Dieser Promi ist im "Schatzi" der "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Marion und Daniel Pfaff in Peguera mit am Start
In Folge 4 von "Zwischen Meer & Maloche" erfährt man nicht nur weitere Details über das neue Lokal des Gastronomenpaars, sondern auch, was nicht zu Don Francis' Stärken gehört
Immer wieder sonntags läuft eine neue Folge von "Zwischen Meer & Maloche: Arbeiten, wo andere Urlaub machen". Die MZ hat sich auch Folge 4, die am vergangenen Sonntag (3.5.) bei KabelEins zu sehen war, angeschaut.
Die Pfaffs
Stand der Dinge bei den Pfaffs: Der Pachtvertrag für das "Schatzi" ist unterschrieben, Vera Wolfram als Betriebsleiterin für das neue Projekt ins Boot geholt. "Heute sieht sie den ehemaligen Tapasladen zum ersten Mal", kündigt die Off-Stimme an. Die Kücheneinrichtung haben sie vom Vorbetreiber des "La Tasca" übernommen, das zuletzt in dem Lokal untergebracht war.
Plötzlich steht Sänger Mario Teusch vor der Tür des Lokals. Aus dem Stadl ist er nicht wegzudenken. "Den Mario haben wir vor ungefähr zwölf Jahren mal gebucht, als Entertainer. Tatsächlich war es so ein lieber Kerl, dass wir den dann einfach ganz nach Mallorca geholt haben. Der gehört einfach dazu. Das ist die Seele von Krümels Stadl", stellt Partysängerin Krümel klar.
Sie wollen ihn auch für ihr neues Lokal engagieren. "Er ist zuverlässig und macht das Ganze auch mit Herz und Leidenschaft. Deswegen, glaube ich, passt er ganz gut in die Küche", sagt Krümel dazu.
Was taugen die Küchengeräte?
Auch Marion Kunat, eine von zwei Köchinnen im Schatzi, empfangen die Pfaffs in ihrem Lokal. Sie selbst haben von Küche keine Ahnung. "Wir müssen ein traspaso von 80.000 Euro plus Steuern zahlen", erinnert Marion Pfaff. "80.000 Euro für Geräteschrott, Krümels Alptraum", kommentiert die Off-Stimme. Wie viele der Küchengeräte sind überhaupt funktionstüchtig? "Neue Geräte sind im Budget nicht vorgesehen. Krümel und Dani müssen sich auf die Expertise ihrer Mitarbeiter verlassen", so die Off-Stimme weiter. Gehen die Kühlschränke? Geht die Fritteuse? "Die hat auch ihre Macken", weiß Teusch.
"In dem Moment hab' ich gedacht: Scheiße", sagt Krümel. "Ich war eigentlich froh über jede Macke, die die Geräte hatten, weil ich wusste: Das schmälert das traspaso", so Danni Pfaff. Auch die Installationen, Leitungen, sind teilweise Schrott. Wie viel die Pfaffs letztlich an Übergabe-Summe zahlen mussten, ist auf einmal nicht mehr klar.
Noch nie ein Restaurant betrieben
Mario Teusch fällt dann auf, dass es keinen Sinn ergibt, die Tellerrückgabe und Spülstraße an einem bestimmten Ort zu haben. Er überzeugt die Pfaffs, das beim Umbau zu beherzigen. "Wir kennen nur Erlebnisgastronomie, wir können nicht Restaurant. Deswegen ist es wichtig, dass sie uns solche logistischen Abläufe zeigen", findet Marion Pfaff. "Der Wunsch des Mario Teusch ist uns Befehl", kommentiert ihr Mann.
"Mario Teusch lebt auf Mallorca und ist Tellerwäscher. Er hat vorher auch im 'La Tasca' in der Küche gearbeitet. Bei uns ist er für den Spüldienst zuständig", erklärt Krümel.
Mit Köchin Marion Kunat geht es dann um die Speisekarte. "Thema Spätzle: Ich besteh' drauf, dass Spätzle handgeschabt werden", sagt der Schwabe Daniel Pfaff. "Spätzle schaben, das ist richtig viel Arbeit", weiß Köchin Marion Kunat. Auch Krümel findet es zu zeitaufwendig. "Wie lange hast du in der Küche gestanden, um mal für uns Spätzle zu machen?", fragt sie. "Der Tag hat mir gezeigt, dass ich von Küche so viel Ahnung hab wie vom Hausbau. Null", gibt Krümel zu.
