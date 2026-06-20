"Goodbye Deutschland"-Auswanderin Deniz Gülpen vor großer Entscheidung wegen Tochter Kiana: Mallorca oder Irland?
Vox zeigt am Montag (22.6.) eine Folge mit dem Mutter-Tochter-Gespann, dessen Zukunftspläne derzeit äußerst unklar sind
Am Montag (22.6.) zeigt Vox gleich zwei Wiederholungsfolgen von "Goodbye Deutschland" mit Mallorca-Auswanderern. In der ersten, die um 20.15 Uhr läuft sind Marco und Tamara Gülpen, Lorenz Büffel und Marcel Remus zu sehen. Die Sendung wurde erstmals am 12. Juni 2023 ausgestrahlt. In der zweiten Wiederholungsfolge, die um 22.15 Uhr zu sehen ist, kommen dann Mani & Fabienne Charmi und Deniz Gülpen und Sascha Winkels vor. Die Folge war erstmals am 14. August 2023 zu sehen.
Die MZ hat die Folge zum Anlass genommen, um bei Deniz Gülpen nachzufragen, wie es ihr aktuell geht und was es Neues gibt. Spoiler: Es steht eine große Entscheidung an.
Darum geht es in der Folge
Zunächst zu der im TV ausgestrahlten Folge, die man auch bei RTL+ einsehen kann: "Der Ballermann ist eine riesengroße Spielwiese - auch für Geschäftsideen: Deniz und Sascha eröffnen ein Lokal, in dem sie Gulasch und Hausmannskost anbieten wollen. Ohne große Gastro-Erfahrung. Aber dafür mit ganz viel Vorfreude. Gulasch am Ballermann. An dem es oft und gerne über 30 Grad heiß ist. Marktlücke? Oder Schnapsidee?", heißt es dazu in der Ankündigung.
Wohnort-Chaos bei Deniz und Kiana Gülpen
Bei dem Mutter-Tochter-Gespann, das nach wie vor in Palma lebt, herrscht derzeit ein Wohnort-Chaos. Kiana Gülpens Zukunftsvorstellungen haben sich geändert. Statt weiterhin auf Mallorca zu bleiben, will die erwachsene Tochter von Deniz Gülpen noch mehr von der Welt ziehen. "Es ist so absurd für mich, dass sie weg will, denn sie hat sich hier super eingelebt, hat einen großen Freundeskreis und einen festen Freund", so Deniz Gülpen. Das Problem: Kianas Freund, ein Mallorquiner, will auch gerne von der Insel wegziehen, nach Irland oder nach Deutschland.
"Wir fliegen kommende Woche nach Irland und schauen uns dort alles an. Danach wollen wir zeitnah eine Entscheidung treffen", so Deniz Gülpen, die von Mallorca eigentlich gar nicht wegzubekommen ist. "Mallorca ist mein Zuhause. Ich kann mir gar nicht vorstellen, von der Insel wegzuziehen. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass mein Kind in einem anderen Land lebt und ich hier bin", so die 57-Jährige.
Wenn die Einnahmen fehlen
Kianas Wunsch, wegzuziehen, stelle die beiden Auswanderinnen nun auch vor berufliche Herausforderungen. "Ich bin seit Monaten am Vorbereiten, dass wir einen Laden bekommen, weiß sogar genau, in welcher Straße in Palma er liegen soll. Ich kann jetzt aber gar kein Lokal anmieten, wenn Kiana woandershin möchte."
Zur Erinnerung: Der Plan der beiden Frauen war, dass Kiana in dem Geschäft tätowiert und Designs entwirft und ihre Mutter Deniz die Motive auf Blusen, Schmuck und Accessoires druckt.
"Es muss schnell eine Entscheidung getroffen werden. Wir verlieren so viel Zeit", findet Deniz Gülpen. Der einwöchige Urlaub in Dublin soll für Klarheit sorgen. "Die Mieten sind dort noch höher als auf Mallorca", weiß Gülpen schon. Sie kenne Irland bisher nur aus Filmen.
Zuletzt hatte die Auswanderin mit ihrem Ex-Partner eine Videoagentur. "Wir sind seit zwei Jahren getrennt, haben bisher aber jeden Tag zusammengearbeitet. Zuletzt ist der Kontakt deutlich weniger geworden", so Gülpen. Das sei okay, allerdings fehlen ihr nun die Einnahmen durch gemeinsame Aufträge.
Einen neuen Herzmenschen gebe es nicht an der Seite der gelernten Mediengestalterin. "Ich war noch nie aktiv auf der Suche. Vielleicht treff ich da jetzt einen irischen Lord, dann ade", sagt sie.
Von Heinsberg nach Mallorca
Deniz Gülpen war mitsamt Tochter Kiana und Sascha Winkels im Herbst 2020 nach Mallorca ausgewandert. Im April 2022 eröffnete das einstige Paar an der Playa das Restaurant "Up Up". Im Sommer 2022 schwor der Auswanderer seiner Deniz dann vor malerischer Kulisse die ewige Liebe. Im November 2023 gaben die Auswanderer das Lokal nach wiederkehrenden Probleme, etwa mit der Wasserversorgung, ab. Mittlerweile ist darin das "Little Brunch Mallorca" untergebracht. Im August 2024 wurde in einer Folge des Auswanderer-Formats bekannt, dass sich das Paar einige Monate zuvor getrennt hatte. Kiana Gülpen ist im Sommer 2025 18 Jahre alt geworden. Mutter und Tochter leben mittlerweile in Palma.
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