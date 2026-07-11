Vox zeigt Geschichte der "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderer vom Schnitzelpalast in Peguera

Zuletzt waren bei Vox vor allem bekannte Mallorca-Auswanderer wie Peggy Jerofke und Steff Jerkel zu sehen. Am Montag (13.7.) um 20.15 Uhr zeigt der Sender eine eher unbekanntere "Goodbye Deutschland"-Familie. Die eineinhalbstündige Wiederholungsfolge heißt "Schnitzel auf Mallorca und eine Großfamilie auf Weltreise" und ist derzeit schon bei RTL+ verfügbar.

In der Ankündigung der Primetime-Folge heißt es: "Mike wandert mit seiner Lebensgefährtin Andrea und seinen Söhnen Philipp und Kevin vom Bodensee nach Mallorca aus. Dort will die Familie gemeinsam ein Schnitzelrestaurant eröffnen." Philipp werde Küchenchef sein, dabei habe der 28-Jährige bisher nur für seine Freunde und Familienangehörige gekocht.

Wandert in der Folge mit seiner Familie nach Mallorca aus: Mike Lindemann. / RTL+

"Kann er mit so wenig Erfahrung wirklich die Gäste im neuen Restaurant bewirten? Allein für die Eröffnung haben sich über 50 Leute angekündigt. Und dann kommt es auch noch zu einem heftigen Streit zwischen Mike und seinem Stiefsohn", liest man in der Ankündigung weiter.

Auch wenn es von VOX nicht explizit gekennzeichnet ist, handelt es sich offenbar um eine Wiederholungsfolge von vor vielen Jahren. In dem Lokal, in dem einst der Schnitzelpalast war, ist heute das Noon untergebracht.

Mike und seine Partnerin Andrea haben sich auf einer Ü30-Party kennengelernt. / RTL+

Auch diese Familie ist in der Folge zu sehen

Neben den Mallorca-Auswanderern, die sich mit ihrem Lokal in Peguera niederlassen, ist auch eine andere Familie in der Folge zu sehen. Zu dem Teil, der sich um sie dreht, heißt es: "Die sechsköpfige Reise-Familie Reitinger will endlich sesshaft werden. Vor allem die älteste Tochter Lilli hat keine Lust mehr auf das Leben mit ihren Eltern und drei kleinen Geschwistern im Wohnwagen. Der Plan: Ein Haus für alle in England finden, eine Schule für die Kinder, endlich einen festen Wohnsitz. Doch das ist schwerer als gedacht. Und plötzlich lässt sich die Familie in einem ganz neuen Land nieder."

Mehrfachmutter Lisa Reitinger. / RTL+

Das beliebte Auswanderer-Format feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Auf Mallorca wird seit 2008 gedreht. Anlässlich des Jubiläums strahlt der Sender ab dem 20. Juli immer montags ab 20.15 Uhr vier Sonderfolgen aus:

Inhalt und Ausstrahlungsdatum der Jubiläumsfolgen

Jubiläumsfolge 1 (20.7.): "In der Folge besucht VOX lang vermisste Auswanderer wieder. Was hat sich bei ihnen getan? Und: Wie blicken Sie auf Ihre Auswanderung heute zurück? Mit dabei sind: Christian Blankenhorn mit seiner Familie im Regenwald von Brasilien; Auswanderer Thomas Mildenberger, dessen Frau verstarb und der jetzt mit einer neuen Familie ein neues Leben aufbauen möchte; Marie und Olaf Heidtke, deren Ehe letztlich an unterschiedlichen Prioritäten in Südafrika zerbrach; und es geht zur Familie Lehmann nach Nordamerika. Hier steht ein Generationenwechsel an", liest man in der Ankündigung.

"In der Folge besucht VOX lang vermisste Auswanderer wieder. Was hat sich bei ihnen getan? Und: Wie blicken Sie auf Ihre Auswanderung heute zurück? Mit dabei sind: Christian Blankenhorn mit seiner Familie im Regenwald von Brasilien; Auswanderer Thomas Mildenberger, dessen Frau verstarb und der jetzt mit einer neuen Familie ein neues Leben aufbauen möchte; Marie und Olaf Heidtke, deren Ehe letztlich an unterschiedlichen Prioritäten in Südafrika zerbrach; und es geht zur Familie Lehmann nach Nordamerika. Hier steht ein Generationenwechsel an", liest man in der Ankündigung. Jubiläumsfolge 2 (27.7.): "Nach fast 30 Jahren wilder Ehe, Auswanderung, einem Kind und zwischenzeitlicher Trennung kommt es zur großen Traumhochzeit auf Mallorca. Peggy und Steff geben sich das Ja-Wort auf der Lieblingsinsel der Deutschen", steht in der Ankündigung. Auch Ute und Kwesi sind ein lang bekanntes Paar aus der Sendung. "Die Beziehung zwischen der Auswanderin und dem deutlich jüngeren Gambier sorgte bei den Zuschauer:innen für viel Diskussion. Und doch hält die Liebe zwischen den zwei Welten."

"Nach fast 30 Jahren wilder Ehe, Auswanderung, einem Kind und zwischenzeitlicher Trennung kommt es zur großen Traumhochzeit auf Mallorca. Peggy und Steff geben sich das Ja-Wort auf der Lieblingsinsel der Deutschen", steht in der Ankündigung. Auch Ute und Kwesi sind ein lang bekanntes Paar aus der Sendung. "Die Beziehung zwischen der Auswanderin und dem deutlich jüngeren Gambier sorgte bei den Zuschauer:innen für viel Diskussion. Und doch hält die Liebe zwischen den zwei Welten." 3. Jubiläumsfolge (3.8.): "Sansibar hat sich zu einem beliebten Auswandererziel entwickelt. Das Liebes-Auf und -ab der Auswander:innen am Indischen Ozean sorgt regelmäßig für Diskussionen bei den Zuschauer:innen. VOX schaut auf die Insel – denn es gibt Neues bei Levke Kersting, Angi Wolf und Melanie Sitter. In der neuen Folge lernen die Zuschauer:innen auch Luisa Dopmeyer kennen", so weit die Ankündigung.

"Sansibar hat sich zu einem beliebten Auswandererziel entwickelt. Das Liebes-Auf und -ab der Auswander:innen am Indischen Ozean sorgt regelmäßig für Diskussionen bei den Zuschauer:innen. VOX schaut auf die Insel – denn es gibt Neues bei Levke Kersting, Angi Wolf und Melanie Sitter. In der neuen Folge lernen die Zuschauer:innen auch Luisa Dopmeyer kennen", so weit die Ankündigung. 4. Jubiläumsfolge (10.8.): In der Sendung schaue der Sender "zurück auf die außergewöhnlichsten Geschichten, die sich zu großer Prominenz entwickelt haben - wie u.a. Familie Reimann, Familie Mermi-Schmelz in Brasilien, Marco und Tamara Gülpen auf Mallorca und Daniela Katzenberger. Kommentiert werden die Stränge von vielen 'Goodbye Deutschland'-Auswanderern, Daniela Katzenberger führt durch die Sendung."