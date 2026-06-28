Mallorca, Gran Canaria, Mallorca, Gran Canaria: die verrückte Geschichte eines "Goodbye Deutschland"-Auswanderers

Mallorca steht bei "Goodbye Deutschland" derzeit hoch im Kurs: Nach den beiden Insel-Wiederholungsfolgen von vergangenem Montag (22.6.) zeigt Vox am kommenden Montag (29.6.) zwei weitere Wiederholungsfolgen mit Insel-Auswanderern.

Gleich zwei Hochzeitspaare

Die Folge, die um 20.15 Uhr zu sehen ist, dreht sich um zwei Brautpaare: Jenny und Achim Thiesen und Lisha und Lou Savage. Sie wurde erstmals am 9. September 2022 ausgestrahlt. In der Ankündigung heißt es: "Seit einem halben Jahr schwebt Boutiquebesitzerin Jenny Matthias aka Jenny Delüx auf Wolke Sieben. Der Grund: Achim Thiesen. Er ist der neue Mann an ihrer Seite. Und bald noch viel mehr. Denn noch dieses Jahr sollen für Jenny und Achim die Hochzeitsglocken läuten."

Ist glücklich mit ihrem Achim: Jenny "Delüx". / Jenny Matthias

Die standesamtliche Hochzeit soll in Jennys Heimat Bad Schmiedeberg stattfinden, die freie Trauung auf der Insel. "Gerade einmal sechs Wochen bleiben Jenny, um ihr Brautkleid für die Trauung in Deutschland zu finden. Bei ihren 1,86 Metern keine leichte Aufgabe. Und auch Achim braucht einen Anzug für seine vierte Hochzeit. Die Uhr tickt."

Auch bei Lisha und Lou Savage läuten bald die Hochzeitsglocken. Der große Tag soll perfekt sein. "Ob Location, Kleid, Deko: Das Paar hat ganz genaue Vorstellungen - aber nicht viel Zeit. Da hilft es wenig, dass es auf Mallorca kaum noch Locations für die aktuelle Hochzeitssaison gibt. Ob es wenigstens mit der Brautkleidsuche auf Anhieb klappt? Dafür geht Lisha kurz nach einer Brust-Verkleinerung in Istanbul sogar an ihre Schmerzgrenze. Mit Erfolg?", liest man in der Ankündigung.

Lisha und Lou Savage mit Hochzeitsplanerin Claudia Runggaldier. / Vox / 99 Pro

Mallorca, Gran Canaria, Mallorca, Gran Canaria

In der Folge, die im Anschluss (22.15 Uhr) läuft, sind die Kanaren- und Mallorca-Auswanderer zu sehen, die als "die Pharos" bekannt sind.

"In Deutschland ist der Hypnotiseur 'Pharo' eine Institution. Beim Supertalent hat er die Zuschauer begeistert und zuletzt hat er sogar bei DSDS das Jurymitglied Michelle hypnotisiert", heißt es. Schon seit Jahren begleite das Drehteam das Paar, das einst von Gran Canaria nach Mallorca gezogen ist und seit 2018 wieder auf Gran Canaria lebt.

Wer hat hier wen kopiert?

In der Wiederholungsfolge steht ein weiterer Karriereschritt an: "'Die Pharos' glauben fest daran, einen Hit in den Händen zu halten, mit dem sie auch im Schlagerbusiness eine Stufe höher steigen können. Aber Schlagerkönig Jürgen Drews hat gerade einen Song herausgebracht, der ähnlich heißt - und ähnlich klingt. Jetzt haben die Pharos Sorge, als Abschreiber dazustehen. Geben sie ihren Hit deshalb auf, wie reagiert Jürgen Drews - und droht nun ein Schlagerkrieg?", liest man in der Ankündigung.

Die Folge wurde erstmals am 26. März 2018 ausgestrahlt worden. Die MZ hat mit den "Pharos" gesprochen. Dahinter stecken Michaela Scherer und Martin Bolze. "Es ist, glaube ich, eine von drei Folgen, die auf Mallorca gedreht wurden, also eine Uralt-Nummer." Noch im selben Jahr der Erstausstrahlung, sei das Paar nach Gran Canaria gezogen, wo es seither lebt.

Leben mittlerweile wieder auf Gran Canaria: die "Pharos". / Privat

Verwirrung bei den Zuschauern

"Das Schlimme ist immer, dass die Leute meinen, du lebst noch auf Mallorca", sagt Martin Bolze gegenüber der MZ. "Sie schreiben dich an und sagen: Wir sind nächste Woche auf Mallorca und würden euch super gerne kennenlernen." Das Paar sei nur ab und an noch auf Mallorca, wo es vor 2018 zwei Jahre lang gelebt hatte. "Ansonsten haben wir die Insel gar nicht mehr auf dem Plan, obwohl es für Michaela immer noch die schönere Insel ist."

Die Auswanderer ärgern sich darüber, dass Material, das teilweise schon vor Jahren gedreht wurde, bis heute nicht ausgestrahlt wurde. Das könne zu Verwirrungen bei den Zuschauern führen. "Wir haben mittlerweile zwei Folgen, die liegen und noch nicht gezeigt wurden. Einmal von dem Umzug von Mallorca zurück nach Gran Canaria. Da haben wir acht Tage gedreht", so Martin Bolze. Vor zwei Jahren hätte das Drehteam erneut einige Tage lang mit den "Pharos" gedreht.

Die beiden Schlagersänger leben mittlerweile wieder auf Gran Canaria. / Privat

Dank Jürgen Drews bei "Goodbye Deutschland" gelandet

Seit 2012 sei das Paar bei dem Format dabei. "Das Ganze ist durch Jürgen Drews entstanden. Er hat uns empfohlen. Wir, oder Michaela, wollten eigentlich gar nicht. Im Nachhinein hat es mir geschäftlich eine Menge gebracht", so Bolze zur MZ.

Mit seiner ersten Frau hatte Bolze von 1999 bis 2004 auf Mallorca gelebt. Später seien sie nach Gran Canaria gezogen. 2010 kam es zur Trennung zwischen dem einstigen Paar. Dann sei er mit Michaela Scherer zusammengekommen, die er damals nach eigener Aussage schon 32 Jahre kannte. "Heute sind wir 15 Jahre zusammen, eine lange Zeit."

Es war Scherer, die unbedingt nach Mallorca wollte. Ihr war die Kanareninsel zu weit weg von ihrer Tochter. Auch die Landschaft war ihr zu trist. Also zog das Paar von 2016 bis 2018 auf die Insel. Michaela Scherer verkaufte auf Mallorca Cremes und selbst entworfene Uhren. Martin Bolze („Pharo“) arbeitete weiter als Hypnosetherapeut. Der Hypnotiseur war schon bei "Das Supertalent" und hat schon Promis wie Costa Cordalis oder auch Jürgen Drews hypnotisiert. "In der Zeit haben wir drei Sendungen gedreht", so der TV-Auswanderer. Mitte 2018 ging es dann zurück auf die Kanaren-Insel.