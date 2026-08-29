Nach Trennung von Fabienne und Mani Charmi: „Goodbye Deutschland“ zeigt Umzug der Familie von Mallorca nach Deutschland
Am Montag (31.8.) erzählt Vox die Rückwanderungsgeschichte der Familie, die zweimal auf die Insel ausgewandert ist
Ende Juni waren die Charmis zuletzt in einer Wiederholungsfolge von "Goodbye Deutschland" bei Vox zu sehen. Am Montag (31.8.) um 22.10 Uhr läuft nun eine weitere Wiederholungsfolge mit der Großfamilie, die zuletzt kein neues Material mehr mit dem Sender gedreht hat. Die Sendung wurde erstmals am 22. Oktober 2022 ausgestrahlt.
Laut der Ankündigung können Zuschauer Folgendes erwarten: "Familie Charmi steht nicht mal ein Jahr nach ihrer Auswanderung nach Mallorca kurz vor der Rückkehr. Es schimmelt in ihrem Haus. Und die sechsköpfige Familie findet auf der Insel einfach kein neues Heim. Dabei war es Papa Manis großer Traum, am Ballermann als Schlagersänger durchzustarten. Ist der nun bald ausgeträumt?"
Nach nur einem Jahr zurück nach Deutschland
Zur Erinnerung: Die Familie war im August 2022 nach nur einem Jahr auf Mallorca zurück nach Deutschland gezogen, unter anderem da die Schimmelproblemen in ihrem Haus auch gesundheitliche Auswirkungen auf die Familie hatten. Eine passende Ersatzimmobilie haben die Charmis auf der Insel nicht gefunden.
Trennung schon vor fast zwei Jahren
Angesichts der damals anstehenden Einschulung von Tochter Emma musste die Familie die Reißleine ziehen und zog in ihr 2017 gekauftes Haus in Deutschland zurück. Im Sommer 2024 wanderte die Familie dann erneut auf die Insel aus, lebte fortan in einer Urbanisation in der Gemeinde Llucmajor. Bei Vox zu sehen war das allerdings nicht, wohl aufgrund von Einsparungen und Umstrukturierungen beim Sender.
Mittlerweile, genauer gesagt schon seit dem Winter 2024, sind Fabienne und Mani Charmi, wie die MZ bereits vor einigen Wochen berichtet hatte, getrennt. "Es ist nichts Spektakuläres vorgefallen. Diskussionen und Kommunikationsprobleme gab es zwischen uns zwar schon immer. Wir haben aber gemerkt, dass es so nicht mehr geht", so Mani Charmi damals.
Mani Charmi lebt nun mit den drei jüngsten Kindern auf Mallorca, Fabienne Charmi mit Tochter Lia in Deutschland.
"Wir haben uns letztlich so entschieden, da die Kinder ihre Freunde und ihren Lebensmittelpunkt auf Mallorca hatten, hier zur Schule gehen und sich hier wohlfühlen. Lia wollte aber mit Fabi zurück nach Deutschland", so Mani Charmi. "Meine Entscheidung, in Deutschland zu bleiben, resultiert daraus, dass ich auf Mallorca einfach keine Möglichkeit gehabt hätte, finanziell unabhängig zu sein. Und ich brauchte diese räumliche Trennung. Lia wollte auch lieber in Deutschland in die Oberstufe. Die Entscheidung war trotzdem alles andere als einfach", so Fabienne Charmi schon vor einiger Zeit zur MZ.
Gesangskarriere vorerst auf Eis gelegt
Seine Gesangskarriere am Ballermann hat der nun alleinerziehende Vater Mani Charmi vorübergehend an den Nagel gehängt, um sich um die Kinder zu kümmern.
Auch diese Auswanderer sind zu sehen
In der Folge mit den Charmis sind auch andere Auswanderer zu sehen: "Schwarzwälderkirschtorte fürs Herrchen, Hundekuchen und Leckerlies für den Vierbeiner. Das ist die Geschäftsidee von Björn René. Zusammen mit Freundin Michaela wandert der Schwabe nach Bulgarien aus, um an der Schwarzmeerküste ein Hundecafé zu eröffnen", liest man in der Ankündigung.
- Mallorcas neue deutsche Konsulin über Massentourismus und Wohnungsnot: 'Sehe nicht die Touristen in der Verantwortung
- Wetter auf Mallorca: Die Insel ist unter einer Staubwolke gefangen
- Gefährliche Attraktion vor Mallorca: Warum die gestrandete deutsche Segelyacht 'Acoa' immer mehr zum Problem wird
- Nach Festnahme an der Playa de Palma: Straßenhändler gehen auf Polizei los
- König Harald V. auf Mallorca: Seine große Leidenschaft führte ihn immer wieder auf die Insel
- Safari Mallorca trauert um eines der Aushängeschilder
- Meterhohe Flammen: Yacht brennt im Hafen von Palma
- Mallorca wieder im TV: Dieser Spielfilm läuft am Samstag im Ersten