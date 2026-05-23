Nach Horrorjahr 2025: Wird "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Thommy Schmelz jemals wieder arbeiten können?

Nach einem gesundheitlichen Horrorjahr 2025, in dem Thommy Schmelz sogar im Koma lag, war es zuletzt eher ruhig um den gelernten Koch und seine Frau Kathrin Mermi-Schmelz. Die MZ weiß, wie es den beiden geht.

"Den Umständen entsprechend geht es uns ganz gut. Thommy hat allerdings wieder 15 Liter Wasser im Körper. Das wird jetzt peu à peu an verschiedenen Terminen im Tageskrankenhaus im Krankenhaus Son Espases aus ihm herausgezogen", so Kathrin Mermi-Schmelz. Stationär dort bleiben müsse Schmelz aber nicht.

Kann Thommy Schmelz jemals wieder arbeiten?

Zudem muss das Paar aktuell viel Papierkram regeln. "Wir sind gerade im Behördendschungel unterwegs", so Mermi-Schmelz. Dabei lautet die große Frage, ob Thommy Schmelz jemals wieder arbeiten können wird, in welcher Form auch immer. "Wir hatten jetzt verschiedene Termine, unter anderem beim Instituto Nacional de Seguridad Social", so Mermi-Schmelz. Auch beim "Vertrauensarzt", wie die Auswanderin ihn nennt, habe das Paar vorgesprochen. Er meinte, dass der Koch mit seiner gesundheitlichen Vorbelastung selbst stundenweise nicht mehr arbeiten könnte. Vermutlich geht der Auswanderer frühzeitig in Rente.

Nach zwei Jahren habe die Mutua Balear die Zahlungen für das Krankengeld eingestellt. Das will Mermi-Schmelz durch ihre Arbeit als Bedienung im Restaurant El Paradíso in Peguera nun ausgleichen. Sie hat ihre Stunden dort um zehn Stunden pro Woche erhöht. Mermi Schmelz hatte vor Kurzem selbst einen Termin beim Lungenarzt - zum Glück sei alles gut. "Ich bin jetzt sechs Tage pro Woche im Paradíso, dienstags habe ich frei". Sie arbeitet dort nun 30 Stunden pro Woche.

So geht es Thommy Schmelz

Unterdessen kämpft ihr Mann weiterhin mit körperlichen und psychischen Erkrankungen. "Thommys Rückenschmerzen sind unverändert. Er nimmt weiterhin starke Schmerzmittel", so Mermi-Schmelz. Bisher konnte ihm kein Facharzt mit dem Rückenleiden helfen.

Und der Pilz auf der Lunge? "Die Medikation war von den Ärzten auf ein Jahr angesetzt", so Mermi-Schmelz. Sie laufe nun im August ab. "Im September wird ein Bild gemacht und geschaut, ob der Pilz gestoppt ist. Dann sehen wir weiter. Die anderen Baustellen sind natürlich auch noch da."

2017 sind Thommy Schmelz und Kathrin Mermi-Schmelz zusammen auf die Insel gekommen. / Privat

Auch Tochter Jessi und deren Mann Benny gehe es gut. "Ich hoffe, dass sie sich dieses Jahr mal auf der Insel blicken lassen. Am Sonntag (24.5.) haben sie ihren ersten Hochzeitstag. "Wahnsinn, wie die Zeit vergeht", kommentiert Mermi-Schmelz.

Die Mallorca-Geschichte der TV-Auswanderer

Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz gehören zu den bekanntesten Mallorca-Auswanderern von "Goodbye Deutschland." Kennengelernt hatten sie sich in Deutschland. "Bevor es 2007 erstmals nach Brasilien ging, waren wir noch etwa zehn Jahre zusammen in Deutschland", so Kathrin Mermi-Schmelz. In allen Ländern, in denen die beiden lebten, sei das Drehteam dabei gewesen, wenn es auch nicht immer aus denselben Personen bestanden habe.

Nach Aufenthalten unter anderem in Österreich lebt das Paar mittlerweile wieder fest in Peguera. Ab dem 3. Juli 2025 lag der gelernte Koch mehrere Wochen im Krankenhaus, musste zeitweise sogar künstlich beatmet werden. Es war sein längster Krankenhausaufenthalt. "Wir denken ganz oft an die Zeit und sind sehr dankbar dafür, dass Thommy noch bei uns ist. Es war bis jetzt die härteste Zeit unseres Lebens. Wir hoffen, dass wir diesen Juli und August anders und besser verbringen", so Mermi-Schmelz heute.

Katrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz. / Privat

Später kämpfte sich der gelernte Koch im Heimatort des Paares auf der Insel, Peguera, wieder zurück ins Leben. Schmelz hatte vor einiger Zeit angekündigt, ein Buch schreiben zu wollen. "Es ist noch in Arbeit. Es kommt auch immer ein bisschen auf Thommys seelische Verfassung an. Im Moment ist er psychisch nicht ganz so gut drauf", so Mermi-Schmelz, die derzeit alleine für den Lebensunterhalt des Paares aufkommt.

Erst kürzlich haben sich die beiden TV-Auswanderer öffentlich gegen Hasskommentare und böse Unterstellungen von Fans gewehrt, sie würden dem Staat auf der Tasche liegen.