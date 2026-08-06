Gute Nachrichten auf Mallorca: "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Thommy Schmelz ist auf dem Weg der Besserung

Seit Donnerstagabend (30.7.) lag der "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Thommy Schmelz erneut auf der Intensivstation. Grund war wohl eine Lungeninfektion. Die Ärzte vermuten, dass Bakterien aus dem verunreinigten Bauchwasser in die Lunge gelangt sein könnten. "Zusätzlich kann es sein, dass der Pilz wieder aktiv geworden ist", sagte seine Gattin Kathrin Mermi-Schmelz kürzlich in einem Video in den sozialen Medien.

Am Mittwoch (5.8.) meldete sich die Auswanderin mit einem Update zu ihrem Mann: "Die Werte sind besser geworden, die Sauerstoffsättigung im Blut ist besser geworden. Das Wasser ist auch weniger geworden. Wir sind guter Dinge und guter Hoffnung, dass Thommy die nächsten Tage, morgen vielleicht schon, auf die normale Station wechseln kann."

Zur MZ sagte sie am Donnerstagvormittag (6.8.): "Er liegt jetzt auf der normalen Station. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu ihm. Mal schauen, wie die aktuelle Lage ist."

Ärger Luft gemacht

Die Auswanderin nahm die schwierige Situation in den vergangenen Tagen zum Anlass, um auch ihrem Ärger über so manchen Kommentar in den sozialen Netzwerken Luft zu machen. "Viele beschweren sich, es wäre ein Auf und Ab und ich solle mit Thommy nach Deutschland in die und die Klinik und da und da hin, da wäre er doch besser aufgehoben. Ihr Lieben, danke für die guten Ratschläge, aber das ist leider nicht so. Das Son Espases in Palma ist eine der besten Kliniken. Die haben wunderbare und tolle Ärzte, wie man es letztes Jahr gesehen hat. Da haben sie meinen Thommy gerettet", sagt sie in dem Clip.

Auch die Leute, die sich immer wieder darüber beschweren würden, dass sie sich mit denselben Themen melden würde, weist sie zurecht. Anschuldigungen seien etwa, dass Thommy seinen Gesundheitszustand nur vorspielen würde. "Thommy ist chronisch krank. Es sind verschiedene Organe geschädigt bis kaputt, also... es wird immer wieder passieren. Aber scrollt doch einfach weiter, wenn ihr mich seht, dann müsst ihr euch nicht so viel ärgern!"

Immer wieder gäbe es auch negative Kommentare zu Mermi-Schmelz' Kleidungsstil. "An alle Leute, denen mein Kleidungsstil nicht passt. Ich glaub', die meinen, ich sollte, mich schon einmal ganz in Schwarz anziehen vielleicht, um meine Trauer oder meine Gemütslage nach außen zu kehren, oder was soll das? Ich verstehe das nicht."

Am Ende des Videos blendete die Auswanderin dann noch einige der Hass-Kommentare ein.

Ein paar der Hass-Kommentare. / Mermi-Schmelz

Wer sind die Mermi-Schmelz

Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz gehören zu den bekanntesten Mallorca-Auswanderern von "Goodbye Deutschland." Kennengelernt hatten sie sich in Deutschland. "Bevor es 2007 erstmals nach Brasilien ging, waren wir noch etwa zehn Jahre zusammen in Deutschland", so Kathrin Mermi-Schmelz. In allen Ländern, in denen die beiden lebten, sei das Drehteam dabei gewesen, wenn es auch nicht immer aus denselben Personen bestanden habe.

Nach Aufenthalten unter anderem in Österreich lebt das Paar mittlerweile wieder fest in Peguera. Ab dem 3. Juli 2025 lag der gelernte Koch mehrere Wochen im Krankenhaus, musste zeitweise sogar künstlich beatmet werden. Es war sein längster Krankenhausaufenthalt. Später kämpfte sich der gelernte Koch im Heimatort des Paares auf der Insel, Peguera, wieder zurück ins Leben. Am Montag (10.8.) sind die beiden Urgesteine von "Goodbye Deutschland" in der letzten Jubiläumsfolge von Vox anlässlich 20 Jahre "Goodbye Deutschland" zu sehen.