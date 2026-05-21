Vom Mallorca-Sänger zum Häftling auf Bali: Kennen Sie noch diesen "Goodbye Deutschland"-Auswanderer?

Kennen Sie noch den "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderer Hans-Peter "Patrick" Naumann, der vor über zwei Jahrzehnten auf der Insel unter anderem in Cala Millor und an der Playa als Sänger auftrat?

Trat einst auf Mallorca als Sänger auf: Patrick Naumann. / RTL+

Der Sender Vox strahlt am Freitag (22.5.) um 22.15 Uhr eine Folge mit dem einstigen Mallorca-Auswanderer aus, der wegen Drogenschmuggels fast zehn Jahre lang auf Bali im Gefängnis saß. Erstausstrahlung der Folge war im August 2024. Sie heißt: "Die Albtraum-Auswanderung: Patrick Naumann im Bali-Knast und ein tödliches Familiendrama in Paraguay".

In der Ankündigung heißt es: "Nachdem Patrick Naumann 2014 in Bali wegen Kokainschmuggels zu 15 Jahren Haft verurteilt wurde, sitzt er seitdem in einem der härtesten Gefängnisse ein. Seine Tochter Leonie hatte all die Jahre nur sporadisch Kontakt zu ihrem Vater und fliegt nun nach Bali, um ihn nach mehr als 15 Jahren im berüchtigten Gefängnis von Bangli wiederzusehen. Sie befürchtet, dass er aufgrund der katastrophalen Haftbedingungen nicht mehr lange zu leben hat."

Vater und Tochter auf Bali. / RTL / TV Turbo

Auf Spurensuche

Die damals 21-Jährige ist eine von zwei Frauen, die in der Folge auf Spurensuche ist. Sie suche nach Antworten. "Als kleines Kind sah sie ihren Vater Patrick Naumann das letzte Mal. Der verließ die Familie, ging nach Mallorca und hatte Erfolg als Schlagersänger am Ballermann. Später wanderte er nach Thailand aus", liest man weiter.

Ein altes Foto von Leonie und ihrem Vater Patrick Naumann. / RTL+

Nur knapp der Todesstrafe entgangen

Auch den Grund für seine Verhaftung erfährt man: Naumann hatte 328 Gramm Kokain bei sich. Im Prozess entging er nur knapp der Todesstrafe.

Emotionales Wiedersehen: Leonie besucht ihren Vater im Gefängnis. / RTL+

In einer Programmbeschreibung des Senders zu einer anderen Folge mit Naumann erfährt man, dass er 2000 nach Mallorca ausgewandert war. Hier trat er unter anderem in Hotels auf. 2011 sei er dann weiter nach Thailand gezogen. 2014 passierte ihm dann der folgenschwere Fehler, der dafür sorgte, dass er im Knast landete.

Über seine Erfahrungen im Bali-Gefängnis hat Naumann ein Buch geschrieben.