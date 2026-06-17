Kostenloser Kuchen und Meerblick: "Goodbye Deutschland"-Lokal Schwarzwald Café in Peguera feiert Jubiläum für guten Zweck

Kostenlos hausgemachte Kuchen, Torten oder Eis schlemmen, Kaffee schlürfen, dabei auf den Strand gucken und das Meer rauschen hören. Das geht am Samstag (20.6.) von 11 bis 17 Uhr im Schwarzwald Café in Peguera. Das Lokal von Stefan Capser feiert sein 40-jähriges Bestehen.

"Damit wollen wir uns bei den Gästen für die letzten Jahre bedanken", so der 53-Jährige, der sich dazu entschieden hat, dass der Erlös der Veranstaltung an die Stiftung Kinderglück geht. Die Stiftung hat ihren Sitz zwar in Deutschland, organisiert aber auch Auszeiten auf der nahe Santanyí gelegenen Finca „Casa de los niños felices“.

Alle wichtigen Informationen zum Benefiz-Event. / Capser

Vom Angestellten zum Betreiber

Speis und Trank gibt es bei dem Benefiz-Event gratis. Im Gegenzug freuen sich Capser und sein Team über eine Spende für die Stiftung. "Kinder liegen uns besonders am Herzen", sagt der gebürtige Hannoveraner, der nicht weiß, wer das Lokal 1986 gegründet hat. "Man findet weder Informationen wie Namen noch Fotos. Ich kenne nur meinen direkten Vorgänger, David."

Langjährige Zuschauer des Vox-Formats "Goodbye Deutschland" erinnern sich wohl noch: Im Jahr 2010 hatten David Schlosser und seine Freundin Susanne das Café in der Deutschenhochburg übernommen. Durchgestartet sind die Auswanderer mit dem frisch renovierten Lokal erst ein Jahr später. Seither mit dabei ist Stefan Capser, der zunächst nur Angestellter war. Auch er war immer wieder in den Folgen der Auswanderersendung zu sehen.

Später konnten die Zuschauer dann miterleben, wie Schlosser und seine Freundin Susanne sich trennten. Die neue Freundin wollte nicht an dem Format mitwirken. In Schlossers letzten drei Jahren im Schwarzwald Café als Betreiber arbeitete Capser als Geschäftsführer in dem Lokal. 2019 übernahm der Hannoveraner das Café dann ganz. Schlosser lebt mittlerweile in Deutschland. Die beiden Männer hätten keinen Kontakt mehr.

Ein Foto aus längst vergangenen Zeiten: David Schlosser (links) und Stefan Capser (rechts). / TV Now / 99 Pro

Besucher erinnern sich an "Goodbye Deutschland"-Folgen

Anfang Februar 2026 war das bekannte Café wie üblich aus der Winterpause zurückgekehrt. Seither ist es täglich bis auf montags von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Dass immer wieder Besucher kommen, die das Café auch Jahre später noch mit der Vox-Sendung in Verbindung bringen, habe mittlerweile etwas abgenommen. "Gott sei Dank", findet Capser, der Anfragen vom Sender zu einer potenziellen Teilnahme an dem Format in den letzten Jahren immer wieder abgelehnt hat.

Noch bis vor einigen Monaten lag sein Lokal in Pegueras "Goodbye Deutschland"-Eck. Krümels Stadl von Auswanderer Marion Pfaff und das Bei Holger und Juliette von den Bombiens kennt man ebenfalls aus der Sendung. Das Red Rubber Duck von Sascha Thielen allerdings ist mittlerweile zum Paris Plage geworden und hat den Betreiber gewechselt.

Stefan Capser ist der aktuelle Treiber des Schwarzwald Cafés in Peguera. / Privat

"Goodbye Deutschland" hat Erfolg beschleunigt

Capser ist sich sicher, dass es das Schwarzwald Café heute auch noch geben würde, wenn es nicht bei "Goodbye Deutschland" zu sehen gewesen wäre. "Wahrscheinlich hätte die Anlaufphase aber ein bisschen länger gedauert", gibt er zu. Steckenpferd des Lokals seien die hausgemachten Kuchen und Torten. Davon gebe es jeden Tag 12 bis 14 Stück zur Auswahl. "Wir haben Stammgäste, die bis zu dreimal pro Woche aus Cala Ratjada zu uns kommen, um sie zu essen", so Capser.

Lecker: Im Schwarzwald Café gibt es auch Eisbecher, wie man sie aus Deutschland kennt. / Privat

Auch Eisbecher, die auf Mallorca eher eine Rarität sind, und Frühstück bietet Capser den Gästen. Auch die strategisch gute Lage des Lokals dürfte zu seiner Beliebtheit beitragen. Vom Außenbereich aus kann man aufs Meer schauen. Direkt vor dem Café liegt ein Kinderspielplatz, darunter eine Tiefgarage.

Ein Foto aus alten Zeiten: Stefan Capser und David Schlosser samt seiner damaligen Freundin Susanne. / TV Now / 99 Pro

In dem Lokal kümmern sich neben Capser aktuell fünf Mitarbeiter um die Gäste. Das Publikum des Lokals sei zwar vorwiegend deutschsprachig, es kämen aber auch viele Spanier, Belgier, Franzosen oder Engländer.

Das Lokal punktet bei den Kunden mit hausgemachten Kuchen und Torten. / Privat

Ende Oktober startet das Schwarzwald Café wie gewohnt in die Winterpause. Jetzt wird am Samstag (20.6.) erstmal gefeiert.