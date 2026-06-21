Leben zwischen Mallorca und Deutschland: Die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Mani und Fabienne Charmi haben sich getrennt

Zum Wochenbeginn (22.6.) zeigt Vox nacheinander zwei Wiederholungsfolgen von "Goodbye Deutschland" mit Mallorca-Auswanderern. In der ersten, die um 20.15 Uhr läuft, kommen Marco und Tamara Gülpen, Lorenz Büffel und Marcel Remus vor.

Die Sendung wurde erstmals am 12. Juni 2023 ausgestrahlt. In der zweiten Wiederholungsfolge, die um 22.15 Uhr ausgestrahlt wird, sind dann Mani und Fabienne Charmi sowie Deniz Gülpen und Sascha Winkels zu sehen. Die Folge war erstmals am 14. August 2023 zu sehen. Die MZ hat nicht nur bei Deniz Gülpen nachgefragt, was es Neues gibt, sondern auch bei Mani Charmi. Spoiler: Das Leben der Charmis war zuletzt ganz schön turbulent.

Zur Erinnerung: Im August 2022 war die Familie nach nur einem Jahr auf der Insel zurück nach Deutschland gezogen, unter anderem aufgrund von Schimmelproblemen in ihrem Haus, die auch gesundheitliche Auswirkungen auf die Familie hatten. Eine passende Ersatzimmobilie haben sie auf der Insel nicht gefunden.

In mehreren Räumen des Hauses in Son Veri Nou hatte die Familie mit Schimmel zu kämpfen. / Fabienne Charmi

Trennung schon vor fast zwei Jahren

Angesichts der damals anstehenden Einschulung von Tochter Emma musste die Familie die Reißleine ziehen und zog in ihr 2017 gekauftes Haus in Deutschland zurück. Im Sommer 2024 wanderte die Familie dann ein zweites Mal auf die Insel aus, lebte fortan in einer Urbanisation in der Gemeinde Llucmajor. Im Fernsehen zu sehen war das allerdings nicht, wohl aufgrund von Einsparungen und Umstrukturierungen beim Sender.

Im Winter 2024 kam es dann zur Trennung zwischen Fabienne und Mani Charmi. "Es ist nichts Spektakuläres vorgefallen. Diskussionen und Kommunikationsprobleme gab es zwischen uns zwar schon immer. Wir haben aber gemerkt, dass es so nicht mehr geht", so Mani Charmi. Mit Mallorca oder typischen Auswandererproblemen habe die Trennung nichts zu tun. "Man nimmt sich selbst ja mit, egal wo man ist", findet der Familienvater.

Ist mit drei Kindern auf Mallorca geblieben: Familienvater Mani Charmi. / Privat

Für Mani Charmi war klar, dass er auf Mallorca bleiben will. Fabienne Charmi hingegen entschied sich, nach Deutschland zurückzukehren. Die Kinder konnten ihre Meinung bei den Überlegungen, wo sie künftig leben werden, kundtun. Nun lebt Mani Charmi mit den drei jüngsten Kindern auf Mallorca, Fabienne Charmi mit Tochter Lia in Deutschland.

Fabienne Charmi mit ihren Kids. / Privat

"Wir haben uns letztlich so entschieden, da die Kinder ihre Freunde und ihren Lebensmittelpunkt auf Mallorca hatten, hier zur Schule gehen und sich hier wohlfühlen. Lia wollte aber mit Fabi zurück nach Deutschland", so Mani Charmi. "Meine Entscheidung, in Deutschland zu bleiben, resultiert daraus, dass ich auf Mallorca einfach keine Möglichkeit gehabt hätte, finanziell unabhängig zu sein. Und ich brauchte diese räumliche Trennung. Lia wollte auch lieber in Deutschland in die Oberstufe. Die Entscheidung war trotzdem alles andere als einfach", so Fabienne Charmi zur MZ.

Sehen sich ganz schön ähnlich: Mama Fabienne Charmi mit Tochter Lia auf einem älteren Foto. / Privat

Gesangskarriere vorerst auf Eis gelegt

Seine Gesangskarriere am Ballermann hat Mani Charmi vorübergehend an den Nagel gehängt, um sich um die Kinder zu kümmern. "Ich bin jetzt alleinerziehender Vater von drei kleinen Kindern. Das ist mit Musik und Ballermann in keinster Weise kombinierbar." Maya ist 11, Emma 10 und Zoe 5 Jahre alt. Die in Deutschland lebende Tochter Lia wird bald 17 Jahre alt.

Mani Charmi lebt nun mit Maya, Emma und Zoe in demselben Haus, in das die Familie seit ihrer zweiten Auswanderung gezogen ist. "Es war eine Umstellung, aber wir kommen gut klar. Fabi kommt auch regelmäßig zu Besuch." Zehn Jahre lang sei das Paar zusammen gewesen, war sogar verheiratet. Herzschmerz blieb da nicht aus.

Mani Charmi ist auf Mallorca nun alleinerziehender Vater und hat deswegen auch seine Gesangskarriere an den Nagel gehängt. / Privat

"Am Anfang war es wirklich hart. Wir haben trotz Trennung noch ein halbes Jahr zusammen auf Mallorca gewohnt. Das war nicht einfach. Nun haben wir als Eltern eine neue Ebene gefunden. Das funktioniert sehr gut", so der gebürtige Kieler.

Auch die Kinder hätten die neue Situation mittlerweile gut akzeptiert. "Das schreibe ich auch Mallorca zu, weil sie sich hier wohlfühlen, wir viele schöne Sachen unternehmen", so der 43-Jährige, der einst unter dem Namen Nick Tschecker Musik machte und eine Marketingagentur betreibt.

Die Charmis fühlen sich auf Mallorca wohl. / Privat