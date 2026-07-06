Tamara und Marco Gülpen plaudern aus dem Nähkästchen: Diese „Goodbye Deutschland“-Szenen haben die Zuschauer nie zu Gesicht bekommen

20 Jahre lang gibt es "Goodbye Deutschland" schon. Auf Mallorca wird seit 2008 gedreht. Zu den Auswanderern auf der Insel, die durch das Format größere Bekanntheit erlangt haben, gehören auch Tamara und Marco Gülpen. Auch deswegen ist das Paar in einer der vier Jubiläumsfolgen zu sehen, die der Sender ab dem 20. Juli immer montags ab 20.15 Uhr zeigt.

Zuerst stand ab 2015 Marco Gülpen in dem Format vor der Kamera, drei Jahre später dann auch seine (mittlerweile) Frau Tamara. An welche besonderen Momente sie sich heute noch erinnern, erzählen sie im MZ-Interview.

Welche Erinnerungen haben Sie an Ihren ersten Drehtag?

Tamara Gülpen: Ich weiß noch, dass ich damals ganz aufgeregt war. Marco war schon ein bisschen darin geübt. Ich wollte eigentlich mit Fernsehen und alledem gar nichts zu tun haben. Ich habe es ein bisschen zu Werbezwecken gemacht und Marco zuliebe. Ich habe kaum einen geraden Satz rausbekommen.

Marco Gülpen: Mein erster gemeinsamer Drehtag mit Tamara war kurios und witzig. Tamara hatte überhaupt keinen Bock auf 'Goodbye Deutschland', auf Drehen überhaupt. Es war eine schwere Situation für das Filmteam, dass Tamara nur von hinten drauf war und gar nichts sagen wollte. Das hat sich zwischenzeitlich grundlegend geändert. Mittlerweile ist sie sehr aktiv und hat es richtig drauf.

An welche lustige Situation können Sie sich noch erinnern, die die Zuschauer nicht zu sehen bekommen haben?

Tamara Gülpen: Es ist schon sehr lange her, da hatten wir, glaube ich, noch die Fanetería. Auf dem Weg zum Dreh bin ich richtig schlimm hingefallen. Es hat auch richtig geblutet. Ich habe natürlich die Zähne zusammengebissen und weitergemacht. Das hat man später nicht zu sehen bekommen. Es wurde rausgeschnitten.

Marco Gülpen: Es gab eine Situation, in der ich mit Tamara unten im Lokal stand, nach ihren Renovierungs- beziehungsweise Verschönerungsarbeiten im Hostal. Da hatte sie überall Teppiche hingelegt. Dann sag' ich zu ihr: 'Das Ding da kannst du nicht in den Eingang legen, weil es eine Stolperfalle ist. Ist zwar schön, aber in einem Hotel nicht dienlich. In dem Moment, in dem ich das sage, sieht man im Hintergrund einen Gast reinkommen, der tatsächlich direkt über diesen Teppich stolpert. Es ist hinten im Bild zwar noch zu sehen, aber die meisten Leute haben es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen.

Ein aktuelles Foto von der Auswanderer-Familie. / Privat

Was waren für Sie die emotionalsten Themen oder Momente, in denen Sie vor der Kamera zu sehen waren?

Tamara Gülpen: Eines der emotionalsten Themen war Giulios Geburt, immer noch der schönste Tag in unserem Leben. Es ist total schön, die Aufnahmen noch als Erinnerung zu haben. Ich habe sie mir erst letztens noch einmal angeschaut. Das Drehteam war zwar bei der Geburt nicht dabei, aber ein paar Stunden danach. Ich weiß es noch: Ich war fix und fertig, ungeschminkt, ungeduscht, und dann stand schon 'Goodbye Deutschland' da. Auch das Kinderwunsch-Thema ist emotional für uns.

Marco Gülpen: Wir wollten nicht, dass die Kameras direkt bei der Geburt dabei sind. Aber das Vorher und Nachher, das das Drehteam begleitet hat, war sehr emotional. Ansonsten lassen wir extreme emotionale Themen raus. Das machen wir im Privaten untereinander aus. Auch als wir Giulio in den Kindergarten gebracht haben, war das sehr emotional für uns. Zu sehen, wie der Kleine, der hier ohne die Sprache zu sprechen in einem fremden Land in eine Kita geht, wo er keinen kennt und nichts versteht. Sehr taff, was er schon in dem Alter geleistet hat und immer noch leistet.

