"Viele meiner Freunde haben dir einen besseren Mann gewünscht": die bewegendsten Momente bei der Hochzeit der "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderer Peggy und Steff

Als Vorgeschmack auf die ausführlichere Folge und wohl auch weil Vox Letztere oft sehr zeitversetzt zu den Dreharbeiten ausstrahlt, können sich RTL+-Abonnenten derzeit schon eine fast 12-minütige Mini-Folge von der "Goodbye Deutschland"-Hochzeit des Jahres ansehen. Am Freitag (26.6.) haben sich Steff Jerkel und Peggy Jerofke in einem Luxushotel in Canyamel das Ja-Wort gegeben.

In der Mini-Folge kommen zunächst einige Promis zu Wort, etwa TV-Auswanderin Rebecca Kratz, der ehemalige Viva-Moderator Mola Adebisi oder der einstige "Bachelor" Paul Janke. "Nach 28 Jahren musst du auch, es gibt jetzt keinen Weg mehr dran vorbei. 30 darfst du nicht werden als Pärchen, ohne verheiratet zu sein", findet Adebisi, auf die langjährige Beziehung der beiden anspielend. Zwei Tage vor der Hochzeit habe Steff Jerkel seinem Kumpel Paul Janke geschrieben, dass er gerne mit ihm nach Bali fliegen würde. Janke habe ihm nur entgegnet: "Hör jetzt auf zu spinnen."

Dann sieht man Jerkel, der in einer Art Golfmobil zu dem Bereich gefahren wird, in dem die Gäste schon warten. "Letzte Fahrt als nicht verheirateter Mann jetzt", kommentiert ein Redakteur. "Von mir aus kann er auch durchfahren, Richtung Ausgang", entgegnet der sichtlich aufgeregte Jerkel ihm. Er sei "höllisch nervös", aber auch froh darüber. "Jetzt kommt echt so ein schwerer Weg", sagt er weiter.

Als Steff Jerkel in Richtung der Gäste gefahren wird, platzt er fast vor Aufregung. / RTL+

Peggy Jerofke habe ihre Aufregung eigentlich immer ganz gut unter Kontrolle, aber an ihrem großen Tag sei auch sie "wirklich aufgeregt".

Peggy Jerofke unmittelbar vor der Hochzeits-Zeremonie. / RTL+

Josephine als Blumenmädchen

Dann führt die gemeinsame Tochter des Paares, Josephine, ihren Papa vor zum "Altar". Wenig später wird auch Peggy Jerofke von ihrer Mama und vermutlich dessen Partner in Richtung Steff Jerkel geführt. Per Küsschen bedankt sie sich bei beiden. Dann gibt es noch den Brautstrauß in die Hand. Auch Jerofke ist sichtlich aufgeregt. Während sie vor zu ihrem Steff läuft, fungieren Josephine und ein anderes Mädchen als Blumenmädchen.

Peggy Jerofke kurz bevor sie auf Steff Jerkel vorgeht und dabei auch an den Hochzeitsgästen vorbeiläuft. / RTL+

Dann: Gänsehautmoment. Steff Jerkel, der bis dahin mit dem Rücken zum Publikum stand, dreht sich um. Er kämpft mit den Tränen, während Peggy weiterhin voranschreitet. Vorne angekommen, gibt sie erst den beiden Mädels einen Kuss, dann ihrem Steff.

"Ihr beide verdient Respekt, wenn man sich nach so langer Zeit, wir sprechen hier von 28 Jahren, ein 'ja, ich will dich und das immer noch' ausspricht", so die Traurednerin. Unterschiedlicher als Peggy Jerofke und Steff Jerkel könne ein Paar kaum sein. Beide bejahen dies, indem sie sich angrinsen. "Der eine plant alles, der andere weiß nicht einmal, was es heute zu essen gibt", so die Traurednerin beispielhaft.

"Unbeschreibliches warmes Gefühl"

Im Mai 1998 hätten sich beide im Club ChaCha in Arenal kennengelernt. Die Geschichte ist bekannt und wurde auch von der MZ mehrmals erzählt. Eigentlich wollte sich Jerkels bester Freund an Peggy heranmachen. Auch von Jerofke weiß man, dass Jerkel eigentlich gar nicht ihr Typ war. Dennoch fand sie ihn süß.

"Bei Peggy finde ich immer unzweifelhaften Halt und nur bei ihr habe ich immer dieses unbeschreibliche warme Gefühl, zu Hause zu sein", zitiert die Rednerin Jerkel. Er sei wahnsinnig stolz, so eine geschäftige und dazu noch so eine hübsche Frau an seiner Seite zu wissen.

Steff Jerkel denke immer zuerst an andere und zeige seiner Familie gegenüber viel Wärme und Liebe, auch wenn man das nach außen hin nicht immer merke.

Das ist wahre Liebe. / RTL+

Die Frage aller Fragen

"So frage ich dich, lieber Steff, möchtest du hier vor allen Zeugen, die jeden greifbaren Augenaufschlag von dir nicht verpassen möchten, Peggy so annehmen, wie sie ist...", so die Traurednerin. "Auf jeden Fall ja", platzt Jerkel rein. "...mit ihrem Charme, ihrem Humor, aber auch mit all ihren kleinen Macken", führt die Traurednerin fort. "Ja, ich will", sagt er laut und deutlich. Das Publikum klatscht.

Dann ist Peggy Jerofke dran. Auch sie will und sagt 'ja'. Dann tritt Steffs Mutter Petra nach vorne, bringt die Ringe. Beide sprechen der Traurednerin nach und stecken sich die Ringe an.

Während sich das Brautpaar küsst, wird violette Farbe in die Luft geschossen. Dann ertönt "Marmor, Stein und Eisen bricht" und die beiden frisch Vermählten laufen freudig durch die Menge.

Kurz nach dem Ja-Wort. / RTL+

Sendetermine

Die Hochzeit in voller Länge gebe es am 27. Juli bei Vox zu sehen, erfahren Zuschauer dann noch. Für RTL+-Abonnenten sei sie schon ab dem 20. Juli auf der Plattform zu sehen.

Viele Fotos und Videos bei Social Media

Auch in ihren sozialen Netzwerken haben die beiden TV-Auswanderer schon viele Videos und Fotos von ihrem großen Tag geteilt. "Ich lieb dich bis zum Mond, du bist meine Seelenverwandte. Viele meiner Freunde haben dir einen besseren Mann sogar gewünscht. Ist aber nicht passiert. Du hast mich behalten. Die Leute wissen gar nicht, was Peggy oder was wir in 28 Jahren durchgemacht haben. Das war die Hölle teilweise", sagt Jerkel in seiner Rede. "Ich habe viele Narben bei dir hinterlassen, seelische. Du hast viele Jahre in Angst um mich gelebt. Das tut mir auch leid. Als wir uns getrennt haben, wollte ich dich eigentlich nur wieder haben."

Die Geschichte von Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Peggy Jerofke und Steff Jerkel haben durch die Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" größere Bekanntheit erlangt. Kennengelernt hatte sich das Paar 1998 in Arenal. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Nach einem langen unerfüllten Kinderwunsch wurde im März 2018 Tochter Josephine geboren.

Peggy Jerofke und Steff Jerkel sind nun verheiratet. / Instagram

Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach". Sie gehören zu den TV-Auswanderern, die bei Vox trotz der Umstrukturierungen bei der Sendergruppe immer noch mit am häufigsten zu sehen sind. Dabei wurde das Format zuletzt stark eingestampft.