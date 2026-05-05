So habe ich mir mein Mallorca aufgebaut: Sandra Dinges, Selbstständige im Marketing

Bitte stellen Sie sich kurz vor.

Ich bin Sandra Dinges, 50 Jahre alt, verheiratet, mit einer 14-jährigen Tochter. Ursprünglich komme ich aus Passau in Bayern, aber seit 22 Jahren lebe ich auf Mallorca. Hier bin ich seit vielen Jahren als Selbstständige im Marketing tätig.

Wie sind Sie auf Mallorca gelandet?

Ich war schon immer ein kleiner Paradiesvogel und kam 2004 eigentlich nur für zwei Wochen als Hochsaisonverstärkung im Robinson Club nach Mallorca. Doch ich bin geblieben.

Was ist ganz anders gelaufen als geplant?

Bei mir war alles irgendwie „go with the flow“ und ist einfach so passiert – nichts war geplant. Ich habe dann meinen Mann hier kennengelernt, und 2009 haben wir uns mit unserer eigenen Immobilienagentur „Private Property Mallorca“ selbstständig gemacht. Unsere Tochter wurde geboren und vor etwa vier Jahren habe ich mich beruflich umorientiert. Ich bin auf mein absolutes Herzens- und Soulbusiness umgestiegen, indem ich Menschen berate, wie sie sich mit ätherischen Ölen auf natürliche Weise behandeln können.

Was war die größte Herausforderung, die Sie hier gemeistert haben?

Im Immobilienbereich hat man natürlich diverse Herausforderungen wie großen Wettbewerb, Neid. Dazu kamen äußere Einflüsse wie Corona und das Thema Mitarbeiter und Personal sowie allgemein der Faktor Mensch: Kunden, Eigentümer – die kann man nicht kontrollieren. Ich bin definitiv an meinen Aufgaben gewachsen und habe viel mehr Bewusstsein darüber erlangt, was ich will und was nicht. Network-Marketing ist mittlerweile ganz klar mein Ding.

Fehler, die Sie nicht wiederholen?

Nach all den ganzen Jahren würde ich nie wieder zurück in die klassische Selbstständigkeit gehen, sprich mit Büro, Mitarbeitern und all den Fixkosten. Ich liebe, was ich jetzt tue: die Freiheit, die ich habe, die Orts- und Zeitunabhängigkeit und dass ich mir die Menschen aussuchen kann, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Mein Einkommen hängt komplett von mir als Person ab: von meinem Einsatz und von meiner Energie. Als zweites Standbein investiere ich in Edelmetalle und bereue, es nicht schon früher getan zu haben.

Wie sieht Ihre Zukunft auf Mallorca aus?

Ich bin sehr verwurzelt hier, kenne viele Menschen, und Mallorca ist meine Heimat geworden. Ich möchte mir aber die Freiheit nicht nehmen lassen, vielleicht in Zukunft auch woandershin gehen zu können. Deshalb baue ich mir alles orts- und zeitunabhängig auf. Meine Tochter wird noch vier Jahre hier in die Schule gehen, danach wird sie irgendwo studieren, und vielleicht gehe ich dann auch ein paar Monate im Jahr woandershin. Aber ich glaube, Mallorca wird immer meine Base bleiben.

Was würden Sie anderen raten, die den Umzug nach Mallorca erwägen?

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Bring Geld mit! Mallorca ist teuer geworden, und es wollen wahnsinnig viele Menschen hierher. Man kann hier definitiv nicht von Sommer, Sonne, Strand und blauem Himmel leben. Komm nicht naiv und blauäugig auf die Insel. Bring einen Plan mit!

Sandra Dinges Ganzheitliche Gesundheits- und Aroma-Expertin mit doTerra-Ölen aromapura.com IG: aroma_pura

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