Welches Thema oder welche Situation wurde vom Sender besonders übertrieben dargestellt?

Tamara Gülpen: Wir sind immer sehr zufrieden mit dem Dreh, mit dem Schnitt und allem. Es ist jetzt wirklich schon eine langjährige Zusammenarbeit, die immer Spaß macht. 'Goodbye Deutschland' stellt die Situationen genau so dar, wie sie waren.

Marco Gülpen: Da gibt's bei uns sehr wenig, weil wir extreme Dinge im emotionalen Bereich eher mit uns selbst ausmachen. Ich bin nicht derjenige, der direkt, wenn er eine Kleinigkeit hat, beim Sender anruft und sagt: „Müsst ihr filmen. Viele Protagonisten-Kollegen machen das anders. Es gibt eine Grenze bei uns, an der wir sagen: Das ist privat. Deswegen wird da auch nichts oder nur selten etwas übertrieben dargestellt, auch weil ich da drauf achte."

Waren einst Chef und Angestellte: Marco und Tamara Gülpen auf einer Aufnahme von 2017. / Privat

Was hat sich bei den Reaktionen der Leute in all den Jahren geändert?

Tamara Gülpen: Die Reaktionen sind damals gut gewesen, heute auch. Natürlich hat man hier und da Leute, die uns nicht so gut finden. Aber ich denke, das gehört auch einfach dazu. Man kann ja nicht jedem gefallen. Wichtig ist halt immer, dass das Ganze nicht unter die Gürtellinie geht. Ich finde, im Großen und Ganzen kommen Marco und ich eigentlich immer ganz gut weg.

Marco Gülpen: Verändert hat sich an der Reaktion der Leute nicht so viel, außer dass die Leute uns mehr wahrnehmen und uns mehr auf dem Schirm haben. Im Großen und Ganzen ist die Resonanz positiv. Selbst bezüglich unseres großen Altersunterschieds hätte ich gedacht, dass wir viel mehr Gegenwind bekommen. Ab und zu schreibt mal einer 'der Opi' oder 'Ist das dein Papa?' Da schmunzeln wir. Wir wissen ja, wie wir zueinander stehen und dass wir damit null Probleme haben.

Marco und Tamara Gülpen trennen 27 Jahre. / Privat

Wer sind die Gülpens?

Marco Gülpen stammt aus Köln und hat neben Giulio noch eine erwachsene Tochter. Der gelernte Bürokaufmann lebte von 1999 bis 2011 fest auf Mallorca, betrieb unter anderem das Hostal Dos Pins mit 14 Zimmern an der Playa de Palma, ein Wettbüro sowie einen Bootsverleih. Dann kehrte er für kurze Zeit nach Köln zurück, wo er seit 2011 ein Hotel mit 17 Zimmern betreibt. Parallel erhielt er die Zusage für das aktuelle Hostal an der Playa und kehrte 2012 auf die Insel zurück.

Seit 2012 betreibt er das Hostal Playa de Palma nun, mittlerweile mit Frau Tamara, die gelernte Tourismuskauffrau ist. Tamara und Marco Gülpen waren einst Angestellte und Chef. Wie Tamara Gülpen auf die Insel kam, können Sie hier nachlesen. Einst waren die Gülpens bis zur Schließung des Lokals zudem mit Danni Büchner in den Betrieb der ehemaligen Faneteria in Cala Millor involviert. Vor Kurzem sind die Gülpens in ein neues Haus in der Gemeinde Llucmajor gezogen. 2025 hatten sie nach langem Hin und Her entschieden, dass ihr Lebensmittelpunkt fortan auf Mallorca liegt.

