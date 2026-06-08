Spaß für die nächsten drei Jahre: Größte Hüpfburg Spaniens eröffnet an der Playa de Palma

Selbst von der Autobahn aus ist sie zu sehen: eine quietschbunte Riesen-Hüpfburg mit einer Fläche von 1500 Quadratmetern an der Playa de Palma. Sie ist Teil des am ersten Juni-Wochenende auf 5.000 Quadratmetern eröffneten „Mega Jump Parks“. Die Hüpfburgenlandschaft gastiert für die nächsten drei Jahre im Süden der Insel. Im Sommer 2025 war die Anlage mehrere Wochen lang in S'Illot an der Ostküste aufgebaut. Die MZ machte damals den Test.

Aufgebaut wurde die größte Hüpfburg Spaniens auf dem Gelände, das unter dem Namen „Ses Fontanelles“ bekannt ist. Investoren wollten hier schon vor 15 Jahren ein riesiges Einkaufszentrum errichten. Doch Klagen stoppten den Bau immer wieder.

Zwischenlösung bis zum Baubeginn von Wohnungen

2024 beschloss die Stadt Palma das fast 100.000 Quadratmeter umfassende Gelände umzuwidmen. Hier sollen, auf einer Überschwemmungswiese, die an den Flughafen angrenzt, bis zu 488 Wohnungen entstehen. Baubeginn ist frühestens in drei Jahren. Genau deshalb wurde das Gebiet jetzt für eine Zwischennutzung freigegeben. Geplant ist es, dort verschiedene Attraktionen temporär entstehen zu lassen.

Die Hüpfburg. / privat

Den Anfang macht der „Mega Jumppark“ in unmittelbarer Nähe des Aquariums auf einer Event-Fläche von 5.000 Quadratmetern. Veranstalter ist Markus Breisch, selbst Vater zweier kleiner Kinder „So etwas hat auf Mallorca gefehlt, finde ich. Und eigentlich gibt es auch nichts Schöneres, als mit Kindern zu arbeiten“.

Er selbst lebt seit über zehn Jahren auf Mallorca, betreibt unter anderem ein kleines Hotel in Cala Ratjada. Seit 2025 ist er auch Besitzer der Hüpfburg, die nach seinen eigenen Wünschen gestaltet und produziert wurde. Geöffnet ist der „Mega Jumppark“ täglich von 16 bis 21 Uhr. Der Eintrittspreis liegt in der Regel bei 14 Euro.