Seit 2006 begleitet VOX in der Doku-Soap "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" Deutsche, die ihr Glück im Ausland versuchen wollen. Seit 2008 dreht der Sender regelmäßig auf Mallorca und begleitet die Protagonisten bei ihren ersten Schritten auf der beliebten Insel. Auch der Alltag bereits etablierter Auswanderinnen und Auswanderer wird dokumentiert. Wie viele Auswanderer wurden hier über all die Jahre begleitet wurden, ist nicht bekannt. Eines steht aber fest: Es waren und sind überdurchschnittlich viele im Vergleich zu den Auswanderern, die es in andere Länder verschlagen hat. Jetzt sollen also die Auswanderer-Kinder groß rauskommen.