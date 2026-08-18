Drama auf Mallorca: Hund Tequila stirbt in den Armen von „Goodbye Deutschland“-Kathrin – einen Tag später kommt Thommy aus dem Krankenhaus

Freud und Leid liegen bei den "Goodbye Deutschland"-Auswanderern Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz auf Mallorca dieser Tage nah beieinander.

Am Mittwoch (12.8.) mussten die beiden – letztlich war es nur Kathrin Mermi Schmelz möglich – von ihrem Mischlingshund Tequila Abschied nehmen. Nur einen Tag später könnte Mermi-Schmelz ihren Thommy nach fast dreieinhalb Wochen Krankenhausaufenthalt – davon einer Woche auf der Intensivstation – wieder im Zuhause der TV-Auswanderer in Peguera empfangen. Dem Koch geht es besser, er wurde endlich entlassen.

Dass für den Mischling Tequila auf der Insel wohl die letzten Monate und Wochen angebrochen waren, sei bereits absehbar gewesen, so Kathrin Mermi-Schmelz, die den schlechten Gesundheitszustand des Tieres bereits im Juni gegenüber der MZ erwähnt hatte.

"Tequila hatte einen dicken Bauch. Wir dachten zuerst, dass es Fettablagerungen sind", so Kathrin Mermi-Schmelz zur MZ. Die Tierärztin habe vor einiger Zeit dann aber einen Tumor festgestellt wie auch neurologische Probleme. "Wo der Tumor genau sass, haben wir gar nicht mehr herausfinden lassen, denn dazu hätte Tequila eine Vollnarkose bekommen und wir hätten MRT- und Röntgenaufnahmen machen lassen müssen. Viele alte Hunde wachen aus der Narkose nicht wieder auf. Seine Situation war schon zu weit fortgeschritten", so die Mutter einer Tochter zur MZ.

Treuer Begleiter seit der Brasilien-Zeit der Auswanderer: Hund Tequila. / Privat

Daraufhin beschlossen die Urgesteine von "Goodbye Deutschland", die in diesem Jahr ihr 19. Jubiläum in der Sendung feiern, dem Vierbeiner seine wohl letzten Monate so schön wie möglich zu machen. Doch dann musste erst Thommy Schmelz am 20. Juli ins Krankenhaus, wenig später ging es auch Tequila deutlich schlechter.

Abschied im Krankenhaus?

"Als Thommy nicht mehr auf der Intensivstation lag, haben wir beschlossen, dass ich Tequila mit zu ihm ins Krankenhaus bringe, damit er auch noch ein bisschen Zeit mit ihm verbringen kann", so die Bedienung. Doch der Vierbeiner sei zunehmend schlechter gelaufen. Am 9. August konnte Tequila dann plötzlich nicht mehr alleine aufstehen und sich auch nicht auf den Beinen halten.

Der Mischling war zuletzt nicht mehr gut zu Fuß. / Privat

Kathrin Mermi-Schmelz wartetet ein bis zwei Tage ab, beschloss dann aber mit ihrem Partner, dass sie Tequila wohl oder übel einschläfern lassen müssen, um ihn zu erlösen. Für Mittwoch (12.8.) um 16 Uhr machte sie einen Termin bei einem Tierarzt im Südwesten aus. "Die Idee war, Tequila vorher noch kurz zu Thommy ins Krankenhaus zu bringen, damit er sich verabschieden kann", so Mermi-Schmelz.

"Als ich gegen 14 Uhr mit einer Freundin losfahren wollte, hatte ich meine Tasche schon im Auto und wollte Tequila noch aus der Wohnung holen. Doch der lag in seinem Bettchen und hat auf einmal nur noch komisch geröchelt. Innerhalb von fünf Minuten hat er aufgehört, ganz zu atmen und uns die Entscheidung, ihn einschläfern zu lassen, damit abgenommen", so Mermi-Schmelz unter Tränen zur MZ. Bis ins Krankenhaus sei die Auswanderin mit Tequila also gar nicht mehr gekommen. "Sogar beim Sterben war er ein genauso unkomplizierter Hund als zu Lebzeiten", sagt sie über den Vierbeiner, der fast 16 Jahre alt wurde.

