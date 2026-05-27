Neue Folge: Diese Mallorca-Auswanderer waren jahrelang nicht bei "Goodbye Deutschland" zu sehen

2023 waren sie zuletzt in dem Format zu sehen. Am Freitag (29.5.) zeigt Vox um 20.15 Uhr nun endlich wieder eine neue Folge des beliebten Auswanderer-Formats "Goodbye Deutschland" mit den Insel-Auswanderern Britt und Alex Jolig. In der Ankündigung heißt es: "Drei Auswandererfamilien kämpfen mit Rückschlägen: Die Schramms stecken in Dubai finanziell fest, also soll Vivi wieder als Friseurin arbeiten. Bei den Mostegls sorgt Baby Naya für Trubel, während ihre Bäckerei-Expansion hakt. Auf Mallorca stehen Alex und Britt Jolig vor einem Millionen-Deal, doch private und gesundheitliche Herausforderungen überschatten den Erfolg."

Alex und Britt Jolig

In dem Teil, der sich um die Mallorca-Auswanderer dreht, ist unter anderem das Immobilien-Geschäft der Joligs Thema: "Der Ex-TV- und Musik-Star Alex Jolig lebt seit 2020 auf der Balearen-Insel und ist seit neuestem ins Immobilien-Geschäft seiner Model-Freundin Britt eingestiegen. In Kürze muss er seinen ersten großen Deal ins Trockene bringen. Es geht um Millionen."

Auch das Privatleben der Auswanderer kommt in der Folge nicht zu kurz. Alex Joligs Ex, die Schauspielerin Jenny Elvers, habe sich mit dem gemeinsamen Sohn angekündigt. Auch sie erwäge, wie man bereits in einer früheren Folge sehen konnte, eine Auswanderung nach Mallorca und wolle für die Haussuche ihre guten Kontakte zu ihrem Ex-Partner Alex Jolig spielen lassen.

Alex Jolig mit seinem Sohn Paul Elvers. / RTL / blueprintmedia

Daneben kämpfen die Auswanderer mit der Gesundheit von Britt Jolig. "Britt leidet an einer Auto-Immunkrankheit und hat bereits zwei Schlaganfälle hinter sich", heißt es in der Programmbeschreibung.

Auch diese Nicht-Mallorca-Auswanderer kommen in der neuen Folge vor

Neben den Joligs sind auch die Familien Schramm und Mostegl zu sehen: "Die Schramms sind in einer Kamikaze-Aktion innerhalb von sieben Wochen aus Norddeutschland nach Dubai ausgewandert. Mit dem Geld aus dem geplanten Verkauf ihres Hauses in Deutschland wollten die drei im teuren Dubai so richtig groß durchstarten, doch der Verkauf zieht sich in die Länge, ein Ende ist nicht in Sicht. Jetzt soll Mutter Vivien in ihren alten Job als Friseurin zurück - zumindest wenn es nach Papa Danny geht", heißt es in der Ankündigung von Vox.

Bei Familie Mostegl ist unter anderem die Risikoschwangerschaft der 52-jährigen Heike Mostegl Thema. Alles ging gut, doch Baby Naya hält die Familie auf Trab. "Eigentlich sollte jetzt auch etwas Ruhe in das Familienleben der Mostegls einziehen, doch das Geschäft macht ihnen mal wieder einen Strich durch die Rechnung. Die dritte Filiale des kleinen Back-Imperiums sollte schon längst eröffnet sein, doch es hakt an allen Enden. Die Mostegls müssen improvisieren. Es gibt keine Alternative: Baby Naya muss mit in die Backstube. Ist das eine gute Idee?", liest man in der Ankündigung der Folge.