Mallorca-Auswanderer Steff Jerkel schon geschieden? Neue "Goodbye Deutschland"-Folge sorgt für Wirbel

Seit einem Monat sind die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel Mann und Frau. Eine 12-minütige Mini-Folge zu den bewegendsten Aufnahmen ihrer Mallorca-Hochzeit war direkt im Anschluss daran zu sehen. Am Montag (27.7.) um 20.15 Uhr können Zuschauer sich den besonderen Tag im Leben der TV-Auswanderer nun in voller Länge ansehen. Gute 50 Minuten lang ist der schönste Tag von Jerofke und Jerkel in der insgesamt eineinhalbstündigen Folge Thema. Wie immer steht sie RTL+-Abonnenten schon vorab zur Verfügung. Die MZ hat schon einmal hineingeschaut:

Die Folge beginnt damit, dass das Kamerateam bei der Generalprobe einen Tag vor der großen Feier in dem Luxushotel in Canyamel dabei ist. Wenige Tage zuvor habe Jerkel kalte Füße und Panik bekommen, erzählt er zu Beginn. "Ich wäre am liebsten zum Flughafen gefahren, Richtung Bali und wäre abgehauen", so seine Worte. Aufgrund seiner plötzlichen Zweifel habe er sogar das Gespräch mit seiner Verlobten gesucht. "Wir müssen heute Abend unbedingt reden", soll er zu ihr gesagt haben. Er habe sogar gegoogelt, ob normal sei, dass er sich so fühle.

Steff Jerkel hat kurz vor der Hochzeit kalte Füße bekommen. Bei Peggy Jerofke kam das nicht so gut an. / RTL+

Wenig später erzählt Peggy Jerofke dann, dass sie niemals damit gerechnet hätte, dass Steff kurz vor dem großen Tag noch einmal das Gespräch mit ihr sucht. "Ich habe gar keine Lust, da langzugehen. Mir wird die Suppe da runterlaufen", sagt Jerkel in einer Szene im Vorfeld der Hochzeit. Wirklich motiviert wirkt er tatsächlich nicht. "War nicht so ein schönes Gefühl", kommentiert Jerofke nur.

Ein Foto der beiden Auswanderer aus dem Jahr 2007. / Jerkel

Dann werden alte Fotos von den beiden eingeblendet. Man sieht zudem Filmaufnahmen direkt nach der Geburt von Tochter Josephine. "Vor vier Jahren zerbricht ihre Beziehung. Ein Jahr später finden sie wieder zusammen", kommentiert die Off-Stimme. Dann werden Szenen vom Heiratsantrag eingeblendet, den Steff Jerkel seiner Peggy im Sharky's in Cala Ratjada gemacht hat. "28 Jahre wilde Ehe. Peggy und Steff haben geliebt, gestritten, sich verloren und wiedergefunden", kommentiert die Off-Stimme weiter.

Einer der in die Jahre gekommenen Aufnahmen des Paares, die in der Folge eingeblendet werden. / RTL+

Für Jerofke sei die Hochzeit das i-Tüpfelchen für das, was die drei als Familie ausmache. Auch Jerkel sei froh, dass er, Peggy und Josephine dann ganz offiziell eine "vollkommene Familie" seien und denselben Nachnamen tragen. Vier Monate vor der Ausstrahlung sei die standesamtliche Hochzeit der beiden abgelehnt worden, da unter anderem Papiere fehlten und noch keine Trauzeugen da waren, die Spanisch und Mallorquín sprechen, erfahren die Zuschauer.

Scheidung schon durch?

Dann der Hammer: Wie die MZ bereits berichtet hat, war Jerkel schon einmal verheiratet.

Steff Jerkel über seine erste Hochzeit: "Das war 1992 bis 1995. Mit einer Katrin", wie Jerkel der MZ einst erzählte. "Meine Mutter hatte damals eine große Drei-Zimmer-Sozialwohnung. Wir hatten von ihren Eltern ein kleines Hexenhäuschen. Da sie weggezogen sind, wollten wir in die Wohnung. Doch die hast du nur als verheiratetes Pärchen bekommen. Deswegen haben wir damals geheiratet", so Jerkel. Erst eine Stunde vor der Hochzeit habe er sich bei C & A einen Anzug gekauft, sei sogar zu spät gekommen. "Sie hat geheult, aber nicht vor Freude, als ich da ankam ohne Krawatte und so." Die Hochzeitsfeier nach der standesamtlichen Hochzeit habe in der Wohnung stattgefunden. "Meine Kollegen vom Fußball haben, als wir alle besoffen waren, die Wohnung mit Kartoffelsalat versaut", lacht er.

