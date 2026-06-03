So haben es die “Goodbye Deutschland”-Auswanderer Steff und Peggy bei ihrem Junggesellenabschied krachen lassen

Das Drehteam von “Goodbye Deutschland” hat die Mallorca-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel unter anderem bei ihren Junggesellenabschieden begleitet. Am Freitag (5.6.) kann man um 20.15 Uhr auf Vox sehen, wie es den beiden ergangen ist. Auch die Zukunft der “Only-Fans-Villa” und die Vorbereitungen auf die Hochzeit sind Thema.

Laut der Beschreibung könnten die Junggesellenabschiede der beiden Auswanderer unterschiedlicher nicht sein. “Während Steff ausgelassen mit Freunden feiert, erlebt Peggy unerwartete Enttäuschungen”, heißt es in der Programmankündigung.

Bei Steff Jerkels dicker Sause sind unter anderem seine Freunde Patrick Romer und der Ex-Bachelor Paul Janke dabei. Jerkel feiert mit den Männern bis tief in die Nacht. “Mit viel Alkohol, jeder Menge Party und lustigen Challenges für den Bräutigam lassen es seine Freunde ordentlich krachen”, liest man in der Programmbeschreibung weiter.

“Zwei Abschiede, zwei völlig unterschiedliche Wege Richtung Ehe. Drohen kurz vor der Hochzeit böse Überraschungen?”, heißt es in der Ankündigung weiter.

Bei Peggy Jerofke und Steff Jerkel ist immer was los. / RTL+

Die Geschichte von Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Peggy Jerofke und Steff Jerkel haben durch die Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" größere Bekanntheit erlangt. Kennengelernt hatte sich das Paar 1998 in Arenal. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Nach einem langen unerfüllten Kinderwunsch wurde im März 2018 Tochter Josephine geboren.