Erstmals bei "Goodbye Deutschland" zu sehen: Dieser bekannte Fernsehkoch hat ein Restaurant in Port d'Andratx eröffnet

Am Freitag (29.5.) lief bei VOX mal wieder eine Mallorca-Folge von "Goodbye Deutschland" mit unter anderem Britt und Alex Jolig. Ein anderes Auswanderer-Paar war in diesem Format das erste Mal zu sehen: der Fernsehkoch Alexander Wahi samt seiner Partnerin Pernilla Ostendorf.

Wahi, den man auch vom Sat.1-Frühstücksfernsehen, Sendungen auf KabelEins oder Galileo kennt, betreibt seit 2024 in Andratx das Oskar's.

Haben die Joligs das passende Lokal?

Die Joligs, die auf Mallorca eine Immobilienagentur betreiben, zeigten ihm im Format dafür zwei mögliche Immobilien: eine in Palma und eine in Port d'Andratx. Das Lokal in Palma wurde es am Ende nicht. Stattdessen entschied er sich für die Immobilie in Port d'Andratx, wo im April 2024 sein "Oskar's" eröffnete.

Britt und Alex Jolig im Gespräch mit Alex Wahi und seiner Partnerin. / RTL+

"Wir haben damals mit vier Angestellten angefangen, mittlerweile haben wir 20", so Wahi zur MZ. Der Name des Restaurants geht auf den Vierbeiner des Paares zurück. Bis Oktober 2025 hatte Wahi in Hamm in NRW, wo er auch geboren ist, ein Restaurant. Nach 32 Jahren verkaufte er es vergangenes Jahr.

Eröffnung im April 2024

Wie er der MZ erzählt hat, hatte sich das Paar zunächst nach möglichen Lokalen in Dänemark und Schweden umgesehen. "Meine Frau hat schwedische Wurzeln, ich indische", sagt Wahil. Kurz vor Vertragsunterzeichnung dort, rief sie plötzlich ein Freund an, dass in Port d'Andratx ein Lokal mit Meerblick leerstehe.

Das Gebäude ist nicht in bestem Zustand. / RTL+

Davon hatte das Paar, das seit zehn Jahren einen Ferienimmobilie dort besitzt und zwischen verschiedenen Standorten pendelt, bis dato nichts mitbekommen. "Wieso zum Teufel ist der Laden frei? Immerhin ist die Lage wirklich exzellent", fragte sich Wahi. "So etwas gibt es selten. Oder aber du musst einen Abschlag in Millionenhöhe bezahlen", weiß er. Der Haken: Nicht nur das Lokal selbst war in einem mehr als renovierungsbedürftigen Zustand, sondern auch das Haus. "Die Fassade ist abgefallen, es gab bauliche Mängel", so der Fernsehkoch.

Immerhin: Das Meer ist nicht weit weg. / RTL+

Auch durch andere Formate bekannt

In dem KabelEins-Joyn-Format "K1 Magazin" und der Folge "Traum oder Alptraum? TV-Koch Alex Wahi wandert nach Mallorca aus" kann man sehen, wie es dann weiterging. Die ganze Folge von November 2024 gibt es hier zum Nachschauen.

Im Januar desselben Jahres drehte das Paar auch mit dem Team von "Goodbye Deutschland". "Es ist das erste Mal, dass wir in dem Format zu sehen sind, es soll aber nicht das letzte bleiben", weiß Wahi, der seit Ende 2025 fest auf der Insel lebt.

Bis das Oskar's 2024 eröffnen konnte, gab es einiges zu tun. / Privat

Ganzjährig geöffnet

Seit April 2024 gibt es im Oskar's mediterrane Cross-Over-Küche mit indischen Einflüssen. "Es sind zwei bis drei Gerichte von meinem Vater mit dabei und viel frischer Fisch", so Wahi.

Geöffnet ist ganzjährig, täglich von 12 bis 23 Uhr. Die Folge mit den Joligs und Wahi und seiner Partnerin ist nach wie vor bei RTL+ verfügbar.