Fast drei Jahre nach der Eröffnung: Die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Jenny "Delüx" und Achim Thiesen geben ihre Boutique auf

Die Sommersaison 2026 hat in Artà noch gar nicht richtig angefangen. Dennoch verkünden die TV-Auswanderer Jenny und Achim Thiesen am Mittwoch (29.4.) auf Facebook überraschend: Sie geben ihre Boutique in dem beschaulichen Ort im Nordosten der Insel auf. "Se alquila" steht auf dem grell-orangefarbenen Schild, das an der Eingangstüre hängt. Darunter die Telefonnummer von Achim Thiesen, unter der sich Interessenten melden können, und das Wort "traspaso" (Übertragung).

Auf einem Video, das Thiesen in den sozialen Netzwerken gepostet hat, führt der Mann von Jenny "Delüx" durch das kleine aber feine Geschäft mitten in der Einkaufsstraße. Gleichzeitig erklärt er auch einige Details und, warum das Paar sich zu dem Schritt entschlossen hat: "Wir haben keinen Zeitdruck. Wir machen's irgendwann. Wir wollen uns mehr um Cala Millor kümmern, weil wir dort viel zu tun haben und wir zwei Geschäfte zusammen haben und uns selber nicht verlieren wollen. Wollen wir das mal so sagen. Es ist einfach zu viel, bis nachts um 1 Uhr im Restaurant, und dann morgens schon wieder um 9 Uhr in Action sein", so Achim Thiesen, der nicht bestreitet, dass man sich das Arbeitspensum selbst ausgesucht habe.

Jenny "Delüx" und Achim Thiesen vor dem Happy Schnitzel in Cala Millor. / Privat

Das sind die Gründe

Gegenüber der MZ sagte der für seine Barfuß-Schuhe bekannte Auswanderer, dass es nie zur Debatte stand, die Boutique in Cala Millor zu schließen. Auch, weil sie nur wenige Meter entfernt vom Restaurant Happy Schnitzel liegt, das laut Thiesen sehr gut laufe. "Die Boutique in Cala Millor ist zudem das Mamahaus", so seine Worte. Er sei samstags den ganzen Tag in der Boutique und am Dienstagmittag. Jenny Thiesen sei während der Öffnungszeiten des Happy Schnitzel in dem Restaurant, helfe auch in der Boutique aus. "Das wird zu viel. Wir wollen auch ein bisschen Freizeit haben", so Achim Thiesen. Die Boutique in Cala Millor und das Restaurant sind bis zum 10. August geöffnet. Dann verabschiedet sich das Paar wie letztes Jahr in einen drei Wochen dauernden Urlaub.

Boutique in Artà vorerst weiter geöffnet

Und Artà? "Das Geschäft bleibt weiterhin dienstags und donnerstags von 10.30 bis 14 Uhr auf", so Thiesen. Drei bis vier Interessenten hätten es sich schon angeschaut. "Artà ist begehrt. Da steht kein Laden leer", so Thiesen, der das Lokal mit seiner Frau im Juni 2023 eröffnet hatte. Neben dem Verkaufsraum gibt es ein Lager. Die Möbel können bei Wunsch drinbleiben. Das Lager sei recht groß. Man könnte es auch als Verkaufsfläche nutzen, so Thiesen. Auch gebe es eine Toilette und eine kleine Küche.

Blumen zum Opening: Die Geschäfte von Jennifer und Achim Thiesen sind am Karsamstag (4.4.) ganz offiziell in die neue Saison gestartet. / Privat

So ist Jenny "Delüx" auf Mallorca durchgestartet

Jennifer Thiesen - damals hieß sie noch Jennifer Matthias - war 2010 gemeinsam mit ihrem wenige Monate alten Sohn Leon und ihrem damaligen Lebensgefährten nach Mallorca gekommen. Beruflich lief es von Beginn an rund. Unmittelbar nach der Ankunft eröffnete sie ihre Boutique in Cala Millor, mit der sie bis heute viel Erfolg hat. Seitdem war sie immer wieder auch im Vox-Format zu sehen gewesen. 2022 heiratete die bekannte TV-Auswanderin dann Achim Thiesen zunächst standesamtlich in Deutschland. Ende desselben Jahres fand dann die freie Trauung auf Mallorca statt, die ebenfalls von Vox dokumentiert wurde.

Seit Juni 2023 betreibt das Paar neben dem Kombi-Geschäft in Cala Millor zudem in Artà ein Gemeinschafts-Geschäft, bei dem Produkte der Klamotten-Boutique und des Schuhladens zusammen angeboten werden. Wenige Monate später, im Oktober 2023, eröffneten die Thiesens in Cala Millor das Restaurant "Happy Schnitzel". Zuletzt haben sie dort als Neuheit auch Wein-Tastings angeboten. Erst im Oktober 2025 war eine Mitarbeiterin des Auswanderer-Paares verstorben. Anfang Februar 2026 haben die Thiesens ihre drei Geschäfte nach der Winterpause wiedereröffnet. Die dreiköpfige Familie lebt mit Jenny Thiesens Sohn Leon in Artà.