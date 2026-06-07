"Goodbye Deutschland"-Auswanderin Tamara Gülpen liegt im Krankenhaus - und verpasst wichtige Eröffnung an der Playa de Palma

Schon in den vergangenen Wochen ging es der durch die Vox-Serie "Goodbye Deutschland" bekannte Mallorca-Auswanderin Tamara Gülpen oft schlecht, sie litt unter Migräne, fühlte sich schlapp. Jetzt ist die 34-Jährige sogar im Krankenhaus - und hat eine wichtige Eröffnung verpasst.

Geschäftskonzept erweitert

"Leider liege ich im Krankenhaus und konnte nicht viel von der Eröffnung mitbekommen", berichtet die Deutsche der MZ. Auch in einem Instagram-Video ist die Mutter eines Sohnes im Krankenhausbett zu sehen. Dabei hätte ihr Mann Marco sie an diesem Wochenende gerne an seiner Seite gehabt: Am Samstag (6.6.) boot das Paar nämlich erstmals ihr neues Geschäftskonzept an: "Little Brunch" nennt sich die Einrichtung im Erdgeschoss ihres Hostal Playa de Palma. "Von 11 bis 16 Uhr werden wir dort ab sofort Brunch anbieten", berichtet Tamara Gülpen mit merklich geschwächter Stimme aus dem Krankenhaus. Von 16 Uhr bis 0 Uhr werde es in den gleichen Räumlichkeiten weiterhin Cocktails geben, dann wie gewohnt unter dem Namen "Despacito".

Unerfüllter Kinderwunsch

Auch über die Gründe für ihre Unpässlichkeit sprach Gülpen mit der MZ. "Ich nehme Hormone für den Kinderwunsch und die vertrage ich wohl überhaupt nicht. Vier Tage lang habe ich richtig flachgelgen mit Migräne, heute, am vierten Tag, konnte ich mich nicht mehr bewegen, war wie gelähmt", so Gülpen am Samstagabend. Als sie wachwurde, hätte sie ihre Finger nicht mehr bewegen können, auch die Füße hätten gekribbelt. Im Krankenhaus werde sie nun wieder aufgepeppelt. "Jetzt geht es schon etwas besser, es stehen noch ein paar Untersuchungen an, ich werde hier komplett auf den Kopf gestellt." Danach wolle das Paar in Ruhe entscheiden, ob und inwiefern die Hormonbehandlung weitergehen solle.

Dass Tamara und Marco Gülpens, deren Sohn Giulio im vergangenen September auf Mallorca eingeschult wurde, sich noch ein zweites Kind wünschen, ist kein Geheimnis. Bereits im Januar erzählte Gülpen der MZ, wie sehr sie es bedauere, im vergangenen Jahr nicht schwanger geworden zu sein. Auch bei ihrem ersten Sohn habe es anderthalb Jahre gedauert, bis es endlich klappte.

Wer sind die Gülpens?

Marco Gülpen stammt aus Köln und hat neben Giulio noch eine erwachsene Tochter. Der gelernte Bürokaufmann lebte von 1999 bis 2011 fest auf Mallorca, betrieb unter anderem das Hostal Dos Pins mit 14 Zimmern an der Playa de Palma, ein Wettbüro sowie einen Bootsverleih. Dann kehrte er für kurze Zeit nach Köln zurück, wo er seit 2011 ein Hotel mit 17 Zimmern betreibt. Parallel erhielt er die Zusage für das aktuelle Hostal an der Playa und kehrte 2012 auf die Insel zurück.

Sind sehr glücklich darüber, endlich eine neue Bleibe auf der Insel gefunden zu haben: Tamara und Marco Gülpen. / Privat

Seit 2012 betreibt er das Hostal Playa de Palma nun, mittlerweile mit Frau Tamara, die gelernte Touristikkauffrau ist. Tamara und Marco Gülpen waren einst Angestellte und Chef. Wie Tamara Gülpen auf die Insel kam, können Sie hier nachlesen. Einst waren die Gülpens bis zur Schließung des Lokals zudem mit Danni Büchner in den Betrieb der ehemaligen Faneteria in Cala Millor involviert. Vor Kurzem sind die Gülpens in ein neues Haus in Son Verí Nou östlich von Palma gezogen. 2025 hatten sie nach langem Hin und Her entschieden, dass ihr Lebensmittelpunkt fortan auf Mallorca liegt.