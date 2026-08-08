„Goodbye Deutschland“ holt die alten Geschichten raus – und bei diesen Mallorca-Auswanderern fließen Tränen

Am Montag (10.8.) zeigt Vox im Rahmen des 20. Jubiläums der Auswanderer-Sendung um 20.15 Uhr "Das Beste aus 20 Jahren". Die MZ hat sich die Folge, die jetzt schon für Abonnenten bei RTL+ zu sehen ist, angesehen. Unter anderem Peggy Jerofke und Steff Jerkel, Tamara und Marco Gülpen und Daniela Katzenberger („die Mutter aller Auswanderer“), Roland und Steffi Bartsch, Caro und Andreas Robens und Marcel Remus kommentieren darin alte Szenen und Momente, die unvergessen bleiben.

Die Folge beginnt mit Kultauswanderer Konny Reimann und seiner Familie. Man sieht alte Szenen aus Texas aus dem Jahr 2009. Damals wurde seine Hafenbar und sein Ferienhaus infolge von starken Regenfällen überschwemmt. „Das kommt vor ja. Das Wetter richtet sich ja nicht nach den Auswanderern“, sagt Kathrin Mermi-Schmelz. Auch andere Gebiete sind nach dem stundenlangen Unwetter überflutet. „Ich hab das Gefühl, der Typ hat auch noch Spaß daran. Jetzt ist es abgesoffen, jetzt hab ich wenigstens was zu tun“, kommentiert Andreas Robens während Konny Reimann durch die Überschwemmung paddelt und Witze macht, welche Gegenstände noch zu retten sind und welche eher nicht. „Schlangen gibt’s auch“, kommentiert Marcel Remus wenig später die Szenen.

Kämpft mit den Wassermassen, aber nimmt es gelassen: Konny Reimann. / RTL+

Mallorca-Auswanderer Mermi-Schmelz kommen groß raus

Ab Minute 19 wird dann die Geschichte von Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz gezeigt. „Stell dir vor, du wanderst aus und es läuft nichts wie erwartet“, teasert Daniela Katzenberger sie an. Die Mermi-Schmelz müssen nach acht Jahren Brasilien verlassen, heißt es. 2015 begleitete das Drehteam den tränenreichen Abschied. „Jeder Deutsche würde sagen, wir sind gescheitert“, sagt Thommy Schmelz damals. "Doch ist es Scheitern, wenn man so lange durchhält?", fragt die Off-Stimme. Steff Jerkel mag die beiden, auch weil sie so eine Lebensenergie haben, kommentiert er die Szenen.

Kommen prominent in der neuen Folge vor: Thommy Schmelz und Kathrin Mermi-Schmelz. / RTL

Das Paar hat ein Strandrestaurant betrieben, das allerdings zu weit vom Schuss entfernt lag. Viele Touristen fanden den Weg dorthin gar nicht. Erst als Kathrin Mermi-Schmelz' Tochter Jessi Ende 2014 nach Deutschland zurückkehrt, um ihr Abitur zu machen, bedingt der Auswanderertraum zu bröckeln. Die beiden TV-Auswanderer beginnen, immer mehr zu streiten. „Wenn du deine Existenz bedroht siehst, tickt dein Kopf einfach anders, du hast einfach Angst“, sagt Kathrin Mermi-Schmelz heute. „Wir streiten uns, schreien uns bestialisch an mal. Dann ist Funkstille. Das kann über Tage gehen“, sagt die Bedienung weiter. Um ihren Frust zu betäuben, hätten sie öfter - auch mal mit Gästen - einen über den Durst getrunken.

Haben Brasilien 2015 verlassen: Thommy Schmelz und Kathrin Mermi-Schmelz. / RTL+

Hinzu kam: Thommy Schmelz wurde das erste Mal richtig krank. Das Arbeiten von 8 bis 2 Uhr nachts, habe ihm zu schaffen gemacht, erfährt man. „Ich hab wahrscheinlich auch viel zu viel gesoffen, bin ich ganz ehrlich“, sagt er damals. Dann hat er sich bei einem Sturz auch noch vier Rippen gebrochen und ist im Krankenhaus gelandet. „Es waren unerträgliche Schmerzen“, sagt er. Die Auswanderer waren nicht krankenversichert, der Koch wurde aber im öffentlichen Krankenhaus behandelt. Die Zustände dort aber seien bedenklich gewesen. Thommy Schmelz musste auf dem Gang liegen, seine Frau fürchtete um sein Leben. Daraufhin entschied sich das Paar, zurück nach Europa zu gehen. „Es ist schon scheiße, aber wir wissen ja, dass es richtig ist“, sagt Mermi-Schmelz damals unter Tränen.

Kampf mit den Tränen

Auch beim Kommentieren der alten Szenen kommen ihr die Tränen. „Man muss dann wieder da hin zurück, wo man sich irgendwann entschieden hat, nicht mehr zu leben“, kommentiert auch Auswanderer Kollegin Peggy Jerofke, die gut mitfühlen kann. Vor allem Kathrin Mermi-Schmelz ist damals emotional am Ende. Als die beiden wegfahren, schmeißt die Auswanderin ihre alten Visitenkarten aus dem Auto auf die Straßen.

Auch Thommy Schmelz' Gesundheitszustand war einer der Gründe für die Rückwanderung. / RTL+

Die Hunde des Paares mussten vorerst bei der ehemaligen Putzfrau blieben. Sie brauchen noch eine Impfung. In Deutschland wartet „richtiges scheiß Wetter“ und viel Arbeit. Rund 75.000 Euro haben die Auswanderer in ihr Brasilien-Leben investiert und alles verloren, erfährt man.

