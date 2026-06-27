"Morgen wachen wir irgendwie anders auf": "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel und Peggy Jerofke haben geheiratet

Herzlichen Glückwunsch! Die bekannten "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel und Peggy Jerofke haben am Freitag (26.6.) auf Mallorca geheiratet. "Morgen wachen wir irgendwie anders auf", schrieben sie dazu in den sozialen Netzwerken.

Manche Leute entscheiden sich für eine intime Hochzeit im kleinen Kreis, die beiden TV-Persönlichkeiten setzten auf möglichst große Aufmerksamkeit. Neben der üblichen Kamera des TV-Senders Vox war offenbar auch ein Fernsehteam von RTL dabei.

Im Fünf-Sterne-Hotel in Canyamel

Das Paar feierte die Hochzeit im Fünf-Sterne-Hotel Cap Vermell, das unlängst von "Forbes" zu einen der besten Ressorts Spaniens gewählt wurde. Zu den anwesenden Gästen gibt es bislang nur wenige Informationen.

Steff Jerkels guter Freund Michael Busse vom Fussicamp Mallorca durfte nicht fehlen, der ehemalige Viva-Moderator Mola Adebisi war auch dabei. Getanzt und gefeiert wurde unter anderem zu Musik der Toten Hosen, Böhsen Onkelz und Münchner Freiheit.

"Wir wünschen euch für euren gemeinsamen Lebensweg ganz viel Liebe, Gesundheit, Glück und unvergessliche Momente. Möge eure Ehe genauso abenteuerlich, mutig und voller Zusammenhalt sein wie euer Schritt ins Auswandererleben. Bleibt immer füreinander da, lacht gemeinsam und genießt jeden Tag miteinander. Alles Liebe und eine wunderschöne gemeinsame Zukunft", schrieb "Goodbye Deutschland" in den sozialen Netzwerken.

Die Geschichte von Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Peggy Jerofke und Steff Jerkel haben durch die Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" größere Bekanntheit erlangt. Kennengelernt hatte sich das Paar 1998 in Arenal. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Nach einem langen unerfüllten Kinderwunsch wurde im März 2018 Tochter Josephine geboren.