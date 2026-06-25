20 Jahre "Goodbye Deutschland": Ausstrahlungsdatum für die TV-Hochzeit der Mallorca-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel steht fest

Das beliebte Auswanderer-Format "Goodbye Deutschland" feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum und zeigt anlässlich dessen vom 20. Juli bis 10. August, immer montags ab 20.15 Uhr vier Jubiläumsausgaben: drei Erstausstrahlungen und ein Best-of.

Erste Folge: 2006

Die erste Folge lief am 15. August 2006. Seit 2008 dreht der Sender regelmäßig auch auf Mallorca und begleitet die Protagonisten bei ihren ersten Schritten auf der beliebten Insel oder dokumentiert den Alltag bereits etablierter Auswanderer.

Insgesamt wurden 1.900 Auswanderungen in Länder auf der ganzen Welt begleitet. Daraus seien über 1.000 Filme entstanden, wie es in einer Pressemitteilung anlässlich des Jubiläums heißt. "Die Reiseziele reichen von Vietnam, Paraguay und Ägypten bis nach Australien, Neuseeland und an den Amazonas. Rekordhalter ist Familie Vega mit 18.130 Kilometern bis nach Tauranga/Neuseeland – die kürzeste Auswanderung führte dagegen nur 163 Kilometer von Stuttgart nach Zürich." Neben den USA mit Sehnsuchtsorten wie Florida, Los Angeles und Las Vegas sei Spanien mit Mallorca unter den beliebtesten Auswandererzielen des Formats.

Werden schon sehr lange von Vox begleitet: Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz samt Tochter auf einem älteren Foto. / Mermi-Schmelz

Zahl der Mallorca-Auswanderer

Die Liste der Aussteiger, die mal auf Mallorca gelebt haben oder nach wie vor hier sind und von dem Sender begleitet wurden, ist so lang, dass Vox selbst gar keine konkrete Zahl nennen kann. Auf die Frage, wie viele Mallorca-Auswanderer in all den Jahren zu sehen waren, antwortete eine Sprecherin nur: "Die Frage lässt sich leider nicht kurzfristig beantworten, da dafür die Staffeln ausgewertet werden müssten."

Die (mittlerweile) Mallorca-Auswanderer, die schon am längsten in dem Format zu sehen und nach wie vor dabei sind, sind Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz. Die Bedienung und der Koch sind seit 2007 dabei. Die Anfänge ihrer Auswanderergeschichte spielten sich allerdings in Brasilien ab.

Schon lange mit dabei

Zu den Auswanderern, die Vox ebenfalls schon seit vielen Jahren und immer noch begleitet, gehören laut dem Sender Peggy Jerofke und Steff Jerkel, Tamara und Marco Gülpen und auch Caro und Andreas Robens.

Peggy Jerofke und Steff Jerkel, Jenny "Delüx" sowie Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz sind schon seit Jahren bei "Goodbye Deutschland" mit dabei. / Privat

Durch unter anderem die Sendung größere Bekanntheit erlangt haben auch:

Der mittlerweile verstorbene Auswanderer Jens Büchner samt Danni Büchner und ihre fünf Kinder

Jenny "Delüx", die mit bürgerlichem Namen Jennifer Thiesen heißt

Marcel Remus

Marion Pfaff (Krümel)

Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Daniela Katzenberger

Daniela Katzenberger im Jahr 2009. / RTL

Inhalt und Ausstrahlungsdatum der Jubiläumsfolgen

Jubiläumsfolge 1: Den Auftakt der Jubiläumsfolgen macht am 20. Juli die zweistündige Erstausstrahlung „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ mit dem Thema „Vier Auswanderer auf vier Kontinenten“: "In der Folge besucht VOX lang vermisste Auswanderer wieder. Was hat sich bei ihnen getan? Und: Wie blicken sie ihr auf ihre Auswanderung heute zurück? Mit dabei sind: Christian Blankenhorn mit seiner Familie im Regenwald von Brasilien; Auswanderer Thomas Mildenberger, dessen Frau verstarb und der sich jetzt mit einer neuen Familie ein neues Leben aufbauen möchte; Marie und Olaf Heidtke, deren Ehe letztlich an unterschiedlichen Prioritäten in Südafrika zerbrach; Und es geht zu Familie Lehmann nach Nordamerika. Hier steht ein Generationenwechsel an", liest man in der Ankündigung.

Roland und Steffi Bartsch lebten von 2011 bis 2016 auf Mallorca. Sie betrieben unter anderem ein Solarium, einen "Fisch-Spa" und einen Buggy-Verleih. / Bartsch

Jubiläumsfolge 2: Die zweite Jubiläumsfolge läuft dann am 27. Juli. Es ist eine zweistündige Erstausstrahlung mit den Themen: „Peggy und Steff: Die Hochzeit“ sowie „Gambia: Ute und Kwesi“: "Nach fast 30 Jahren wilder Ehe, Auswanderung, einem Kind und zwischenzeitlicher Trennung kommt es zur großen Traumhochzeit auf Mallorca. Peggy und Steff geben sich das Ja-Wort auf der Lieblingsinsel der Deutschen", steht in der Ankündigung. Auch Ute und Kwesi sind ein lang bekanntes Paar aus der Sendung. "Die Beziehung zwischen der Auswanderin und dem deutlich jüngeren Gambier sorgte bei den Zuschauer:innen für viel Diskussion. Und doch hält die Liebe zwischen den zwei Welten."

Mit ihrer Weddingplanerin: Peggy Jerofke und Steff Jerkel beim Besichtigen des Luxushotels in Canyamel, in dem sie im Juni heiraten werden. / RTL+

3. Jubiläumsfolge: Am 3. August zeigt der Sender die drei Stunden dauernde Erstausstrahlung mit dem Thema "Update aus Sansibar": "Sansibar hat sich zu einem beliebten Auswandererziel entwickelt. Das Liebes-Auf und -ab der Auswander:innen am Indischen Ozean sorgt regelmäßig für Diskussionen bei den Zuschauer:innen. VOX schaut auf die Insel – denn es gibt Neues bei Levke Kersting, Angi Wolf und Melanie Sitter. In der neuen Folge lernen die Zuschauer:innen auch Luisa Dopmeyer kennen", so weit die Ankündigung.

Am 3. August zeigt der Sender die drei Stunden dauernde Erstausstrahlung mit dem Thema "Update aus Sansibar": "Sansibar hat sich zu einem beliebten Auswandererziel entwickelt. Das Liebes-Auf und -ab der Auswander:innen am Indischen Ozean sorgt regelmäßig für Diskussionen bei den Zuschauer:innen. VOX schaut auf die Insel – denn es gibt Neues bei Levke Kersting, Angi Wolf und Melanie Sitter. In der neuen Folge lernen die Zuschauer:innen auch Luisa Dopmeyer kennen", so weit die Ankündigung. 4 Jubiläumsfolge: Am 10. August kommt mit dem "Best of - 20 Jahre GBD" dann auch Mallorca noch einmal ins Spiel: In der Sendung schaue der Sender "zurück auf die außergewöhnlichsten Geschichten, die sich zu großer Prominenz entwickelt haben - wie u.a. Familie Reimann, Familie Mermi-Schmelz in Brasilien, Marco und Tamara Gülpen auf Mallorca und Daniela Katzenberger. Kommentiert werden die Stränge von vielen 'Goodbye Deutschland'-Auswanderern, Daniela Katzenberger führt durch die Sendung."