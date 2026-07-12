Seit 19 Jahren dabei: So hat „Goodbye Deutschland“ das Leben der Mallorca-Auswanderer Kathrin und Thommy Schmelz verändert

Seit 20 Jahren erzählt Vox in seinem Format "Goodbye Deutschland" Auswanderer-Geschichten aus der ganzen Welt. Schon seit 19 Jahren mit dabei sind die heute auf Mallorca lebenden Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz, die erstmals 2007 anlässlich ihrer Brasilien-Auswanderung vom Drehteam begleitet wurden. Auch deswegen ist das Paar in einer der vier Jubiläumsfolgen zu sehen, die der Sender ab dem 20. Juli immer montags ab 20.15 Uhr zeigt.

An welche besonderen Momente sich das in Peguera ansässige Paar heute noch erinnert, erzählt Kathrin Mermi-Schmelz im MZ-Interview.

Sind 2007 nach Brasilien ausgewandert: Kathrin Mermi-Schmelz mit Tochter Jessi und Thommy Schmelz. / Privat

Welche Erinnerungen haben Sie an Ihren ersten Drehtag?

Der erste Drehtag war in unserem Restaurant "Brücke" in Deutschland. Wir hatten ganz schön Angst und haben uns gefragt, was da auf uns zukommt. Wir hatten eine ganz zierliche tolle Kamerafrau, die die verflucht schwere Kamera schleppen musste. Von unserem Balkon ist leider ein Objektiv heruntergefallen, die Linse. Dann musste das Team nach Stuttgart und hat dort eine neue bekommen. Dort mussten sie auch neue Kassetten holen. Wir haben wohl zu viel geplappert.

An welche lustige Situation können Sie sich noch erinnern, die die Zuschauer nicht zu sehen bekommen haben?

Wir haben in Brasilien gedreht und uns so toll mit dem Kamera- und dem Tonmann verstanden. Einen Tag, bevor sie abgefahren sind, sind wir mit ihnen an die Südspitze von der Insel gefahren, auf der wir gelebt haben. Da haben wir richtig Party gefeiert, die Nacht zum Tag gemacht. Die Abreise für das Kamerateam wäre am nächsten Morgen um 10 Uhr gewesen. Als wir sie kurz nach 9 Uhr wieder in die Pension gebracht haben, waren keine Koffer gepackt. Da war die Redakteurin ein bisschen böse.

Was waren für Sie die emotionalsten Themen oder Momente, in denen Sie vor der Kamera zu sehen waren?

Das Schlimmste war, als wir in Brasilien die Zelte abbrechen mussten und unser ganzer Traum den Bach hinunterging und wir zurück nach Deutschland mussten. Auch das vergangene Jahr, als Thommy fast von mir gegangen wäre.

Die Urgesteine der Sendung während Dreharbeiten. / Privat

Welches Thema oder welche Situation wurde vom Sender besonders übertrieben dargestellt?

Bei uns wurde nichts übermäßig aufgebauscht. Unsere Geschichte wurde immer 1:1 so erzählt, wie wir es auch erlebt haben. Wir haben nichts dazu erfunden, nichts weggelassen. Wir haben unser Leben so dargestellt, wie es war und ist.

Was hat sich bei den Drehs in all den Jahren geändert?

Bei den allerersten Drehs wurden wir von der Redaktion noch eingeladen, zum Essen. Sie haben uns mal Getränke bezahlt. Heutzutage, bei den letzten Drehs, kriegst du nichts mehr bezahlt. Vox muss, so wie es aussieht, auch sparen. Früher hatten wir zudem ein festes Team, haben ganz oft mit denselben Leuten gedreht. Das gibt es jetzt auch nicht mehr. Durch die Produktionsfirmen hat sich viel geändert. RTL hatte die Produktion ja ausgelagert an andere Firmen, jetzt wieder zurückgelagert. Es ist ein bisschen schade, weil man natürlich immer auch ein Vertrauen zu den langjährigen Redakteuren aufgebaut hat. Es war familiärer. Jetzt weißt du nie, wer kommt und ob du die Person schon kennst.

Und an den Reaktionen der Fans?

Es gibt mittlerweile viel mehr hater und Hasskommentare. Es mischen sich viel mehr Leute ein, die uns überhaupt nicht kennen, aber meinen, sie müssten ihren Senf dazugeben. Das Internet hat so viel Macht bekommen, auch bei der Bewertung von Menschen. Jeder Arsch kann wegen der Anonymität im Web im Endeffekt reinschreiben, was er will, ohne Prüfung.

Ein aktuelles Foto der beiden Auswanderer. / Privat

Wer sind die Mermi-Schmelz

Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz gehören zu den bekanntesten Mallorca-Auswanderern von "Goodbye Deutschland." Kennengelernt hatten sie sich in Deutschland. "Bevor es 2007 erstmals nach Brasilien ging, waren wir noch etwa zehn Jahre zusammen in Deutschland", so Kathrin Mermi-Schmelz. In allen Ländern, in denen die beiden lebten, sei das Drehteam dabei gewesen, wenn es auch nicht immer aus denselben Personen bestanden habe.

Nach Aufenthalten unter anderem in Österreich lebt das Paar mittlerweile wieder fest in Peguera. Ab dem 3. Juli 2025 lag der gelernte Koch mehrere Wochen im Krankenhaus, musste zeitweise sogar künstlich beatmet werden. Es war sein längster Krankenhausaufenthalt. Später kämpfte sich der gelernte Koch im Heimatort des Paares auf der Insel, Peguera, wieder zurück ins Leben.

Inhalt und Ausstrahlungsdatum der Jubiläumsfolgen