Plötzlich weiß er in der Folge gar nicht mehr, ob er überhaupt schon geschieden ist. Der Ledigkeitsnachweis fehlt bisher. An eine Scheidungsurkunde kann er sich nicht erinnern, sagt er in der Folge. Dennoch, immerhin das weiß er noch, habe seine Ex-Frau Wert darauf gelegt habe, dass der Schritt zeitnah vollzogen wird. Solange das Dokument fehlt, bleibt der Termin beim Standesamt allerdings in der Schwebe. "Ich hoffe, dass es noch vor September klappt", sagt Peggy Jerofke, die sich direkt nach der Trauung um die restlichen Papiere kümmern will. Der MZ hat sie kürzlich verraten, dass das Paar noch auf Papiere aus Hamburg, Jerkels Geburtsstadt, wartet.

War schon einmal verheiratet: Steff Jerkel. Doch ist er mittlerweile auch wieder geschieden? / RTL+

Doch jetzt gilt es erst einmal, den großen Tag erfolgreich hinter sich zu bringen. Das Schlimmste, was Jerofke passieren könnte, wäre, dass sie über ihr eigenes Kleid stolpert. Genau das passiert dann auch bei der Generalprobe.

Dann der Hochzeitsmorgen. Jerkels Hochzeitsanzug bereitet ihm große Sorgen. Schließlich hat er ihn gekauft, ohne ihn vorher anprobiert zu haben. "Heute entscheidet sich, wie bekloppt ich aussehe", kündigt er an.

Präsidentensuite für 1.400 Euro

Damit sich Jerofke in Ruhe vorbereiten kann, hat sie sich in dem Luxushotel in Canyamel die Präsidentensuite gemietet, für sich, ihren Visagisten und ihre Fotografen. 1.400 Euro kostet die. Unterdessen glüht ihr Zukünftiger mit seinem Kumpel Ralle am Pool vor, sicher auch, um sich die Aufregung weg zutrinken. Auch seine Rede muss Jerkel noch vorbereiten. Dabei sind es nur noch vier Stunden bis zur Hochzeit. Gefühlt ist die Hochzeit in seinen Gedanken aber noch ganz weit weg. "Sobald du die Braut im Brautkleid siehst, sind die Emotionen ganz schnell da. Das kann ich dir versprechen", sagt sein Kumpel. "Bitte lass den Tag schnell vorbeigehen", sagt Jerkel wenig später auf seinem Hotelzimmer. Dann zieht er zum ersten Mal seinen Anzug an. Die Hose ist zu kurz und irgendwie auch zu groß.

Peggy Jerofke hat frühzeitig sichergestellt, dass ihr Kleid ihr passen wird: Seit fast zwei Jahren hat Designerin Anne Wolf an ihrem Brautkleid gearbeitet. "Ich hab' das Gefühl, mein Herz schlägt mir aus dem Körper. Ich bin richtig nervös", sagt Peggy Jerofke unterdessen.

Hat sich rechtzeitig um ihr Brautkleid gekümmert: Peggy Jerofke. / RTL+

Es geht los

Dann geht es los. 75 Freunde und Familienmitglieder sind geladen, darunter auch einige prominente Gäste, etwa Ex-Bachelor Paul Janke.

Als Jerkel im Golfcart vorgefahren wird, sagt er: "Ich komm' mir grade vor wie ein Stier, der zum Stierkampf geführt wird." Dann sieht er seine Tochter Josephine mit ihrer Freundin Leonie. Beide werden Blumenmädchen sein. Dem Familienvater schießen die Tränen in die Augen. Dann der Einzug: Josephine bringt Steff vor zum "Altar". Wenig später muss sich Jerofke stark zusammenreißen, dass sie nicht weint. "Es ist schon ein krasser Moment. Man ist wirklich in einem Tunnel", findet sie. "Ich war echt geflasht, zehnmal geiler, als ich es mir vorgestellt habe", sagt Jerkel im Nachgang.

Selbstverständlich waren auch die Mutter von Peggy Jerofke (links) und die von Steff Jerkel (rechts) unter den Gästen. / RTL+

Dann eröffnet die Traurednerin die Zeremonie. Man sieht weitere Szenen, die man bereits in einer zwölfminütigen Mini-Folge nach der Hochzeit sehen konnte. Was darin zu sehen ist, könne Sie hier nachlesen. Wir kürzen an dieser Stelle ab: Beide sagen 'ja' und sind endlich Mann und Frau. Während sich das Brautpaar küsst, wird violette Farbe in die Luft geschossen. Dann ertönt "Marmor, Stein und Eisen bricht" und die beiden frisch Vermählten laufen freudig durch die Menge. "Ich schnall's noch gar nicht", sagt Jerkel wenig später.

