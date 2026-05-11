"Zwischen Meer & Maloche": Besuch der Konkurrenz und Angst vor Kontrollen bei den Kultwirten Daniel und Marion Pfaff in Peguera

Sonntag ist "Zwischen Meer & Maloche"-Tag. Am Sonntag (10.5.) lief auf KabelEins Folge 5 des Formats mit den Pfaffs und Don Francis. Die MZ weiß, was darin passiert ist.

Don Francis und Christina

Als erste Mallorca-Auswanderer sind dieses Mal Don Francis und seine Frau Christina zu sehen. "Vom Partylöwen zum Olivenbauer. Ob das gutgeht?", fragt die Off-Stimme. Um im Winter über die Runden zu kommen, sei eine "fette Olivenernte wie eine warme Dusche", sagt Don Francis lächelnd. Seit der ersten Ernte der Oliven auf ihrem großen Anwesen sind über zehn Tage vergangen. Die Oliven wurden bereits zur Ölivenmühle gebracht. Heute steht das Ergebnis vor ihnen: 500 Liter Öl kamen heraus. Jetzt muss es nur noch zu einem guten Preis verkauft werden, und zwar so schnell wie möglich.

Die Auswanderer haben seit ihrem Umzug nach Mallorca nämlich hohe Ausgaben. "In zwei bis drei Monaten wird's knapp", sagt Don Francis, auf die Ersparnisse des Paares anspielend. Er will sich an Gastronomen wenden. Vielleicht ist langfristig Freund Konstantin Repede, der an der Playa de Palma das Restaurant Dolce Vida betreibt und in Peguera bald ein zweites eröffnen will, ein Abnehmer. Er hatte auch beim Aufbau des Zaunes auf Don Francis' Finca geholfen (Folge 3). Konstantin könnte zudem unter seinen Gastronomen-Freunden die Werbetrommel rühren. Die Repedes könnten Zuschauer aus "Goodbye Deutschland" kennen.

Don Francis und Christina schlagen bei Repede auf. Er macht den Geschmackstest, ist begeistert. "Brutal, Mann!", so sein Urteil. Repede solle es auch seine Nachbarn kosten lassen. Repede nimmt 50 Kanister.

Don Francis' Kumpel Konstantin kostet das Olivenöl. / KabelEins

Marion und Daniel Pfaff

Beim Gastronomen-Paar Pfaff in Peguera ist der Mietvertrag für das einstige "La Tasca" unterschrieben, die Ablösesumme bezahlt. Der Umbau des Lokals kann beginnen. Doch erst wollen die Pfaff noch etwas Geld verdienen, durch den Verkauf von Geschirr und Mobiliar, das sie auf einer Art Flohmarkt bei sich feilbieten. "Ich weiß, wie das wird heute. Das wird wie bei einer Party, bei der nichts los ist", prophezeit Daniel Pfaff. Ein paar Holländer kommen zu Besuch. Sie versuchen, zu feilschen. Sie kaufen für 2.500 Euro Mobiliar.

Der Flohmarkt im "Schatzi" ist eröffnet. / KabelEins

Auch Gastronom Thomas vom Lokal Salzburger Stubn in Peguera kauft ein paar Dinge. "Fünf nach 10 und schon fast alles weg", sagt Krümel grinsend, während sie auf die Uhr schaut. Thomas ist Konkurrenz der Pfaffs. "Ist es nicht ein Fehler, den Konkurrenten zu billigem Geschirr zu verhelfen?", fragt die Off-Stimme. "Es gibt Leute, die lieben ihn und Leute, die liebe uns. So hat jeder seine Gäste", sagt Daniel Pfaff.

Mit einer Schubkarre bringen sie Restalkohol vom "La Tasca" in Krümels Stadl. Vera Wolfram, die neue Betriebsleiterin des "Schatzi" fährt den Karren. Daniel Pfaff läuft nebenher. "Dani ist frech neben Vera her gelaufen. Meinst du, der wäre mal auf die Idee gekommen und hätte gesagt: Das mach' ich. Ich bin ein Mann?", beschwert sich seine Frau.

