Ehekrise bei den Mermi-Schmelz und Bangen vor der Geburt von Giulio Gülpen: Erinnern Sie sich noch an diese „Goodbye Deutschland“-Szenen?

Es ist die letzte von vier Jubiläumsfolgen anlässlich 20 Jahre "Goodbye Deutschland", und zu sehen sind sämtliche Mallorca-Auswanderer. Die einen kommentieren in die Jahre gekommene Aufnahmen anderer, von anderen ist deren eigene Auswanderungsgeschichte zu sehen. Am Montag (10.8.) zeigt Vox um 20.15 Uhr "Das Beste aus 20 Jahren". Die Folge ist jetzt schon für Abonnenten bei RTL+ zu sehen.

In der Jubiläumsfolge darf auch Kultauswanderin Daniela Katzenberger nicht fehlen. Sie präsentiert die größten Glücksritter und die skurrilsten Pechvögel aus 20 Jahren, wie man in der Ankündigung liest. "'Die Katze' selbst macht sich vor über 15 Jahren mit VOX auf den Weg nach Los Angeles. Sie will Hugh Hefner kennenlernen und Playboy-Bunny werden!"

Daniela Katzenberger im Jahr 2009. / RTL

Noch mehr Mallorca-Auswanderer

Neben ihrer Auswanderer-Geschichte wird auch die von Thommy Schmelz und Kathrin Mermi-Schmelz gezeigt. "Familie Mermi-Schmelz hoffte in Brasilien ihr ganz großes Glück zu finden - doch nach ein paar Jahren müssen sie das Land ihrer Träume verlassen - wie ging es dann für sie weiter?", liest man in der Ankündigung.

Kommen prominent in der neuen Folge vor: Thommy Schmelz und Kathrin Mermi-Schmelz. / RTL

Auch Tamara und Marco Gülpen und ihre Geschichte ist in der Folge groß zu sehen. "Marco Gülpen bangt auf Mallorca, die Geburt seines Sohnes in Deutschland zu verpassen, und als es schließlich losgeht, werden die schlimmsten Befürchtungen seiner Frau Tamara bittere Realität", erfährt man dazu in der Ankündigung.

Auch ihre Geschichte wird erzählt:

"Angela Wolf aus München verliebt sich im Urlaub auf Sansibar Hals über Kopf in den Hotel-Kofferträger und wandert nur wenige Wochen später zu ihm aus.

Auch Levke Kersting findet auf Sansibar die große Liebe und heiratet den Mann ihrer Träume - doch kurz nach der Hochzeit nimmt ihr Liebesglück eine dramatische Wendung.

Der erste aller Auswanderer Konny Reimann im Überschwemmungs-Chaos: Seine Hafenkneipe in Texas ist bis zur Decke überflutet."

Kommentiert werden die Auswanderer-Geschichten von:

- Die Pharos: Michaela Scherer und Martin Bolze

- Caro & Andreas Robens

- Katrin und Thommy Mermi-Schmelz

- Peggy Jerofke und Steff Jerkel

- Tamara und Marco Gülpen

- Angela Wolf

- Levke Kersting

- Fürst Karl-Heinz von Sayn-Wittgenstein

- Ronald Schill

- Nina Moghaddam und Panagiota Petridou

- Steffi und Roland Bartsch