Jens Büchner brachte sie ins Fernsehen – 14 Jahre später packen die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel und Peggy Jerofke über ihre TV-Anfänge auf Mallorca aus

20 Jahre lang gibt es "Goodbye Deutschland" schon – 2026 Grund, zu feiern. Auf Mallorca wird seit 2008 gedreht. Zu den Auswanderern auf der Insel, die durch das Format größere Bekanntheit erlangt haben, gehören auch Peggy Jerofke und Steff Jerkel, die schon seit 2012 dabei sind. Auch deswegen ist das Paar in einer der vier Jubiläumsfolgen zu sehen, die am Montag (27.7.) auf Vox läuft und derzeit schon bei RTL+ zu sehen ist. An welche besonderen Momente sich das in Cala Ratjada ansässige Paar heute noch erinnert, erzählen die beiden im MZ-Interview:

Welche Erinnerungen haben Sie an Ihren ersten Drehtag?

Peggy Jerofke: Ich kann mich noch erinnern, dass ich gar keine Lust auf Kameras hatte. Wir sind da ja quasi durch Jens Büchner, der damals mit in unserem Lokal 12. Mann gearbeitet hat, reingerutscht. Er meinte damals: 'Ich hab' die Kameras im Gepäck. Daran müsst ihr euch jetzt gewöhnen.'

Steff Jerkel: Es ist, als ob es gestern war. Jens Büchner hat damals bei uns als Geschäftsführer und Sänger angefangen.

Eines der ersten Fotos von Steff Jerkel und Peggy Jerofke, die der MZ vorliegen. / Privat

An welche lustige Situation können Sie sich erinnern, die die Zuschauer nicht zu sehen bekommen haben?

Peggy Jerofke: Was mir einfällt, das hat man aber gesehen: Bei unseren ersten O-Tönen hatte Steff eine richtig schöne grüne kurze Badehose an. Da hat man wirklich alle Männlichkeiten gesehen, die man nicht unbedingt immer gleich sehen möchte. Als wir das hinterher gesehen haben, haben wir so gelacht, dass wir auf dem Boden gelegen haben. Auch mit Jens gab es so viele lustige Momente.

Steff Jerkel: Das weiß ich noch. Die Hose war sehr eng im Schritt. Alle haben sich kaputt gelacht.

Ein Foto von Peggy und Steff aus dem Jahr 2007. Damals beschloss das Paar, nach Mallorca auszuwandern. / Privat

Was waren für Sie die emotionalsten Themen oder Momente, in denen Sie vor der Kamera zu sehen waren?

Peggy Jerofke: Ein ganz emotionales Thema war natürlich die künstliche Befruchtung von Josephine wie auch die Geburt. Auch unsere Trennung, die spätere Verlobung und natürlich der krönende Abschluss: unsere Hochzeit.

Peggy und Steff wollen das "Olymp" verkaufen, bevor ihr Baby kommt. / Foto: MG RTL D / 99pro media

Steff Jerkel: Für mich waren es: die Zeit, als Peggy wegen der Schwangerschaft das Olymp aufgeben musste, zudem alles rund um die Schwangerschaft, der Moment, als die Nachricht kam, dass Peggy schwanger ist, der Tod unserer Hündin Kiki, die zwischenzeitliche Trennung.

Peggy Jerofke mit Hündin Kiki. / Steff Jerkel

Welches Thema oder welche Situation wurde vom Sender besonders übertrieben dargestellt?

Peggy Jerofke: Da habe ich eine ganz zeitnahe Erinnerung, von meinem Junggesellenabschied. Wir wurden mit einem Taxi nach Arenal gebracht. Dort haben wir auf eine Limousine gewartet. Das Wetter sah so aus, als fängt es gleich an zu regnen. Der Schnitt war dann so, dass es so herüberkam, als hatte ich gar kein Bock mehr und sei total genervt. Das war völlig übertrieben. Wir waren alle super enttäuscht, dass es so ausgesehen hat, als hätten wir keinen schönen Abend gehabt. Es war wirklich das komplette Gegenteil.

Die Überraschung kommt angerollt. / RTL+

Steff Jerkel: Die Trennung kam bei vielen Leuten als Fake-Trennung an. Das muss irgendwie falsch herübergekommen sein.

Peggy Jerofke wurde dank einer künstlichen Befruchtung schwanger und bekam ihre Tochter Josephine. / Jerofke

Was hat sich bei den Drehs und den Reaktionen der Leute in all den Jahren geändert?

Peggy Jerofke: Bei den Drehs hat sich nicht so viel geändert, denn bei uns ist halt einfach immer viel los. In Sachen Zuschauerreaktionen kann ich sagen, dass sich die Leute früher für uns gefreut haben. Bei der künstlichen Befruchtung zum Beispiel gab es wirklich nur positives Feedback. Ich wollte es öffentlich machen, weil ich damit auch Frauen Mut machen wollte, die sich vielleicht nicht trauen, mit dem Thema so offen umzugehen. Es wurde gerne an unserem Leben teilgenommen. Mittlerweile habe ich das Gefühl, es wird nur noch mit Hass und Neid kommentiert. Es werden wirklich viele abwertende Kommentare geschrieben, die bewusst verletzen sollen. Es gibt keine konstruktive Kritik mehr. Es geht wirklich hauptsächlich nur noch unter die Gürtellinie.

Steff Jerkel: Die Drehs sind intensiver, was auch mehr Druck für den Sender und für die Protagonisten bedeutet. Damals konnten die Zuschauer uns noch etwas gönnen und haben gesehen, dass wir hart für unseren Erfolg arbeiten. Mittlerweile gibt es nur noch Missgunst, Neid und Wut, teilweise sogar Hass.

Bekommen mittlerweile auch viel Hass ab: Steff Jerkel und Peggy Jerofke. / RTL+

Die Geschichte von Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Peggy Jerofke und Steff Jerkel hatten sich 1998 in Arenal kennengelernt. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten ab 2012 miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Nach einem langen unerfüllten Kinderwunsch wurde im März 2018 Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach". Sie gehören zu den TV-Auswanderern, die bei Vox trotz der Umstrukturierungen bei der Sendergruppe immer noch mit am häufigsten zu sehen sind. Dabei wurde das Format zuletzt stark eingestampft.

Die beiden TV-Auswanderer / Privat

Diese Jubiläumsfolgen stehen anlässlich des 20-jährigen Jubiläums noch aus