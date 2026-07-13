Kurzes Mallorca-Intermezzo: Erinnern Sie sich noch an die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer vom Schnitzelpalast in Peguera?

Langjährige Peguera-Urlauber oder eingefleischte "Goodbye Deutschland"-Fans dürften das Lokal Schnitzelpalast in der Deutschenhochburg und die Auswandererfamilie rund um Mike Lindemann noch kennen. Am Montag (13.7.) zeigt der Sender Vox um 20.15 Uhr eine Wiederholungsfolge, in der man die Auswanderer-Familie sieht und erzählt ihre Insel-Geschichte. Die MZ hat sie sich angeschaut.

Die Auswanderer wollen in Peguera den Schnitzelpalast eröffnen. / RTL+

Sowohl Mike Lindemann als auch seine Lebensgefährtin Andrea Kaya sind Spanien-Fans, wollen sich den Traum vom Leben im Ausland wahrmachen. Zu viert will die Familie vom Bodensee auf die Insel ziehen: Auch die beiden Stiefsöhne von Kaya kommen mit.

Erst Restaurant, dann auch ein Fitnessstudio

Die Zuschauer erfahren, dass die Familie für 18.000 Euro Anteile an einem Restaurant in Peguera übernehmen will. Bei einem früheren Mallorca-Urlaub hatte sie eine junge Gastronomin kennengelernt, die für ihr Lokal „Zur Tränke“ einen Geschäftspartner suchte. Für die Neu-Auswanderer bietet sich damit die Gelegenheit, in die Gastronomie einzusteigen und dem Restaurant ein neues Konzept zu geben. Unter dem Namen „Schnitzelpalast“ wollen sie sich künftig auf das deutsche Traditionsgericht spezialisieren.

Auch darüber hinaus hat das Paar Großes vor: Ein Fitnessstudio soll folgen. Schließlich wirft das Restaurant wohl nicht genug ab, um die ganze Familie ernähren zu können.

Mike Lindemann hat auf Mallorca viel vor: Neben einem Lokal will er auch ein Fitnessstudio eröffnen. / RTL+

Die Off-Stimme berichtet außerdem, dass Boxtrainer Mike Lindemann Anfang der 2000er-Jahre bereits vier Jahre auf Mallorca gelebt hat. Er ist überzeugt, dass das Konzept in der Urlaubshochburg gut ankommen wird – auch wenn Aioli und Tapas ausdrücklich nicht auf der Karte stehen sollen.

Der damals 57-Jährige war zuvor bereits in verschiedenen Branchen selbstständig tätig. Auch in der Gastronomie ist er kein Neuling: In jungen Jahren betrieb er gemeinsam mit seinem Onkel eine Gaststätte in Hannover. Dank seiner abgeschlossenen Fleischerlehre traue er sich zudem das Kochen zu.

Ganz so einfach, wie Lindemann es sich vorstellt, dürfte der Neustart jedoch nicht werden, deutet die Off-Stimme an.

So haben sich die TV-Auswanderer kennengelernt

Die Kennenlerngeschichte von Andrea Kaya und ihm wird erzählt. Andrea war vor damals zwölf Jahren frisch von ihrem zweiten Mann getrennt, Mike war erst kürzlich zurück nach Deutschland gezogen. Die beiden lernten sich dann auf einer Ü-30-Party kennen. Kevin und Philipp sind Andreas Söhne aus erster Ehe. Mike hat sie mit großgezogen. Als Vater will er eher der Kumpeltyp sein.

Haben sich auf einer Ü-30-Party kennengelernt: Mike Lindemann und Andrea Kaya. / RTL+

Ab und an geraten Mike und seine Stiefsöhne aneinander. Philipp soll auf Mallorca als Koch im Restaurant arbeiten. Bisher hat er allerdings bis auf sein Hobby-Koch-Dasein keine Erfahrung in der Gastro. Schnitzel seien für ihn kein Problem, kündigt er an. Kevin, zum Zeitpunkt der Dreharbeiten 25, wird auf Mallorca in der Küche seinem Bruder Philipp zur Hand gehen.

