Den kennt man doch: "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderer Steff Jerkel hat neue Untermieter für sein Sharky's gefunden

Anfang des Jahres hatte "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel es für 250.000 Euro inseriert, nun hat der TV-Auswanderer für sein Sharky's in Cala Ratjada neue Untermieter gefunden. "Drei Kollegen von mir machen den Laden weiter", verriet Jerkel der MZ. Einer der "Kollegen" ist Jerkels Freund Michael Busse, den man als Betreiber des Fussicamp ebenfalls aus der Auswanderer-Sendung kennt. "Ich freue mich, dass der Laden nicht leersteht und es weitergeht. Er kostet ja auch jeden Monat Miete", so Jerkel weiter. Er sei zudem froh, dass er noch in diesem Sommer als Gast dort sitzen und Fußball gucken könne.

Das haben die neuen Untermieter vor

Michael Busse übernimmt das Sharky's mit seinen Freunden Tim und Ralf. "Ich bin Fußball- und Sport-Fanatiker. Bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 war das Sharky's noch auf. Ich fand die Atmosphäre damals toll und fand es schade, dass es wenig später geschlossen war", so der gebürtige Hamburger zur MZ.

Nun steht die Fußball-Weltmeisterschaft vor der Türe. "Das Sharky's ist als Anlaufpunkt für Freunde und Sportler, die die Spiele in netter Atmosphäre schauen wollen, super geeignet", findet Busse. "Wir kaufen den Laden nicht und machen auch kein traspaso, Steff vermietet ihn uns unter", stellt Busse klar. Wenn sich in den kommenden Monaten doch ein Käufer meldet, müsse der zwar die Angestellten von Busse und seinen beiden Kollegen übernehmen, könne das Lokal dann aber kaufen.

Seit Jahren befreundet: Steff Jerkel und Michael Busse. / Privat

Eröffnungsdatum und Konzept

Der Plan sei nun aber, dass das Dreier-Gespann das Sharky's - der Name bleibt - bis Ende Oktober als Sportsbar betreibt. "Wir wollen das Sharky's bis zum 21. Mai wieder eröffnen", so der Vater eines Sohnes, der derzeit noch Personal sucht. Wer sich als Barkeeper oder Kellner bewerben will, kann dies per E-Mail an TimStreb@hotmail.de tun.

Bezüglich des Konzepts gab Busse an, die Speisekarte auf jeden Fall verkleinern zu wollen. "Wir werden Säulen und Pakete verkaufen, wie es im Stadion üblich ist. Fünf Liter Bier und zehn Bratwürste mit Brötchen." Daneben soll es auch Tapas, Frikadellen oder Chili con Carne geben.

Längst nicht nur Sportfans kommen im Sharky's auf ihre Kosten. "Einmal pro Woche dürfen wir Karaoke anbieten", so Busse. Auch Bundesliga- und Champions-League-Spiele wollen die drei Männer übertragen.

Micha Busse mit seinem Sohn. / Privat

Vorbereitungen laufen

Derzeit laufen die Vorbereitungsarbeiten im Sharky's auf Hochtouren. "Wir sind dabei, alle Fernseher anzubringen, haben heute schon die Leinwand getestet. Zudem müssen wir Streichen und Möbel abschleifen", so der 53-Jährige, der seit 16 Jahren auf Mallorca lebt. Parallel hat Busse bei seinem Fussicamp kürzlich zwei neue Naturrasenplätze anlegen lassen, laut seiner Aussage die einzigen auf Mallorca, die in privatem Besitz sind.

Hat sich auf der Insel mit seinem Fussicamp einen Namen gemacht: Micha Busse. / Privat

Busse und Jerkel kennen sich aus Hamburger Fußballzeiten. Im selben Verein hätten die beiden Männer nie gespielt, aber gegeneinander. Später hätten sie sich rund 15 Jahre lang nicht gesehen. Auf Mallorca kamen die beiden Männer dann wieder zusammen, wurden in den vergangenen Jahren enge Freunde. Die genaue Geschichte können Sie hier nachlesen.

Die Geschichte von Michael Busse und Steff Jerkel

Michael Busse ist im Mai 2010 nach Mallorca ausgewandert und hat im selben Jahr das Fussicamp gegründet. Er lebt von der Mutter seines Sohnes Mats getrennt und pendelt regelmäßig nach Deutschland, um seinen mittlerweile achtjährigen Sohn zu treffen. Bei "Goodbye Deutschland" war er schon länger nicht zu sehen. Auch weitere Dreharbeiten seien nicht geplant. "Es liegt auch daran, dass ich gerade keine Lebenspartnerin habe und sie nichts über Einzelpersonen machen", so Busse.

Derzeit vergleichsweise häufig zu sehen ist Steff Jerkel an der Seite von Peggy Jeofke. Kennengelernt hatte sich das Paar 1998 in Arenal. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Nach einem langen unerfüllten Kinderwunsch wurde im März 2018 Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach". Das Sharky's hatte Jerkel im Mai 2024 eröffnet. Schon im Juli desselben Jahres war Schluss.

Steff Jerkel im Sharky's. / Bendgens