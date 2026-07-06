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Freizügige Gesangsperformance mit Micaela Schäfer: So geht es im Club des Chalet X von Krümel in Peguera zu
Anlässlich einer TV-Ausstrahlung hatte er schon kurz geöffnet, seit dem 26. Juni ist der X Club vom Chalet X von Marion und Daniel Pfaff in Peguera regelmäßig auf. Feiern kann man dort täglich außer montags bis 4 Uhr. Montags ist nur Bar- und Restaurant-Betrieb. Am Donnerstag (2.6.) feierte Erotikmodel und DJane Micaela Schäfer in dem neuen Club in der Deutschenhochburg mit einer freizügigen Gesangsperformance ihr Debüt. Circa dreimal pro Woche werden Künstler in dem neuen Club der Pfaffs auftreten, unter anderem auch Marc Terenzi und Prince Damien.