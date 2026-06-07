Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Ressorts

Aktuell
AutolimitUrlauber-RegisterCaritasHausbesetzer
instagramlinkedin

"Ich habe mich gefühlt wie ein Star": "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Peggy Jerofke feiert ihren Junggesellinnenabschied an einem Ort, den sie eigentlich gar nicht so mag

Die Mutter einer Tochter machte sich einen schönen Abend mit Freundinnen in einem der großen Partytempel der Insel

Party im Bierkönig beim JGA von Peggy.

Party im Bierkönig beim JGA von Peggy. / RTL+

Folgen Sie uns bereits?Marken Sie uns als bevorzugte Medien
Hinzufügen zu Google

Sarah López

Simone Werner

In der "Goodbye Deutschland"-Folge vom Freitag (5.6.) begleitete das Drehteam Peggy Jerofke und Steff Jerkel bei ihren Junggesellenabschieden. Der Hamburger ließ es mit seinen Freunden an der Playa de Palma krachen, seine Freunde überraschten ihn zudem mit einer Reise nach Marbella auf dem spanischen Festland. Auch für Peggy war es ein Abend voller Überraschungen.

Doch vor dem Abend mit ihren Freundinnen steht bei Jerofke Training an. Schließlich möchte sie in ihrem Brautkleid so gut wie möglich aussehen. "Ich hab meine Problemzonen, ich bin wirklich momentan gar nicht im Training", sagt sie. Sie will versuchen, sich in Shape zu bringen. "Ich weiß, dass ich in diesen acht Wochen keine Wunder mehr herbeirufen kann. Ich bin aber zuversichtlich, dass ich es so hinkriegen werde, dass ich mit meinem Kleid gut aussehen werde", so Jerofke. Schon seit Wochen verzichtet sie auf Süßes. Ihr Trainer ist sehr zufrieden und positiv gestimmt.

Mittlerweile sind es nur noch fünf Wochen bis zur Hochzeit. Peggys JGA steht an. Ihre besten Freundinnen sind mit am Start. Doch es gab eine Unwetterwarnung, die Bootstour musste ausfallen. Die Freundinnen sind extra angereist und haben auch einen Plan B im Gepäck. "Ich bin sehr aufgeregt, weil ich nicht weiß, was mich erwarten wird", sagt die Auswanderin. Es sei ein neues Gefühl für sie. Sonst habe sie die Zügel in der Hand.

Macht sich keine Sorgen, dass ihr zukünftiger Mann fremdgehen könnte: Peggy Jerofke.

Macht sich keine Sorgen, dass ihr zukünftiger Mann fremdgehen könnte: Peggy Jerofke. / RTL+

Dass sich ihr Steff ordentlich die Kante geben wird, weiß Peggy. Sie kenne seine Freunde gut. Vor allem die Kombination ihres zukünftigen Ehemannes mit Axel könnte riskant werden: "Das könnte sehr viel Party werden", sagt die 50-Jährige. Dass ihr zukünftiger Ehemann fremdgehen könnte, bereitet ihr keine Sorgen. "Steff ist schon immer feiern gegangen, aber bei Frauengeschichten mache ich mir keine Gedanken", sagt Peggy.

Noch nie am Ballermann

Sie fragt ihre Freundinnen, ob sie zum Megapark gehen. Dort sei sie noch nie gewesen. Die großen Gruppen junger Menschen, die brüllend und sich übergebend über ihre eigenen Füße stolpern, seien nicht so ihres. "Meine schlimmste Befürchtung ist, dass ich heute den Megapark das erste Mal betreten werde oder den Bierkönig", sagt Jerofke, als sie mit dem Taxi an der Playa ankommen.

Sie hofft, dass da noch etwas Besseres kommt. An der Playa angekommen, setzen sich die Frauen auf das Mäuerchen und essen eine Pizza. "Ich hab schon etwas Besseres erwartet", scherzt sie. Doch schon bald kommt Peggys Überraschung angerollt: eine XXL-Limousine. "Ich hab mich gefühlt wie ein Star", sagt die 50-Jährige, die bei der Fahrt mit ihren Freundinnen großen Spaß hatte.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren

Die Überraschung kommt angerollt.

