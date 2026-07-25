Unveröffentlichtes Material und Ärgernis über Musik: Vox zeigt Hochzeit der "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderer Peggy und Steff in voller Länge

Ein paar exklusive Aufnahmen waren in Form einer zwölfminütigen Minifolge direkt nach der Hochzeit der "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel am 26. Juni schon zu sehen. Nun gibt es am Montag (27.7.) eine ausführlichere Folge zum wohl schönsten Tag im Leben der beiden TV-Auswanderer. Sie ist eine von vier Sonderfolgen, die Vox anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Auswanderer-Formats zeigt. Für RTL+-Kunden steht die Folge schon zur Verfügung.

Peggy Jerofke kurz bevor sie auf Steff Jerkel vorgeht und dabei auch an den Hochzeitsgästen vorbeiläuft. / RTL+

In der Ankündigung zur Folge namens "Peggy und Steff: Die Traumhochzeit + Ute und Kwesi: Familienglück in Gambia?" heißt es:

Peggy und Steff: Traumhochzeit auf Mallorca

"Nach fast 30 gemeinsamen Jahren ist es endlich so weit: Peggy und Steff heiraten auf Mallorca. In der Luxuslocation laufen die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren. Zwischen Generalprobe, Styling, Nervosität und emotionalen Momenten steigt die Spannung - bis sich das Paar beim Einzug zur freien Trauung zum ersten Mal als Braut und Bräutigam gegenübersteht."

Im Vorfeld der Folge ging eine Sache bereits durch die Medien: So sind die Songs, die beim Einlaufen in der Folge zu hören sein werden, offenbar nicht die, die bei der Trauung tatsächlich gespielt wurden "Unsere Songs durften aus rechtlichen Gründen nicht verwendet werden. Das finde ich ein bisschen schade", so die TV-Auswanderin.

Das sei ärgerlich, denn die Songauswahl hatte für das frisch vermählte Paar eine besondere Bedeutung: "Wir wollten unsere Gefühle und die Message der Songs transportieren, die dahintersteckt. Es steht eine ganz krasse Message hinter unseren Songs, die wir uns beide mitgeben", so die Mutter einer Tochter weiter. Besonders der Song "Oceans where feet" habe bei ihr für ein "krasses Gänsehaut-Feeling" gesorgt, wie sie sagte. Ansonsten sei sie mit der Folge sehr zufrieden.

Die Geschichte von Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Peggy Jerofke und Steff Jerkel haben durch die Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" größere Bekanntheit erlangt. Kennengelernt hatte sich das Paar 1998 in Arenal. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Nach einem langen unerfüllten Kinderwunsch wurde im März 2018 Tochter Josephine geboren.

Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach". Sie gehören zu den TV-Auswanderern, die bei Vox trotz der Umstrukturierungen bei der Sendergruppe immer noch mit am häufigsten zu sehen sind. Dabei wurde das Format zuletzt stark eingestampft.

Das ist wahre Liebe. / RTL+

Noch mehr Auswanderer-Aufnahmen

Neben den beiden Mallorca-Auswanderer ist auch ein zweites Paar in der Folge zu sehen: Ute und Kwesi. Die beiden trennen 22 Jahre Altersunterschied und zwei Kulturen.

"Die 59-jährige Deutsche und der 37-jährige Gambier sind seit mehreren Jahren ein Paar und leben derzeit gemeinsam in der Nähe von Heinsberg. Jetzt steht für die beiden der nächste große Schritt an: Aus dem Paar soll eine Familie werden. Kwesi möchte seine neunjährige Tochter Ida aus Gambia zu Ute und sich nach Deutschland holen. Bisher wächst Ida bei Kwesis Mutter auf. Dort ist sie fest verwurzelt und Teil einer großen Familie. Von den Plänen ihres Vaters weiß Ida noch nichts. Auch Kwesis Mutter ahnt nicht, dass sich bald auch ihr Leben verändern könnte. Für Kwesi ist klar: Er will seiner Tochter eine bessere Zukunft ermöglichen", liest man in der Ankündigung.

Ute hingegen wisse, wie groß dieser Schritt für Ida wäre: ein neues Land, eine neue Sprache, ein neues Zuhause und die Angst vor Ausgrenzung. In Gambia müssen Ute und Kwesi deshalb schwierige Gespräche führen. Wird es ihnen gelingen, eine Lösung zu finden, die für Ida wirklich die richtige ist?