Wenig später sollen die Umbauarbeiten im "Schatzi" beginnen. Daniel Pfaff überlegt, eine womöglich tragende Wand einzuklopfen. "Du kannst doch nicht auf gut Glück eventuelle 'ne tragende Wand weg kloppen. Dann bricht die ganze Scheiße zusammen, dann kannst du für immer zumachen", so Marion Pfaff wütend.

Mittlerweile hängt das Schild am Schatzi der Pfaffs. / Privat

Dann ist, im Rahmen von Guardamar-Auswanderern auch Ex-Mallorca-Promi Biggi Bardot zu sehen. Sie stellt sich als Fußmodel zur Verfügung. Bardot ist samt ihrem Partner vor einiger Zeit aufs Festland ausgewandert. Zuvor hatte die Sängerin auf Mallorca einen Friseursalon.

Ist in Folge 5 von "Zwischen Meer & Maloche" zu sehen: Biggi Bardot. / Kabel Eins

Umbau geht weiter

Unterdessen geht im "Schatzi" der Umbau weiter. Joe Verbeek und Daniel Pfaff reißen eine Trennwand ein. Krümel ist Baustellenaufsicht. Plötzlich kommen Stromleitungen in der Trennwand zum Vorschein. "Reiß doch nicht so am Strom, Mann... Wenn so zwei Amateure am Werk sind...", so Krümel. "Wir sind keine Amateure", stellt Daniel Pfaff klar. Verbeek und sein Kumpel Dani reißen die Wand weiter ein, haben dabei sogar sichtlich Spaß. Die Wand ist nicht tragend, Glück gehabt.

Krümel ist mit dem Umbau unzufrieden, zumindest was das Finanzielle betrifft. "Ich glaub', das geht alles deshalb so stark ins Geld, weil der Dani alles neu machen will. Ich find', das ist echt übertrieben." Es sei untypisch für einen Schwaben.

Das Resultat des Umbaus können Sie hier einsehen.

Tags drauf stellt sich im Schatzi ein potenzieller Küchenchef vor, samt Freundin. Auch Köchin Marion ist bei dem Treffen vor Ort. Jürgen wurde Krümel von einer Freundin empfohlen. Die Pfaffs zeigen ihm die Küche. Begeisterung sieht anders aus. Jürgen vermisst etwa Kühlmöglichkeiten, um die verschiedenen Produkte zu trennen. "Grade, wenn du Deutsch bist und was Neues hast, kannst du damit rechnen, dass wir, kurz bevor das erste Jahr abläuft, hier eine Kontrolle stehen haben", sagt Jürgen. Können ihn die Kühlräume im Keller überzeugen?

Koch Jürgen stellt sich samt Partnerin im Schatzi vor. / KabelEins

Was Krümel richtig gut findet: dass Jürgen alle Gesetze kennt. Doch ist er auch der richtige Chefkoch für das neue Restaurant? Er koche eher high class. Passt das überhaupt zum Konzept vom Schatzi? Zudem ist Jürgen sehr dominant. Würde Köchin Marion damit klarkommen? "Man kann sich nichts Stressigeres vorstellen, als in der Küche in der Hochsaison zu arbeiten. Wenn du dann jemanden hast, der nicht sagt, wo's lang geht, verlierst du", findet Krümel. Sie will Jürgen im Schatzi haben. Der muss heute über eine Entscheidung seitens der Pfaffs Bescheid wissen.

Die kommen zusammen. Auch Jürgens Freundin wird als Beiköchin engagiert.

Der MZ hat Krümel nun erzählt: "Von Jürgen und seiner Lebensgefährtin haben wir uns bereits nach einer Woche getrennt. Wir haben einen neuen Koch, Carsten Heyer Bruhnke."