Die Überraschung kommt angerollt. / RTL+

Zurück am Ballermann findet Peggy die Partymeile gar nicht mehr so schlimm. "Das ist der Bierkönig", sagt sie ganz aufgeregt. An der Schinkenstraße sei sie noch nie zuvor gewesen. Und auch wenn der Partytempel nicht so ganz das ist, was sie mag, hat sie ihren Spaß: Sie tanzt mit ihren Freundinnen, lässt den Korken krachen, und sie stoßen mit Sekt an. "Ich fühle mich noch mal 20 Jahre jünger", brüllt die Mutter einer Tochter in die Kamera. Nach vier Stunden Party treten die Mädels den Heimweg an. "Mein Junggesellinnenabschied war laut, war wild, toll – wir haben super viel Spaß gehabt", zieht sie Bilanz.

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren
  1. Hausbesetzer auf Mallorca rufen Polizei, weil sie nicht mehr in die besetzten Wohnungen kommen
  2. Nach dem Fall Collien Fernandes gegen Christian Ulmen: Erneut beschäftigt ein Ehestreit deutscher Promis Gerichte auf Mallorca
  3. US-Sanktionen gegen Kuba zwingen Mallorcas Hotelriesen Meliá und Iberostar zu Rückzug
  4. Zahlreiche Knochenbrüche: Professor auf Mallorca soll neugeborenes Baby mehrfach misshandelt haben
  5. Beim Festlegen der Preise den Verstand verloren': Neuer Mieterverband fordert Ende von Ferienwohnungen auf Mallorca
  6. Also Peggy kann sich nicht sicher sein, es gibt immer noch Futter für mich': So war der Junggesellenabschied von 'Goodbye Deutschland'-Auswanderer Steff Jerkel
  7. Brüssel rügt Spaniens Urlauber-Register – Applaus von den Hoteliers auf Mallorca
  8. Der Görlitzer Park vom Ballermann: Warum der geplante Mega-Park neben dem Megapark keine gute Idee ist

"Ich habe mich gefühlt wie ein Star": "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Peggy Jerofke feiert ihren Junggesellinnenabschied an einem Ort, den sie eigentlich gar nicht so mag

"Ich habe mich gefühlt wie ein Star": "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Peggy Jerofke feiert ihren Junggesellinnenabschied an einem Ort, den sie eigentlich gar nicht so mag

Cala Ratjada hat eine neue Disco: Mit diesem Konzept will der "Banana Club" Urlauber und Einheimische überzeugen

Cala Ratjada hat eine neue Disco: Mit diesem Konzept will der "Banana Club" Urlauber und Einheimische überzeugen

"Es wird ein schwieriger Sommer": Veranstalter der geplanten Großdemo gegen Auswüchse des Massentourismus machen mobil

"Es wird ein schwieriger Sommer": Veranstalter der geplanten Großdemo gegen Auswüchse des Massentourismus machen mobil

Tickets, Anfahrt, Bändchen: die wichtigsten Infos zum Mallorca Live Festival

Tickets, Anfahrt, Bändchen: die wichtigsten Infos zum Mallorca Live Festival

1,2 Millionen Menschen bei Papst-Messe in Madrid

1,2 Millionen Menschen bei Papst-Messe in Madrid

Gasvergiftung in Palma: Freund kehrt zufällig in Wohnung zurück und rettet vier Bewusstlosen wohl das Leben

Gasvergiftung in Palma: Freund kehrt zufällig in Wohnung zurück und rettet vier Bewusstlosen wohl das Leben

"Goodbye Deutschland"-Auswanderin Tamara Gülpen liegt im Krankenhaus - und verpasst wichtige Eröffnung an der Playa de Palma

"Goodbye Deutschland"-Auswanderin Tamara Gülpen liegt im Krankenhaus - und verpasst wichtige Eröffnung an der Playa de Palma

Ehemaliges Kloster darf nicht zu Luxus-Wohnanlage werden: Anwohner von Son Macià machen ihrem Ärger Luft

Ehemaliges Kloster darf nicht zu Luxus-Wohnanlage werden: Anwohner von Son Macià machen ihrem Ärger Luft
Tracking Pixel Contents