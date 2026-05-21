Redaktion MZ

Fast zwei Jahre nach Schließung: So war die Wiedereröffnung des "Goodbye Deutschland"-Lokals Sharky's von Steff Jerkel

Am Mittwoch (20.5.) hat nach einem leisen Opening am Vortag die Sportsbar Sharky’s, die einst durch den “Goodbye Deutschland”-Auswanderer Steff Jerkel bekannt geworden war, in Cala Ratjada wieder eröffnet. Die aktuellen Betreiber sind Jerkels Freund Michael Busse, den man als Betreiber des Fussicamp ebenfalls aus der Auswanderer-Sendung kennt, und seine beiden Freunden Tim und Ralf. Dave Rope brachte die Gäste mit seiner Live-Musik in Stimmung. Im Anschluss wurde das Europa-League-Finale Freiburg gegen Aston Villa übertragen. “Wir hatten in der Bar durchschnittlich 70 Gäste”, so Micha Busse. Neben Fußballspielen wollen die Betreiber auch Formel-1-Rennen übertragen.