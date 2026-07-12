Die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Caro und Andreas Robens trauern auf Mallorca um ein Familienmitglied

Die Bodybuilder Caro und Andreas Robens trauern dieser Tage um einen langjährigen Wegbegleiter: Ihr Hund Brutus ist verstorben. "Brutus ist 16 Jahre alt geworden, er war schon sehr klapprig. Er hatte Arthrose, Demenz, konnte nicht mehr richtig hören und sehen", so Andreas Robens zur MZ. Das Paar hätte den Vierbeiner auf dem Gelände der Finca einfach weiter "herum trappeln" lassen. "Er war auch schon sehr undicht. Das passiert uns allen dann irgendwann einmal, dass wir uns einpinkeln und einkacken. Es ist eben der Lauf der Dinge", so der TV-Auswanderer weiter.

Am Donnerstag (9.7.) sei das Paar zu seiner Finca in der Gemeinde Llucmajor gekommen und habe Brutus tot in der Einfahrt vorgefunden. "Es war kein schöner Anblick. Er war da wohl auch schon zwei oder drei Stunden tot und die Leichenstarre hatte schon eingesetzt", sagt Andreas Robens. Die beiden hätten ihn dann umgehend auf ihrem weitläufigen Grundstück beerdigt, ihm dort ein schönes Grab geschaffen.

"Es war ein böser Tag für uns. Es war unser erster gemeinsamer Hund samt dem Yorkie, den wir schon verloren haben. Jetzt ist Brutus auch weg und wir haben nur noch vier Hunde und eine Katze", so Andreas Robens.

Brutus ist am Donnerstag (9.7.) verstorben. / Privat

"Auch wenn man jeden Tag damit gerechnet hat, ihn nicht mehr lebend im Körbchen zu finden, macht es das nicht leichter. Ich hätte nicht gedacht, dass es uns so mitnimmt. Es waren jetzt ein paar fiese Tage", stimmt ihm auch Caro Robens zu.

"Wir wollten ihm sein Leben nicht nehmen, haben ihm Pinkelunterlagen gegeben", fügt Andreas Robens hinzu.

Ein aktuelles Foto von Caro und Andreas Robens. / Privat

Die Geschichte der Robens

Caro Robens lebt seit März 2003 auf der Insel, Andreas Robens seit März 2010. Kennengelernt hatten sich die beiden 2010. Die ganze Geschichte können Sie hier nachlesen. Das Kamerateam von Vox begleitet die beiden seit 2015. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio, das auch nach wie vor geöffnet ist. 2018 stiegen sie mit dem Iron Diner zudem ins Gastro-Geschäft ein. Mittlerweile betreiben sie nur noch das Iron Gym. Erst kürzlich war Caro Robens bei dem ProSieben-Format "The Hunt" zu sehen.

Andreas Robens mit einigen seiner Tiere. / Privat

Weitere Auswanderer betroffen

Es ist nicht der einzige Hund eines Auswanderers, der dieser Tage verstorben ist. Auch Sohel Abdoulkhanzadeh trauert dieser Tage um einen seiner Vierbeiner.

Und Tequila, dem Hund der Auswanderer Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz geht es ebenfalls nicht gut. Sie machen sich große Sorgen. "Es geht ihm ganz schlecht. Er fing vor Kurzem an zu humpeln, hat mittlerweile die komplette Muskulatur auf dem rechten Vorderfuß verloren", so Kathrin Mermi-Schmelz vor wenigen Wochen über das 15 Jahre alte Tier. Die Tierärztin vermutet eine neurologische Ursache. "Wir versuchen ihm die Zeit mit Schmerzmitteln so angenehm wie möglich zu machen. Einschläfern lassen werden wir ihn auf gar keinen Fall. Er läuft noch, wackelt mit dem Schwanz, wenn er uns sieht, frisst", so Mermi-Schmelz weiter.