Don Francis und Christina
Auch Mallorca-Neu-Auswanderer Don Francis ist in der aktuellen Folge zu sehen. Der ehemalige Partykönig vom Festland will eine Einweihungsparty auf seiner Finca machen. "Wir haben jetzt den großen Schritt gemacht von Lloret nach Mallorca. Dann möchte man das seinen Bekannten natürlich auch zeigen und das Haus einweihen", findet er. Doch erst einmal muss das Paar dafür sorgen, dass die Hunde nicht weglaufen. Ein Zaun muss her.
"Ich hab' zwei linke Hände", gibt Don Francis zu. Er geht zum Baumarkt. Schnell wird klar: Er hat sich nicht einmal Gedanken darüber gemacht, wie hoch der Zaun sein soll, damit die Hunde nicht drüber springen können.
Er will seine Kollegin Ina Colada anrufen. "Die beiden kennen sich seit 15 Jahren", verrät die Off-Stimme. Sie habe auch schon einige Häuser renoviert. Auch Don Francis' Berater, DJ Marci, soll mithelfen. Ina Colada und DJ Marci lachen sich kaputt, als sie auf dem Parkplatz des Baumarktes den Zaun sehen. Er sei viel zu niedrig für die beiden stämmigen Hunde des Partysängers.
Nur ein festes Einkommen
Don Francis' Frau Christina arbeitet, wie man schon in einer früheren Folge erfahren hat, in einem Zwei-Sterne-Hotel. Ihre 1.800 Euro netto sind momentan die einzige finanzielle Sicherheit für das Paar.
Auf der Finca des Paares in Campanet ist unterdessen der halbe Ballermann eingetroffen. Noch drei Stunden hat die Truppe, bis die Sonne untergeht, um den Zaun aufzubauen. Ob das reicht? Auch Don Francis bohrt mit. "Er wird doch nicht heute sein handwerkliches Talent entdecken", kommentiert die Off-Stimme. 400 Euro hat er im Bauhaus gelassen.
Der Zaun steht, am nächsten Tag wird gefeiert. Auch die Helfer vom Vortag sind eingeladen. Don Francis' Frau Christina und Ina Colada haben das Essen eingekauft, Don Francis sollte sich um die Getränke kümmern. Er hat sich verschätzt, viel zu wenig gekauft. "Die haben mich echt ausgelacht", sagt er. Seine Freunde bringen noch Eis, Cola und auch Werkzeug mit.
"Ich liebe Mallorca" statt "Ich liebe Lloret"
Auf Don Francis' Auto kleben noch Aufkleber mit der Aufschrift "I <3 Lloret". "Du kannst ja auf Mallorca nicht damit rumfahren", findet einer seiner Kumpels. Er habe noch eine kleine Überraschung für ihn, kündigt er an.
Er foliert auf Mallorca Autos und hat ein Team mitgebracht. "Lloret de Mar war die Hälfte meines Lebens. Es hat uns sehr gut gefallen. Ich will es auch nicht schlechtreden. Aber ich habe für mich gefühlt, dass meine Zeit dort abgelaufen ist", sagt Don Francis. Er ist begeistert von der Überraschung.
DJ Marci soll auf der Party auflegen. "Es ist wunderschön zu sehen, dass wir grade mal einen Monat hier sind und jetzt schon so viele Leute haben, die uns helfen, die man einladen kann", freut sich Don Francis.
Wie kommt "Dosensuppe" bei seinen Freunden an?
Dann will Don Francis auf seinem E-Piano seinen neuen Song Dosensuppe performen. Am Anfang ist er noch aufgeregt, doch während des Songs fällt die Aufregung ab. Seine Freunde sind, wie könnte es anders sein, begeistert.
Der Schritt, von Lloret de Mar nach Mallorca umzuwandern, sei der richtige Schritt gewesen. Das Auswanderer-Paar hätte viel Geld ausgegeben. "In zwei bis drei Monaten wird's knapp", kündigt Don Francis an. Nicht, wenn sein Song ein Knaller wird. "Und wie schmeckt eigentlich sein erstes eigenes Olivenöl?", fragt die Off-Stimme im Teaser zur nächsten Folge.
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