"Es war die Hölle teilweise"

Dann setzt Jerkel zu seiner Rede an. "Viele meiner Freunde haben dir einen besseren Mann sogar gewünscht. Ist aber nicht passiert. Du hast mich behalten." Was die beiden in 28 Jahren durchgemacht hätten, würde kaum jemand wissen. "Es war die Hölle teilweise", erinnert sich Jerkel.

Steff Jerkel während seiner Rede. / RTL+

Er bereue zwei Dinge in seinem Leben: dass er Peggy zehn Jahre zu spät geheiratet und Josephine zehn Jahre zu spät bekommen habe. "Du hast mich vom Partylöwen schon zum Plüschtier gemacht", sagt Jerkel weiter. Gelächter. Er freue sich auf alles, was jetzt kommt. "Dass wir einfach nur unser Leben genießen, als Familie", schließt er ab. "Es waren tolle Worte", sagt Jerofke später.

Dann übergibt Jerkel Jerofke noch einen Umschlag mit seinem Hochzeitsgeschenk. Darin steht, dass es für die beiden nach Bora-Bora geht. Damit wird für Jerofke ein Traum war. Auch eine teure Uhr hat Jerkel ihr zum großen Tag geschenkt. Was die kostet, will er nicht verraten.

Über Steff Jerkels Hochzeitsgeschenk, eine Reise nach Bora-Bora hat sich Peggy Jerofke wahnsinnig gefreut. / RTL+

Keine Flitterwochen direkt nach der Hochzeit

In den Flitterwochen waren die beiden frisch Vermählten noch nicht, wie Jerofke der MZ verraten hat. "Die werden wir noch aufschieben. Wir wollen die Reise auch gut planen." Von Oktober bis März sei dort Regenzeit. Da auch Tochter JJ mitkommen soll, wollen sie die Schulferien abwarten und die Reise zwischen Mai und September antreten. "Wir werden uns dafür viel Zeit nehmen, einen Monat oder länger", kündigt Jerofke an. Auch hat sie der MZ verraten, dass, sobald der Papierkram durch und die standesamtliche Hochzeit vollzogen ist, alle drei Familienmitglieder mit Nachnamen "Jerkel-Jerofke" heißen sollen.

Die Geschichte von Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Peggy Jerofke und Steff Jerkel haben durch die Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" größere Bekanntheit erlangt. Kennengelernt hatte sich das Paar 1998 in Arenal. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Nach einem langen unerfüllten Kinderwunsch wurde im März 2018 Tochter Josephine geboren.

Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach". Sie gehören zu den TV-Auswanderern, die bei Vox trotz der Umstrukturierungen bei der Sendergruppe immer noch mit am häufigsten zu sehen sind. Dabei wurde das Format zuletzt stark eingestampft.

Noch mehr Auswanderer

Dann beginnt der Teil über das andere Auswanderer-Paar, das ebenfalls in der Folge zu sehen ist, Ute und Kwesi. Die beiden trennen 22 Jahre Altersunterschied und zwei Kulturen.

Auch die Auswanderer Ute und Kwesi sind in der neuen Folge zu sehen. / RTL+

"Die 59-jährige Deutsche und der 37-jährige Gambier sind seit mehreren Jahren ein Paar und leben derzeit gemeinsam in der Nähe von Heinsberg. Jetzt steht für die beiden der nächste große Schritt an: Aus dem Paar soll eine Familie werden. Kwesi möchte seine neunjährige Tochter Ida aus Gambia zu Ute und sich nach Deutschland holen. Bisher wächst Ida bei Kwesis Mutter auf. Dort ist sie fest verwurzelt und Teil einer großen Familie. Von den Plänen ihres Vaters weiß Ida noch nichts. Auch Kwesis Mutter ahnt nicht, dass sich bald auch ihr Leben verändern könnte. Für Kwesi ist klar: Er will seiner Tochter eine bessere Zukunft ermöglichen", liest man in der Ankündigung.

Ute hingegen wisse, wie groß dieser Schritt für Ida wäre: ein neues Land, eine neue Sprache, ein neues Zuhause und die Angst vor Ausgrenzung. In Gambia müssen Ute und Kwesi deshalb schwierige Gespräche führen. Wird es ihnen gelingen, eine Lösung zu finden, die für Ida wirklich die richtige ist?