17 Liter Wasser bei "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderer im Krankenhaus entfernt: "Thommy könnte nirgends mehr auch nur eine Stunde in der Küche stehen"

Seit Dienstag (16.6.) ist er wieder in seinem Zuhause in Peguera im Südwesten von Mallorca: "Goodbye Deutschland" -Auswanderer Thommy Schmelz hat erneut einen einwöchigen Aufenthalt im Krankenhaus Son Espases hinter sich. "Ihm wurden 17 Liter Wasser aus dem Körper gezogen und er hat immer noch zehn zu viel", erzählt seine Frau Kathrin Mermi-Schmelz. Es war nicht der erste Krankenhausaufenthalt oder -besuch des Kochs deswegen. "Ich habe das Gefühl, dass das Wasser schneller nachschießt, als dass sie es ziehen können", berichtet die Bedienung, die vermutet, dass ihr Thommy sich bald regelmäßig in der Tagesklinik des Krankenhauses blicken lassen muss.

"Ähnlich wie bei einem Dialyse-Patienten, der zwei- bis dreimal pro Woche ins Krankenhaus und das entsprechend in seinen Alltag einplanen muss", erklärt die Auswanderin. Am Freitag kommende Woche (26.6.) stehe schon der nächste Termin für Schmelz in der Tagesklinik des Krankenhauses in Palma an. "Dort legt er sich dann fünf bis sechs Stunden hin und sie ziehen ihm wieder vier Liter Wasser. Mehr geht bei einer Behandlung allerdings nicht", so Mermi-Schmelz.

Schon in den vergangenen Monaten hat sich in Schmelz' Körper immer wieder Wasser gebildet. Der Grund: Verschiedene wichtige Organe, das Herz, die Leber und die Nieren, funktionieren nicht mehr richtig. "Es kann bis in die Lunge ansteigen, sodass Thommy nur noch schlecht Luft kriegt", erklärt seine Frau weiter. Die Wassereinlagerungen merke man nicht nur anhand des rapide ansteigenden Gewichts. "Er bekommt dann einen buckelharten Bauch. Auch in den Füßen und Beinen ist es zu sehen", so die TV-Auswanderin.

Nach dem Aufenthalt im Krankenhaus gehe es ihm nun besser, allerdings kann er erneut nicht gut laufen. "Da er eine Woche gelegen war, hat sich die Muskulatur wieder zurückgebildet." Dass der gelernte Koch nicht mehr arbeiten können wird, steht nun fest: "Thommy könnte nirgends mehr auch nur eine Stunde in der Küche stehen", sagt seine Frau, die sich zuletzt durch den Behördendschungel gekämpft hat, damit ihr Mann zeitnah eine entsprechende Rente bekommt.

Seit Dezember 2023 kommt die Bedienung, die mittlerweile sechs Tage die Woche im Restaurant El Paradíso in Peguera arbeitet, für den Lebensunterhalt des Paares auf. Krankengeld bekommt Schmelz mittlerweile keines mehr. "Es wird für ihn eine große psychische Entlastung sein, wenn er auch wieder etwas zu unserem Lebensunterhalt beitragen kann."

Tequila geht es nicht gut

Auch um ihren Hund Tequila machen sich die Urgesteine von "Goodbye Deutschland" Sorgen. "Es geht ihm ganz schlecht. Er fing vor Kurzem an zu humpeln, hat mittlerweile die komplette Muskulatur auf dem rechten Vorderfuß verloren", so Mermi-Schmelz über das 15 Jahre alte Tier. Die Tierärztin vermutet eine neurologische Ursache. "Wir versuchen ihm die Zeit mit Schmerzmitteln so angenehm wie möglich zu machen. Einschläfern lassen werden wir ihn auf gar keinen Fall. Er läuft noch, wackelt mit dem Schwanz, wenn er uns sieht, frisst", so Mermi-Schmelz. Da Tequila keine weiten Strecken mehr zurückliegen kann, hat die Auswanderin ihrem Haustier einen Hundewagen gekauft. "Früher hab' ich immer gedacht 'Guck mal die Tussis an, die ihren Hund darin herumschieben'. Jetzt gehöre ich selbst dazu", sagt sie scherzhaft.

Tequila in seinem neuen Gefährt. / Privat

Immerhin eine positive Nachricht gibt es für die Auswanderer in den kommenden Tagen an: Freundin Susi kommt auf der Insel vorbei und leistet den beiden Gesellschaft. Zudem feiern die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer im kommenden Jahr 20 Jahre Teilnahme bei der Sendung. "Goodbye Deutschland" feiert schon in diesem Jahr das 20-Jährige mit vier Sondersendungen, in denen auch Mallorca-Auswanderer zu sehen sein werden. "Wir sind auf Platz 2 der Auswanderer, die am längsten dabei und nach wie vor noch im Fernsehen zu sehen sind", freut sich Mermi-Schmelz, die auf eine separate Sendung über das Jubiläum von ihr und ihrem Mann hofft und schon beim Sender angefragt hat.

Die Mallorca-Geschichte der TV-Auswanderer

Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz gehören zu den bekanntesten Mallorca-Auswanderern von "Goodbye Deutschland." Kennengelernt hatten sie sich in Deutschland. "Bevor es 2007 erstmals nach Brasilien ging, waren wir noch etwa zehn Jahre zusammen in Deutschland", so Kathrin Mermi-Schmelz. In allen Ländern, in denen die beiden lebten, sei das Drehteam dabei gewesen, wenn es auch nicht immer aus denselben Personen bestanden habe.

Nach Aufenthalten unter anderem in Österreich lebt das Paar mittlerweile wieder fest in Peguera. Ab dem 3. Juli 2025 lag der gelernte Koch mehrere Wochen im Krankenhaus, musste zeitweise sogar künstlich beatmet werden. Es war sein längster Krankenhausaufenthalt. Später kämpfte sich der gelernte Koch im Heimatort des Paares auf der Insel, Peguera, wieder zurück ins Leben.