Mit einem früheren Partner hat Andrea Kaya zwei Söhne bekommen, die auch mit auf die Insel auswandern. / RTL+

Bis zur Auswanderung arbeitet Mike in Deutschland hauptberuflich als Boxtrainer. In der Sendung sieht man, wie er seine letzten Trainings gibt. Laut der Off-Stimme hat der damals 57-Jährige selbst eine lange Box-Karriere hinter sich. Sogar mit einem Amateur-Meistertitel konnte er sich in jungen Jahren schon schmücken. Es fällt ihm nicht leicht, seine Schützlinge zurückzulassen.

Andrea Kayas Sohn Philipp. / RTL+

300.000 Euro Ersparnisse

Im Schnitzelpalast gibt es 30 Plätze, erfährt man. 300.000 Euro Ersparnisse hat die Familie für ihre Auswanderung zusammengelegt. Davon sollen sie in den ersten Monaten leben, bis das Restaurant läuft.

Mike und sein Stiefsohn Philipp starten zuerst nach Barcelona. Von dort aus wollen sie mit der Fähre nach Mallorca übersetzen. In den ersten Tagen werden sie im Hotel unterkommen. Hier wird Mike nun auch auf seine Geschäftspartnerin treffen, mit der er das neue Restaurant eröffnen wird.

Ankunft auf Mallorca. / RTL+

Treffen mit der zukünftigen Geschäftspartnerin

"Klar musst du auf Mallorca mehr, länger und härter arbeiten, aber du arbeitest entspannter", weiß er. Die Geschäftspartnerin, Mandy Gabelin, taucht nicht zur vereinbarten Zeit auf, was den Auswanderer sauer macht.

Damals führte Gabelin zwei Restaurants auf der Insel, erfährt man. Das Lokal in Peguera habe sie noch nicht so lange. Ihr einstiger Geschäftspartner will aussteigen, daher sucht sie einen Nachfolger. "Ich hab ihn (Mike, Anm. d. Red.) dreimal gesehen", sagt Gabelin. Die beiden hätten aber viel miteinander telefoniert, "bestimmt jeden Tag zehnmal". Sie habe von Anfang an deutlich gespürt, dass Mike das Projekt wirklich wolle.

Beim Treffen mit Geschäftspartnerin Mandy Gabelin. / RTL+

Lindemann zahlt Gabelins ehemaligen Geschäftspartner aus. Das Restaurant bleibt erst einmal zu. Dann wollen die beiden neuen Geschäftspartner darin den Schnitzelpalast eröffnen.

Familie ist komplett

Zwei Wochen später kommen im Fährhafen von Palma Andrea Kaya und ihr anderer Sohn an. Sie sind platt. "Gestern 18 Stunden gefahren. Ich hab' einfach nur die Schnauze voll", sagt Kaya. Mike hat eine Wohnung für ihn und seine Partnerin angemietet. Die Jungs wohnen in der Nähe. Wirklich begeistert ist die Auswanderin von der Bleibe nicht.

Am nächsten Tag wird das Restaurant "Zur Tränke" in "Schnitzelpalast" umgetauft. Mandy Gabelin ist optimistisch. 14 Tage hatte das Restaurant zu. Es ist deutlich dreckiger als erwartet und die Auswanderer müssen erst einmal alles gründlich reinigen.

"Zur Tränke" wird zum "Schnitzelpalast". / RTL+

Mike Lindemann und Andrea Kaya geraten aneinander. Andrea ist genervt. Über 50 Leute haben sich für die Eröffnung angemeldet.

Der große Eröffnungstag

Dann: der große Eröffnungstag. In der Küche geht es drunter und drüber. "Wir werden die Bude so abrocken", kündigt Mike an. Ruckzuck sind die ersten Gäste da. Ein erstes Manko: Die Speisekarte gibt es nur auf Deutsch. Es sind aber auch ausländische Gäste da. Andrea spricht gar kein Englisch.

Die Brüder Philipp und Kevin geraten in der Küche mit den ersten Bestellungen an ihre Grenzen. Über eine Stunde warten die Gäste im Schnitt. Auch das Bier, das Andrea Kaya zapfen will, schäumt nicht. Und dann fällt auch noch der Strom aus. Alles ganz normale Umstände für die Eröffnung eines "Goodbye Deutschland"-Lokals.

