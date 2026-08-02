"Goodbye Deutschland"-Auswanderer Thommy Schmelz liegt erneut auf der Intensivstation

Es ist wie ein Déjà-vu für die "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Kathrin Mermi-Schmelz: Ihr Mann Thommy Schmelz liegt erneut auf der Intensivstation des Landeskrankenhauses Son Espases.

Der gelernte Koch kämpft bereits seit Längerem mit gesundheitlichen Problemen. Ab dem 3. Juli 2025 lag er mehrere Wochen im Krankenhaus und musste zeitweise sogar künstlich beatmet werden. Seitdem wurde er wiederholt im Son Espases behandelt, um Wasseransammlungen aus seinem Körper zu entfernen. Erst im Juni 2026 verbrachte er erneut eine Woche im Krankenhaus. Damals entfernten die Ärzte insgesamt 17 Liter Flüssigkeit aus seinem Körper.

Lugenentzündung Grund für Einweisung

Am 20. Juli kam er erneut ins Son Espases. Der jüngste Krankenhausaufenthalt endete nun mit der Einweisung auf die Intensivstation, auf der Schmelz seit Donnerstagabend (30.7.) liegt. Grund ist eine Lungeninfektion.

Die Ärzte vermuten, dass Bakterien aus dem verunreinigten Bauchwasser in die Lunge gelangt sein könnten. "Zusätzlich kann es sein, dass der Pilz wieder aktiv geworden ist", sagt Mermi-Schmelz in einem Video in den sozialen Medien.

Thommy gehe es den Umständen entsprechend jedoch relativ gut. "Er ist am Beatmungsgerät und nicht im Koma", betont Mermi-Schmelz. Vor einem Jahr sei das anders gewesen. Auf der Intensivstation darf sie ihren Mann dreimal täglich für jeweils eine halbe Stunde besuchen.

Über das Wochenende habe sich sein Zustand nicht verändert. Die Ärzte hätten Kulturen angelegt, um herauszufinden, welche Bakterien die Entzündung in der Lunge verursacht haben. Fest stehe bereits, dass es sich nicht um jenen Pilz handelt, der im vergangenen Jahr die Entzündung ausgelöst hatte. "Bis frühestens Montag oder Dienstag werden wir die Ergebnisse der Kultur bekommen", sagte Mermi-Schmelz der MZ.

Wer sind die Mermi-Schmelz

Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz gehören zu den bekanntesten Mallorca-Auswanderern von "Goodbye Deutschland." Kennengelernt hatten sie sich in Deutschland. "Bevor es 2007 erstmals nach Brasilien ging, waren wir noch etwa zehn Jahre zusammen in Deutschland", so Kathrin Mermi-Schmelz. In allen Ländern, in denen die beiden lebten, sei das Drehteam dabei gewesen, wenn es auch nicht immer aus denselben Personen bestanden habe.

Nach Aufenthalten unter anderem in Österreich lebt das Paar mittlerweile wieder fest in Peguera. Ab dem 3. Juli 2025 lag der gelernte Koch mehrere Wochen im Krankenhaus, musste zeitweise sogar künstlich beatmet werden. Es war sein längster Krankenhausaufenthalt. Später kämpfte sich der gelernte Koch im Heimatort des Paares auf der Insel, Peguera, wieder zurück ins Leben.