"Also Peggy kann sich nicht sicher sein, es gibt immer noch Futter für mich": So war der Junggesellenabschied von "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel

Am Freitag (5.6.) konnten Zuschauer und Fans der "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel unter anderem mitverfolgen, wie Jerkels Junggesellenabschied verlaufen ist.

Auf Mallorca rückt die Hochzeit von Peggy Jerofke und Steff Jerkel näher, die für den 26. Jui geplant ist. In dem acht Wochen vor dem Termin aufgenommenen TV-Beitrag hat Jerkel hat schlechte Neuigkeiten. Es geht um die OnlyFans-Villa. Jemand hat Anzeige beim Rathaus gegen das Projekt erstattet. Jerkel glaubt, dass sie von den Anwohnern in Canyamel ausgeht. "Die wollen mit aller Macht verhindern, dass überhaupt was passiert", sagt Jerofke. "Worüber die sich aufregen, das wissen sie selber nicht, weil da noch gar nichts ist", so Jerkel in der Folge. Schlagzeilen wie "Pornohaus" und "Partyhaus" in den Medien seien schuld. Jerofke glaubt, es liege am Schmuddelimage von "OnlyFans". "Er tut niemandem weh, es macht auch niemand was unfreiwillig, aber das ist nicht angekommen", so Jerofke.

Der Widerstand gegen die Villa droht, das Projekt zu kippen. "Die Schüsse haben alles geändert, die Stimmung von der Polizei, vom Amt ...", sagt Jerkel. Auch der Vermieter sei plötzlich nicht mehr auf seiner Seite. Sponsoren sind abgesprungen, auch Jerkels Partner habe an dem Projekt kein Interesse mehr. "Bislang hat Steff mit seinem Projekt noch keinen Euro verdient", sagt die Off-Stimme. Gibt es die Möglichkeit einer Sonderkündigung, damit er wenigstens sein investiertes Geld wiedersieht?

Auch seine Verlobte Peggy fragt sich: "Warum tun wir uns diesen Stress an?" "Ich würd's am liebsten probieren", sagt Jerkel. Er glaube an das Projekt. Doch auch sein Partner müsste mitziehen.

Machen sich Sorgen die Zukunft von der OF-Villa: Peggy und Steff. / RTL+

Unterdessen fahren Steff und Josephine zu einer Konditorin. Schon vor einer Weile hatte Jerkel angekündigt, sich mit der gemeinsamen Tochter um die Torte kümmern zu wollen. Die beiden probieren verschiedene Torten. "Zu süß", sagt Jerkel. Die Wahl fällt schließlich auf eine Maracuja-Joghurt-Torte. Die Torte soll inklusive Lieferung zwischen 1.200 und 1.400 Euro kosten.

Steffs JGA an der Playa

Steffs Freunde haben ihm einen JGA organisiert. Er denkt, dass dieser an der Playa de Palma stattfindet. Er beschreibt sich als trinkfest, glaubt aber, dass es "böse enden wird".

Patrick Romer und Ex-Bachelor Paul Janke sind bei Steffs JGA dabei. Romer kennt er vom "Promibüßen". "Damals war er nicht ganz so gut auf Peggy zu sprechen. Ich hab immer gesagt: Steff, das ist ne tolle Frau", so Romer. Paul Janke stimmt zu: "Was sie mit dir mitgemacht hat, würde auch nicht jede Frau mitmachen." "Ich hab sie, glaube ich, nicht mal verdient", sagt Jerkel. "Alle meine Freunde wissen, dass Peggy der bessere Mensch ist als ich."

Nach dem Essen geht es weiter für die Männertruppe. Im Sommerland ist Steff nicht allein. Er unterhält sich mit einer jungen Frau. "Alles easy", sagt er in die Kamera. Er unterhalte sich nur über Hüften und Knie, immerhin seien alle am Tisch über 50 und die junge Frau Ärztin. Doch Steff ist offenbar auch etwas in Flirtstimmung: "Stehst du auf Ältere?", habe er sie gefragt. Die junge Ärztin habe zugesagt. "Also Peggy kann sich nicht sicher sein, es gibt immer noch Futter für mich", sagt Jerkel.

Wie Peggy das wohl finden wird? "Für den JGA gibt es gar keine Vereinbarung mit Peggy. Sie kennt mich und weiß, ich bin flirty unterwegs", sagt er. "Das kann sie auch machen, und ich erwarte auch von ihr, dass sie Spaß hat beim JGA."

