Neue Liebe rettet das „Little Rock Stars“ in Cala Millor: "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Angela de Rosa startet auf Mallorca noch einmal durch

Manchmal schickt einem das Schicksal einen Menschen und der verändert alles. TV-Auswanderin Angela de Rosa war in Cala Millor aufgrund eines miserablen Saisonstarts und gesundheitlicher Probleme kurz davor, ihr Restaurant Little Rock Stars aufzugeben. Dann lernte sie vor wenigen Monaten Carsten G., den Betreiber der Jungle Bar in Cala Millor, kennen. Die beiden Auswanderer verliebten sich, kamen zusammen.

Mittlerweile sind sie nicht nur Lebenspartner. Sie werden künftig auch den Betrieb im "Little Rock Stars" zusammen schmeißen. "Carsten wird mein Teilhaber und sucht für seine Bar derzeit einen Nachpächter", so die 50-Jährige zur MZ. Dabei eine Rolle gespielt habe auch, dass Angela de Rosa in ihrem Lokal bis 23 Uhr Live-Musik anbieten darf. Und das wird das Gastronomen-Paar künftig ausnutzen.

Los geht's am Samstag (4.7.) mit einer großen Saisoneröffnungs-Party mit Markus Becker.

Der Sänger tritt ab 21 Uhr im Rahmen eines Benefizkonzerts in dem Lokal auf. Der Erlös kommt den Straßenkatzen zugute. "Er wird sich danach unters Publikum mischen, sodass die Gäste mit ihm quatschen können", so Angela de Rosa zur MZ.

Angela de Rosa mit Markus Becker. / Privat

Der Musiker und die Auswanderin kennen sich schon seit vielen Jahren. "Er kommt immer zum Essen zu uns, wenn er mit seiner Familie auf der Insel ist."

Auch danach soll es in dem Lokal regelmäßig Live-Musik geben. Donnerstags trete Stefan Pribagu auf.

Auch andere Musiker, etwa Roxy Rosario (bekannt aus der spanischen Version von "The Voice") trete bei der Auswanderin auf.

Endlich eine Website

Zudem bekommt das Little Rock Stars endlich eine Website mit Reservierungssystem. "Dort stehen dann auch alle Live-Acts. So langsam werde ich modern", sagt Angela de Rosa.

Tara ist zurück im Team

Auch ihre Tochter Tara arbeitet derzeit wieder im Little Rock Stars mit, zusätzlich in einem Fahrradverleih ganz in der Nähe. Mutter und Tochter wollen sich nach einem Launch der neuen Websites des Lokals endlich auch um ein länger geplantes, gemeinsames Podcast-Projekt kümmern.

Tara ist vor ein paar Monaten Mutter geworden. / Privat

Wegzug aufs Festland?

Die Saison ist für Angela de Rosa so miserabel wie noch nie angelaufen. "So etwas habe ich in elf Jahren nicht erlebt. Auch die anderen Gastronomen jammern. Wenn ich mir die Anzahl an Reservierungen vom letzten Jahr anschaue, trifft mich der Schlag." Ihr Eindruck sei, dass sich das Publikum komplett geändert habe. "Es kommen kaum mehr Deutsche, sondern viel mehr Osteuropäer." Viele Stammgäste hätten ihr gesagt, dass sie in diesem Jahr woanders hinfliegen. "Mallorca ist eben teuer geworden. Zudem ist das Wetter in Deutschland gerade auch sehr gut. Warum sollen die Leute von 38 Grad in eine Region mit 36 Grad fliegen?", fragt sich Angela de Rosa, die samt ihrem Partner und ihrer Familie schon mit dem Gedanken gespielt habe, aufs Festland zu ziehen.

"Jetzt schauen wir uns erst einmal an, wie die aktuelle Saison läuft", sagt sie. "Wir müssen Gas gebe", weiß die Auswanderin. Sie biete etwa besondere Burger an und sonntags auch Frühstück.

Die Burger seien der Renner. / Privat

"Hätte ich Carsten nicht getroffen, hätte ich den Laden verkauft", sagt sie deutlich. Ihr neuer Partner kümmere sich in dem Lokal um den Service und die Bestellungen, entlaste sie damit stark.

Seit 2017 auf Mallorca

Angela de Rosa ist mittlerweile Gastronomin mit Leib und Seele. Nach ihrer Auswanderung nach Mallorca 2017 war sie zunächst noch in einer ganz anderen Branche tätig: Damals kam sie mit Tochter Tara, um auf der Insel einen Laden mit Kindermode zu eröffnen. Ihr damaliger Mann blieb in Deutschland, da er dort als Event-Dienstleister arbeitete. "Wir hatten schon drei Läden in Heidelberg, Kaiserslautern und Mannheim", so die Gastronomin.

Das Little Rock Stars in Cala Millor. / Privat

Anfangs wohnten die beiden in Artà, eröffneten im April 2018 ein Kindermoden-Geschäft in Cala Millor. In einem Lokal in unmittelbarer Nähe waren damals noch die Franchise-Nehmer von Caro und Andreas Robens mit ihrem "Iron Diner" untergebracht. Doch nach nur wenigen Wochen stiegen die beiden aus dem Projekt aus. Zum Ende des Jahres 2019 hin übernahm Angela de Rosa das Lokal und eröffnete die heutige Restaurant-Bar "Little Rock Stars". Circa ein Jahr lang betrieb sie den Laden und das Restaurant gleichzeitig. Mit beiden Geschäften wurde es ihr aber schnell zu viel. Also entschloss sie sich im Herbst 2019 zur Schließung des Ladens und behielt "nur noch" das Restaurant.

Angela de Rosa mit Tochter Tara. / RTL+

Kurze Zeit später kam es auch zur Trennung von ihrem Ex-Mann Gennaro de Rosa, mit dem sie 15 Jahre lang zusammen war. Später lebte Angela de Rosa zusammen mit Tochter Tara und Oliver Rinke in Cala Millor. Im Herbst 2024 wurde die Trennung von Rinke und der Auswanderin bekannt. Nach mehreren Umzügen leben Angela de Rosa, Tara, Vega und der Freund von Tara mittlerweile wieder in Cala Millor. Carsten G. lebt ebenfalls in dem Ort, allerdings in einer eigenen Wohnung.