Marco und Tamara Gülpen vor dem neu gestrichenen Hostal Playa de Palma. / Gülpen

Inhalt und Ausstrahlungsdatum der Jubiläumsfolgen

Jubiläumsfolge 1 (20.7.): "In der Folge besucht VOX lang vermisste Auswanderer wieder. Was hat sich bei ihnen getan? Und: Wie blicken Sie auf Ihre Auswanderung heute zurück? Mit dabei sind: Christian Blankenhorn mit seiner Familie im Regenwald von Brasilien; Auswanderer Thomas Mildenberger, dessen Frau verstarb und der jetzt mit einer neuen Familie ein neues Leben aufbauen möchte; Marie und Olaf Heidtke, deren Ehe letztlich an unterschiedlichen Prioritäten in Südafrika zerbrach; und es geht zur Familie Lehmann nach Nordamerika. Hier steht ein Generationenwechsel an", liest man in der Ankündigung.

"In der Folge besucht VOX lang vermisste Auswanderer wieder. Was hat sich bei ihnen getan? Und: Wie blicken Sie auf Ihre Auswanderung heute zurück? Mit dabei sind: Christian Blankenhorn mit seiner Familie im Regenwald von Brasilien; Auswanderer Thomas Mildenberger, dessen Frau verstarb und der jetzt mit einer neuen Familie ein neues Leben aufbauen möchte; Marie und Olaf Heidtke, deren Ehe letztlich an unterschiedlichen Prioritäten in Südafrika zerbrach; und es geht zur Familie Lehmann nach Nordamerika. Hier steht ein Generationenwechsel an", liest man in der Ankündigung. Jubiläumsfolge 2 (27.7.): "Nach fast 30 Jahren wilder Ehe, Auswanderung, einem Kind und zwischenzeitlicher Trennung kommt es zur großen Traumhochzeit auf Mallorca. Peggy und Steff geben sich das Ja-Wort auf der Lieblingsinsel der Deutschen", steht in der Ankündigung. Auch Ute und Kwesi sind ein lang bekanntes Paar aus der Sendung. "Die Beziehung zwischen der Auswanderin und dem deutlich jüngeren Gambier sorgte bei den Zuschauer:innen für viel Diskussion. Und doch hält die Liebe zwischen den zwei Welten."

"Nach fast 30 Jahren wilder Ehe, Auswanderung, einem Kind und zwischenzeitlicher Trennung kommt es zur großen Traumhochzeit auf Mallorca. Peggy und Steff geben sich das Ja-Wort auf der Lieblingsinsel der Deutschen", steht in der Ankündigung. Auch Ute und Kwesi sind ein lang bekanntes Paar aus der Sendung. "Die Beziehung zwischen der Auswanderin und dem deutlich jüngeren Gambier sorgte bei den Zuschauer:innen für viel Diskussion. Und doch hält die Liebe zwischen den zwei Welten." 3. Jubiläumsfolge (3.8.): "Sansibar hat sich zu einem beliebten Auswandererziel entwickelt. Das Liebes-Auf und -ab der Auswander:innen am Indischen Ozean sorgt regelmäßig für Diskussionen bei den Zuschauer:innen. VOX schaut auf die Insel – denn es gibt Neues bei Levke Kersting, Angi Wolf und Melanie Sitter. In der neuen Folge lernen die Zuschauer:innen auch Luisa Dopmeyer kennen", so weit die Ankündigung.

"Sansibar hat sich zu einem beliebten Auswandererziel entwickelt. Das Liebes-Auf und -ab der Auswander:innen am Indischen Ozean sorgt regelmäßig für Diskussionen bei den Zuschauer:innen. VOX schaut auf die Insel – denn es gibt Neues bei Levke Kersting, Angi Wolf und Melanie Sitter. In der neuen Folge lernen die Zuschauer:innen auch Luisa Dopmeyer kennen", so weit die Ankündigung. 4. Jubiläumsfolge (10.8.): In der Sendung schaue der Sender "zurück auf die außergewöhnlichsten Geschichten, die sich zu großer Prominenz entwickelt haben - wie u.a. Familie Reimann, Familie Mermi-Schmelz in Brasilien, Marco und Tamara Gülpen auf Mallorca und Daniela Katzenberger. Kommentiert werden die Stränge von vielen 'Goodbye Deutschland'-Auswanderern, Daniela Katzenberger führt durch die Sendung."