Tochter Jessi holt die beiden am Flughafen ab. Peggy Jerofke kämpft mit den Tränen, als sie die Szenen sieht. Dann ist die Komazeit von Thommy Schmelz aus dem Jahr 2025 auf Mallorca Thema. „Ich kann es so nachvollziehen, was sie gefühlt hat, den Schmerz, die Angst“, sagt Peggy Jerofke auf Kathrin Mermi-Schmelz anspielend.

Seit 19 Jahren ist das Duo in der Sendung dabei. „Wenn du wirklich das Glück hast, in deinem Leben deinen seelenverwandten Partner zu finden…., die Sicherheit zu haben, dass du nicht alleine bist. Mit dem Wissen schafft man auch alles zusammen, was man sich vornimmt“, sagt Mermi-Schmelz als Liebeserklärung an ihren Thommy.

War besonders traurig darüber, dass das Paar Brasilien verlassen musste: Kathrin Mermi-Schmelz. / RTL+

Tamara und Marco Gülpen: Geburt von Giulio Thema

Ab einer Stunde und 4 Minuten wird dann die Geschichte von Marco und Tamara Gülpen erzählt. Man sieht erst Aufnahmen, die direkt nach der Geburt von ihrem Sohn Giulio gemacht wurden. Dann gibt es einen Flashback. Während Tamara Gülpen in Deutschland auf die Geburt wartet, ist Marco auf Mallorca. Die Kennenlerngeschichte von beiden wird erzählt. Beim Tennisspielen hat‘s gefunkt. „Da haben wir noch Tennis gespielt“, lachen die beiden, als sie die damaligen Szenen kommentieren. Trotz 27 Jahren Altersunterschied kamen sie zusammen. Ein Jahr später war Tamara schwanger.

Als die Gülpens verkündet haben, dass sie Nachwuchs bekommen. / RTL+

Laut ihr ist die ärztliche Versorgung in Deutschland besser, zudem hat sie in ihrem Heimatland Unterstützung durch ihre Familie. Das Paar hat noch dazu eine Doppelhaushälfte bei Köln gekauft. Doch noch herrscht Baustelle da, dabei ist Tamara hochschwanger. „Ich hab noch überhaupt nicht realisiert, dass wir in sechs Wochen zu dritt sind", sagt sie beinahe hochschwanger in einer Szene. Laut ihrer Schwangerschaftsapp sollte das Kinderzimmer schon eingerichtet sein. Marco ist unterdessen auf Mallorca am Werkeln und macht sich Sorgen, dass das Kind zu früh kommt.

Verabschiedung am Flughafen. / RTL+

„War beschissen“, sagt der zweifache Familienvater heute. Tamaras Oma begleitet sie zum Frauenarzt. Die baldige Mutter will wissen, ob es früher losgehen könnte. Marco kommt am Ende rechtzeitig nach Deutschland. Über 17 Stunden liegt Tamara in den Wehen. Letztlich kommt Giulio per Kaiserschnitt zur Welt. Am nächsten Tag begleitet das Drehteam Marco Gülpen ins Krankenhaus. „Es ist alles andere gekommen, als ich gewollt habe“, sagt Tamara damals. Sie wollte keinen Kaiserschnitt. Jahre später ist es Giulio, der die Entscheidung ins Rollen bringt, wo die Familie langfristig leben wird: auf Mallorca.

"Die Mutter aller Auswanderer"

Am Ende ist Daniela Katzenberger Thema. Die ersten Aufnahmen sind von 2008. Mit 22 Jahren wollte sie Playboy-Bunny werden. Ihre Mutter Iris Klein hält davon wenig. Unter anderem diese Geschichte wird in der Jubiläumssendung erzählt. "Wer kennt Daniela Katzenberger in Deutschland nicht? Ich glaub', es ist so mit die berühmteste Deutsche", sagt Steff Jerkel. Damals war es Katzenbergers Traum, Pamela Anders zu treffen. Als sie es dann vor kurzer Zeit getan hat, war sie nicht mehr so angetan.

Daniela Katzenberger auf dem Weg zur Playboy Mansion. / RTL+

Früh sei für die Blondine klar gewesen, dass sie aus ihrem Heimatort Ludwigshafen rauswollte. Das Kamerateam begleitet sie nach Beverly Hills, als sie bei dem mittlerweile verstorbenen Hugh Hefner, vorbeischaut. "Ich war dem Typ noch nie so nah", sagt sie und ist gespannt, wie er auf sie reagieren wird. Als sie das Geländer der Playboy Mansion betritt, muss das Kamerateam draußen bleiben. "Sie kann sich nicht sagen lassen, dass sie nicht alles probiert hat. Und sie war da drinnen. Wer kann das schon von sich behaupten?", so Steff Jerkel. Auch die Café-Eröffnung auf Mallorca ist Thema. Auch als Schauspielerin versuchte sich Katzenberger. "Ist ein geiler Weg, muss man neidlos anerkennen", sagt Peggy Jerofke.

Steff Jerkel und Peggy Jerofke haben beim Kommentieren der damaligen Szenen über Daniela Katzenberger einiges zu lachen. / RTL+

Auch ihre Geschichte wird erzählt:

"Angela Wolf aus München verliebt sich im Urlaub auf Sansibar Hals über Kopf in den Hotel-Kofferträger und wandert nur wenige Wochen später zu ihm aus.

Auch Levke Kersting findet auf Sansibar die große Liebe und heiratet den Mann ihrer Träume - doch kurz nach der Hochzeit nimmt ihr Liebesglück eine dramatische Wendung.