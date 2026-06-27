"Morgen wachen wir irgendwie anders auf": "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel und Peggy Jerofke haben geheiratet
Die beiden TV-Bekanntheiten trauten sich in einem Luxushotel in Canyamel
Herzlichen Glückwunsch! Die bekannten "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel und Peggy Jerofke haben am Freitag (26.6.) auf Mallorca geheiratet. "Morgen wachen wir irgendwie anders auf", schrieben sie dazu in den sozialen Netzwerken.
Manche Leute entscheiden sich für eine intime Hochzeit im kleinen Kreis, die beiden TV-Persönlichkeiten setzten auf möglichst große Aufmerksamkeit. Neben der üblichen Kamera des TV-Senders Vox war offenbar auch ein Fernsehteam von RTL dabei.
Im Fünf-Sterne-Hotel in Canyamel
Das Paar feierte die Hochzeit im Fünf-Sterne-Hotel Cap Vermell, das unlängst von "Forbes" zu einen der besten Ressorts Spaniens gewählt wurde. Zu den anwesenden Gästen gibt es bislang nur wenige Informationen.
Steff Jerkels guter Freund Michael Busse vom Fussicamp Mallorca durfte nicht fehlen, der ehemalige Viva-Moderator Mola Adebisi war auch dabei. Getanzt und gefeiert wurde unter anderem zu Musik der Toten Hosen, Böhsen Onkelz und Münchner Freiheit.
"Wir wünschen euch für euren gemeinsamen Lebensweg ganz viel Liebe, Gesundheit, Glück und unvergessliche Momente. Möge eure Ehe genauso abenteuerlich, mutig und voller Zusammenhalt sein wie euer Schritt ins Auswandererleben. Bleibt immer füreinander da, lacht gemeinsam und genießt jeden Tag miteinander. Alles Liebe und eine wunderschöne gemeinsame Zukunft", schrieb "Goodbye Deutschland" in den sozialen Netzwerken.
Die Geschichte von Peggy Jerofke und Steff Jerkel
Peggy Jerofke und Steff Jerkel haben durch die Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" größere Bekanntheit erlangt. Kennengelernt hatte sich das Paar 1998 in Arenal. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Nach einem langen unerfüllten Kinderwunsch wurde im März 2018 Tochter Josephine geboren.
Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach", das erst kürzlich wieder geöffnet hat. Sie gehören zu den TV-Auswanderern, die bei Vox trotz der Umstrukturierungen bei der Sendergruppe immer noch mit am häufigsten zu sehen sind. Dabei wurde das Format zuletzt stark eingestampft.
- 20 Jahre 'Goodbye Deutschland': Ausstrahlungsdatum für die TV-Hochzeit der Mallorca-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel steht fest
- Solarfirma auf Mallorca nicht mehr erreichbar: Sind Zehntausende Euro in Anzahlungen jetzt weg?
- Nach Genickbruch auf Mallorca: Der 19-jährige Fußballer aus Schleswig-Holstein macht seine ersten Schritte
- Rettungsschwimmer waren noch nicht im Einsatz: 83-jähriger Schweizer ertrinkt in Peguera
- Mallorca bietet deutschen Urlaubern am Wochenende etwas Abkühlung
- Poolunglück auf Mallorca: Auch die dreijährige Britin verstirbt im Krankenhaus
- Schauriger Fund auf Mallorca: Mann will Zitronen pflücken und stößt auf verweste Leiche
- Sie fasste ihn in der Sauna ohne seine Zustimmung an: Mallorca-Urlauberin zu Geldstrafe verurteilt