Im BH Rosen verteilen

Steffs JGA geht weiter. Die Männer haben einige Spiele für den Auswanderer vorbereitet. Zuerst muss er eine Frau finden, die ihm ihren BH verkauft. Mit seinem neuen Accessoire geht es weiter: Diesmal muss er gegen seinen Freund, Ex-Bachelor Paul Janke, antreten. Es geht darum, wer die meisten Rosen an der Playa verteilen kann.

Ein ganz neuer Look: Im BH an der Playa. / RTL+

Wie zu erwarten, kann Steff gegen den Charme des Bachelors nicht ankämpfen. Als Trostpreis gibt es Kurze, ausgegeben von Ballermann-Sängerin Desiree Hansen, die er von anderen Freunden und Reality-TV-Menschen kennt. Dass das Paar nach 28 Jahren Beziehung heiratet, findet sie krass: "Ich würde es so lassen, weil es geil ist, die Beziehung ist schön und meistens geht es kaputt danach. Aber ich hoff's nicht für die beiden", sagt die Ballermann-Sängerin.

Eine große Überraschung

Nach dem ereignisreichen Tag haben Steffs Freunde noch eine große Überraschung parat. Am nächsten Tag muss die Männergruppe um 12 Uhr am Flughafen sein. Die Freunde gehen die Überraschung langsam an und sagen ihm, sie wüssten noch nicht so recht, ob sie einen Tag länger an der Playa bleiben sollen. Steff winkt ab: "Ihr wisst ja, wenn ich einen Abend getrunken habe, muss ich mich drei Tage ausruhen", sagt er.

Doch Ruhe steht für Steff nicht an: Am nächsten Tag geht es nach Marbella. "Das war echt ein Schock, erst mal war das keine Freude", sagt der Hamburger, der zunächst an die ganze Arbeit und die Hochzeitsvorbereitungen denken musste, die noch bevorstehen.

Guckt etwas verwundert: Steff, als er erfährt, dass der JGA auf dem Festland weitergehen wird. / RTL+

An der Costa del Sol angekommen, steuern die Männer direkt den Ocean Club Marbella an, der nicht nur für seine glamourösen Poolpartys bekannt ist. "Ich guck ja gerne auf schöne Menschen, aber diese sind ja besonders schön", sagt Steff und schaut in Richtung einiger junger Frauen im Bikini. Seine zukünftige Frau habe er aber auch ständig im Kopf: "Ich muss die ganze Zeit an Peggy denken", sagt er.

Der nächste Morgen in Marbella. Steff bekommt eine mysteriöse Nachricht: "Hey, I'm the girl from yesterday" ("Hey, ich bin die von gestern"). Doch der Hamburger hat eine Erklärung dafür: Er habe die Frau im Flugzeug kennengelernt, ihr Akku sei leer gewesen, und er habe ihr seine Nummer gegeben. "Aber die wollte ich gestern Abend noch weiter kennenlernen", sagt er. "Ich bin komplett unschuldig", fügt Steff hinzu. Der Produzent spricht ihn darauf an, was Peggy wohl davon halten würde. "Man kann es ja erklären, aber ob man es glaubt, ist ja ne andere Sache", sagt er.

Noch ist sein Junggesellenabschied nicht ganz zu Ende. Doch Steff weiß jetzt schon: Er will nur eine Frau. "Ich ärgere mich über zwei Dinge: dass ich Peggy nicht zehn Jahre eher geheiratet habe und dass wir unsere Tochter nicht zehn Jahre eher bekommen haben", sagt er.

Die Geschichte von Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Peggy Jerofke und Steff Jerkel haben durch die Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" größere Bekanntheit erlangt. Kennengelernt hatte sich das Paar 1998 in Arenal. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Nach einem langen unerfüllten Kinderwunsch wurde im März 2018 Tochter Josephine geboren.

Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach", das erst kürzlich wieder geöffnet hat. Am 26. Juni 2026 werden Jerkel und Jerofke heiraten. Derzeit stecken sie mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Sie gehören zu den TV-Auswanderern, die bei Vox trotz der Umstrukturierungen bei der Sendergruppe immer noch mit am häufigsten zu sehen sind. Dabei wurde das Format zuletzt stark eingestampft.