Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Ressorts

Aktuell
WohnungsnotHaieBaubetrugZapatero
instagramlinkedin

Vom Mallorca-Sänger zum Häftling auf Bali: Kennen Sie noch diesen "Goodbye Deutschland"-Auswanderer?

Am Freitag (22.5.) um 22.15 Uhr läuft eine Folge mit Patrick Naumann, der vor langer Zeit auf der Insel als Sänger auftrat und lebte

Patrick Naumann war lange Zeit im Gefängnis.

Patrick Naumann war lange Zeit im Gefängnis. / RTL+

Simone Werner

Simone Werner

Kennen Sie noch den "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderer Hans-Peter "Patrick" Naumann, der vor über zwei Jahrzehnten auf der Insel unter anderem in Cala Millor und an der Playa als Sänger auftrat?

Trat einst auf Mallorca als Sänger auf: Patrick Naumann.

Trat einst auf Mallorca als Sänger auf: Patrick Naumann. / RTL+

Der Sender Vox strahlt am Freitag (22.5.) um 22.15 Uhr eine Folge mit dem einstigen Mallorca-Auswanderer aus, der wegen Drogenschmuggels fast zehn Jahre lang auf Bali im Gefängnis saß. Erstausstrahlung der Folge war im August 2024. Sie heißt: "Die Albtraum-Auswanderung: Patrick Naumann im Bali-Knast und ein tödliches Familiendrama in Paraguay".

In der Ankündigung heißt es: "Nachdem Patrick Naumann 2014 in Bali wegen Kokainschmuggels zu 15 Jahren Haft verurteilt wurde, sitzt er seitdem in einem der härtesten Gefängnisse ein. Seine Tochter Leonie hatte all die Jahre nur sporadisch Kontakt zu ihrem Vater und fliegt nun nach Bali, um ihn nach mehr als 15 Jahren im berüchtigten Gefängnis von Bangli wiederzusehen. Sie befürchtet, dass er aufgrund der katastrophalen Haftbedingungen nicht mehr lange zu leben hat."

Vater und Tochter auf Bali.

Vater und Tochter auf Bali. / RTL / TV Turbo

Auf Spurensuche

Die damals 21-Jährige ist eine von zwei Frauen, die in der Folge auf Spurensuche ist. Sie suche nach Antworten. "Als kleines Kind sah sie ihren Vater Patrick Naumann das letzte Mal. Der verließ die Familie, ging nach Mallorca und hatte Erfolg als Schlagersänger am Ballermann. Später wanderte er nach Thailand aus", liest man weiter.

Ein altes Foto von Leonie und ihrem Vater Patrick Naumann.

Ein altes Foto von Leonie und ihrem Vater Patrick Naumann. / RTL+

Nur knapp der Todesstrafe entgangen

Auch den Grund für seine Verhaftung erfährt man: Naumann hatte 328 Gramm Kokain bei sich. Im Prozess entging er nur knapp der Todesstrafe.

Emotionales Wiedersehen: Leonie besucht ihren Vater im Gefängnis.

Emotionales Wiedersehen: Leonie besucht ihren Vater im Gefängnis. / RTL+

In einer Programmbeschreibung des Senders zu einer anderen Folge mit Naumann erfährt man, dass er 2000 nach Mallorca ausgewandert war. Hier trat er unter anderem in Hotels auf. 2011 sei er dann weiter nach Thailand gezogen. 2014 passierte ihm dann der folgenschwere Fehler, der dafür sorgte, dass er im Knast landete.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren

Über seine Erfahrungen im Bali-Gefängnis hat Naumann ein Buch geschrieben.

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren
  1. Unfall im Porsche-Oldtimer auf Mallorca: Schwedischer Hamburger-Prinz erliegt Verletzungen
  2. Leserfragen auf Mallorca: Wie lange muss ich meine Bordkarten aufheben, um zu belegen, dass ich kein Resident bin?
  3. Urlaub auf Mallorca ohne Schickimicki: Diese Strandbar im Norden ist noch richtig bodenständig
  4. Für Mitarbeiter und Langzeitmieter: So viele Wohnungen haben Krümel und ihr Mann mittlerweile auf Mallorca
  5. Wer ist Wilhelm Bergfors, der nach einem Autounfall auf Mallorca starb?
  6. Wohnungsnot auf Mallorca: Selbst Beamte leben schon im Wohnmobil
  7. Habe meine geheimen Wege, auf denen ich keinen Urlaubern begegne': Mallorca-Schauspielerin Christine Neubauer ganz privat im MZ-Interview
  8. Können nicht abwarten, bis der nächste Hai mit Axtwunden auftaucht': Tierschützer schreiben offenen Brief an Fischer auf Mallorca

Vom Mallorca-Sänger zum Häftling auf Bali: Kennen Sie noch diesen "Goodbye Deutschland"-Auswanderer?

Vom Mallorca-Sänger zum Häftling auf Bali: Kennen Sie noch diesen "Goodbye Deutschland"-Auswanderer?

Ibiza-Feeling auf Mallorca: Kult-Hippie-Markt kommt erstmals auf die Insel

Ibiza-Feeling auf Mallorca: Kult-Hippie-Markt kommt erstmals auf die Insel

Tuifly plant im Sommer 2027 rund 90 Flüge pro Woche nach Mallorca

Tuifly plant im Sommer 2027 rund 90 Flüge pro Woche nach Mallorca

"Vollkommen ungeschützt": Deshalb warnen die Rettungsschwimmer aus Artà vor Risiken für Badegäste

"Vollkommen ungeschützt": Deshalb warnen die Rettungsschwimmer aus Artà vor Risiken für Badegäste

Sonderbeilage Preise der MZ: Diese Menschen machen Mallorca besser

Sonderbeilage Preise der MZ: Diese Menschen machen Mallorca besser

MZ-Sonderbeilage Pfingsten auf Mallorca: Hippie-Vibes, ein Supermodel und rare Schätze

MZ-Sonderbeilage Pfingsten auf Mallorca: Hippie-Vibes, ein Supermodel und rare Schätze

Wahldebakel und Ermittlungen gegen Ex-Ministerpräsident Zapatero: Spaniens Sozialisten versinken im Sumpf

Wahldebakel und Ermittlungen gegen Ex-Ministerpräsident Zapatero: Spaniens Sozialisten versinken im Sumpf

30-Meter-Klippensprung am Caló des Moro: 17-Jährige endet nach waghalsiger Aktion im Krankenhaus

30-Meter-Klippensprung am Caló des Moro: 17-Jährige endet nach waghalsiger Aktion im Krankenhaus
Tracking Pixel Contents