Chaos in der Küche am Eröffnungstag. / RTL+

Die Schnitzel kommen gut an

Mandy Gabelin hätte gerne mehr Zeit für die Vorbereitungen gehabt. Wie der Eröffnungstag abgelaufen ist, hat ihr gar nicht gefallen. Immerhin: Philipps Schnitzel kommen bei den Gästen gut an.

Dann gehen mitten in der Abendessenzeit aber die Schnitzel aus und es fällt erneut der Strom aus. Jetzt sind es Philipp und Mike, die aneinander geraten. Sie werden laut. Mandy Gabelin ist enttäuscht. "Ich konnte damit nicht umgehen", sagt sie.

Später sprechen sich die beiden Männer auf einem Parkplatz aus. Gabelin hat Zweifel an der Zusammenarbeit mit dem Ex-Boxer. "Diese Laute, das auf den Tisch Hauen, damit kann ich nicht umgehen. Da bin ich zu sensibel dafür. Ich brauche Harmonie", sagt sie.

Will aus dem Projekt aussteigen: Mandy Gabelin. / RTL+

Wenn die Geschäftspartnerin aussteigen will

Zwei Wochen nach der Eröffnung ist Mikes Onkel zu Besuch. Er gibt ihnen Tipps für die Küche. Gabelin will mittlerweile aussteigen, weil sie mit Mike Lindemann nicht klarkommt. "Wunschvorstellung ist, dass wir im Guten auseinandergehen. Dass sie sagen, sie machen es als Familienbetrieb weiter und ich bekomm' mein Geld wieder", sagt sie. Zunächst ist die Stimmung gut. Mandy will die 17.000 Euro, die sie investiert hat, wieder haben.

Doch Mike Lindemann will alles über einen Anwalt regeln lassen, auch weil die ganze Familie mit dran hängt. Gabelin findet das übertrieben.

Will mit dem Lokal künftig nichts mehr zu tun haben: Mandy Gabelin. / RTL+

Der Schnitzelpalast bleibt zunächst geschlossen. Auch vier Monate später hat sich an der Situation nichts geändert. „Wir bleiben auf der Insel. Andrea will nicht weg, ich auch nicht“, sagt Mike Lindemann in die Kameras.

Sein ursprünglicher Plan, gemeinsam mit der ganzen Familie auszuwandern, ist zu diesem Zeitpunkt jedoch gescheitert. Philipp und sein Bruder sind inzwischen zu ihren Freundinnen nach Deutschland zurückgekehrt.

Mike Lindemann ist nach MZ-Informationen mittlerweile verstorben. Auch die übrigen Familienmitglieder leben offenbar nicht mehr auf Mallorca. Mandy Gabelin hat heute zu keinem von ihnen mehr Kontakt. Bis vor Kurzem betrieb sie zwei Lokale in Cala Figuera an der Ostküste. Eines davon musste sie inzwischen aufgeben, das Restaurant „El Momento del Mar“ besteht jedoch weiterhin.

Die eineinhalbstündige Wiederholungsfolge heißt "Schnitzel auf Mallorca und eine Großfamilie auf Weltreise" und ist auch bei RTL+ verfügbar. In dem Lokal, in dem einst der Schnitzelpalast war, ist heute das Noon untergebracht.

Die einstigen Geschäftspartner Mandy Gabelin und Mike Lindemann. / RTL+

Auch diese Familie ist in der Folge zu sehen

Neben den Mallorca-Auswanderern, die sich mit ihrem Lokal in Peguera niederlassen, ist auch eine andere Familie in der Folge zu sehen. Zu dem Teil, der sich um sie dreht, heißt es: "Die sechsköpfige Reise-Familie Reitinger will endlich sesshaft werden. Vor allem die älteste Tochter Lilli hat keine Lust mehr auf das Leben mit ihren Eltern und drei kleinen Geschwistern im Wohnwagen. Der Plan: Ein Haus für alle in England finden, eine Schule für die Kinder, endlich einen festen Wohnsitz. Doch das ist schwerer als gedacht. Und plötzlich lässt sich die Familie in einem ganz neuen Land nieder."

Mehrfachmutter Lisa Reitinger. / RTL+

Das beliebte Auswanderer-Format feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Auf Mallorca wird seit 2008 gedreht. Anlässlich des Jubiläums strahlt der Sender ab dem 20. Juli immer montags ab 20.15 Uhr vier Sonderfolgen aus.