Erst Gipsy, jetzt Tequila

Erst vor drei Jahren musste der zweite Hund der Auswanderer, Gipsy, eingeschläfert werden. "Damals mussten wir die Entscheidung beim Tierarzt treffen. Das war so fürchterlich. Man hilft dem Hund zwar, hat aber trotzdem das Gefühl, man hätte ihn umgebracht", erinnert sich Mermi-Schmelz.

Beide Hunde seien als Welpen zu den Auswanderern dazu gestoßen, als diese sich in Brasilien befanden: erst 2007 Gipsy, dann 2010 Tequila. "Seither waren sie überall mit uns, in Schweden, in Deutschland, auf Mallorca...", so Mermi-Schmelz.

Vor drei Jahren ist Hund Gipsy verstorben. / Privat

Noch hätte das Paar sich nicht nach einem neuen Hund umgeschaut. "Für uns ist aber klar, dass wir, wenn wir so weit sind, eine Fellnase, die Hilfe braucht, aus der Tierrettung zu uns holen werden."

Nun warten die Auswanderer erst einmal auf die Asche und Urne von Tequila, die sie vom Tierkrematorium in Inca bekommen sollen. "Wir wollen am Strand eine Trauerfeier für ihn machen", so Mermi-Schmelz.

Wenn Thommy Schmelz irgendwann aufgrund seines hoffentlich besseren Gesundheitszustandes wieder Langstreckenflüge antreten kann, möchte das Paar seine beiden Haustiere in deren Heimat Brasilien "zurückbringen". "Das haben wir damals Gipsy schon versprochen", so die Auswanderin.

Schöne Erinnerungen: Thommy Schmelz mit Tequila. / Privat

So geht es Thommy Schmelz nach der Entlassung

Doch erst einmal muss es auch Thommy Schmelz wieder besser gehen. Immer wieder sammelte sich zuletzt Wasser im Körper des gelernten Kochs. Als er ins Krankenhaus eingeliefert wurde, seien es über 20 Liter gewesen. Auch in die Lunge sei wohl Wasser eingedrungen. Infolgedessen kämpfte Schmelz mit einer Lungenentzündung, die ihn letztlich auch auf die Intensivstation brachte.

"Das Wasser haben sie nun gezogen, aber er ist natürlich sehr schwach, muss erneut wieder seine Muskeln aufbauen." Der nächste Arzttermin stehe für den 2. September an. "Zwischen dem Wasser-Ziehen müssen immer mindestens 10 bis 14 Tage liegen", so Mermi-Schmelz, die sich wünscht, dass nun einfach mal ein paar Monate Ruhe in das Leben von ihr und ihrem Mann kommt. "Es nimmt einfach alles kein Ende.".

Die beiden Auswanderer auf einer älteren Aufnahme mit Tequila. / Privat

Die Mallorca-Geschichte der TV-Auswanderer

Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz gehören zu den bekanntesten Mallorca-Auswanderern von "Goodbye Deutschland." Kennengelernt hatten sie sich in Deutschland. "Bevor es 2007 erstmals nach Brasilien ging, waren wir noch etwa zehn Jahre zusammen in Deutschland", so Kathrin Mermi-Schmelz. In allen Ländern, in denen die beiden lebten, sei das Drehteam dabei gewesen, wenn es auch nicht immer aus denselben Personen bestanden habe. Auch die beiden Hunde Tequila und Gipsy haben sie seit Brasilien begleitet.

Auch "auf dem Berg" in Österreich waren die TV-Auswanderer stets begleitet von ihren Hunden. / Privat

Nach Aufenthalten unter anderem in Österreich lebt das Paar mittlerweile wieder fest in Peguera. Ab dem 3. Juli 2025 lag der gelernte Koch mehrere Wochen im Krankenhaus, musste zeitweise sogar künstlich beatmet werden. Es war sein längster Krankenhausaufenthalt. Seither kämpft sich der gelernte Koch im Heimatort des Paares auf der Insel, Peguera, wieder zurück ins Leben und ist dabei auch immer einmal wieder stationär im Krankenhaus.