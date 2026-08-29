Nach Trennung von Fabienne und Mani Charmi: „Goodbye Deutschland“ zeigt Umzug der Familie von Mallorca nach Deutschland

Ende Juni waren die Charmis zuletzt in einer Wiederholungsfolge von "Goodbye Deutschland" bei Vox zu sehen. Am Montag (31.8.) um 22.10 Uhr läuft nun eine weitere Wiederholungsfolge mit der Großfamilie, die zuletzt kein neues Material mehr mit dem Sender gedreht hat. Die Sendung wurde erstmals am 22. Oktober 2022 ausgestrahlt.

Laut der Ankündigung können Zuschauer Folgendes erwarten: "Familie Charmi steht nicht mal ein Jahr nach ihrer Auswanderung nach Mallorca kurz vor der Rückkehr. Es schimmelt in ihrem Haus. Und die sechsköpfige Familie findet auf der Insel einfach kein neues Heim. Dabei war es Papa Manis großer Traum, am Ballermann als Schlagersänger durchzustarten. Ist der nun bald ausgeträumt?"

Nach nur einem Jahr zurück nach Deutschland

Zur Erinnerung: Die Familie war im August 2022 nach nur einem Jahr auf Mallorca zurück nach Deutschland gezogen, unter anderem da die Schimmelproblemen in ihrem Haus auch gesundheitliche Auswirkungen auf die Familie hatten. Eine passende Ersatzimmobilie haben die Charmis auf der Insel nicht gefunden.

In mehreren Räumen des Hauses in Son Veri Nou hatte die Familie mit Schimmel zu kämpfen. / Fabienne Charmi

Trennung schon vor fast zwei Jahren

Angesichts der damals anstehenden Einschulung von Tochter Emma musste die Familie die Reißleine ziehen und zog in ihr 2017 gekauftes Haus in Deutschland zurück. Im Sommer 2024 wanderte die Familie dann erneut auf die Insel aus, lebte fortan in einer Urbanisation in der Gemeinde Llucmajor. Bei Vox zu sehen war das allerdings nicht, wohl aufgrund von Einsparungen und Umstrukturierungen beim Sender.

Mittlerweile, genauer gesagt schon seit dem Winter 2024, sind Fabienne und Mani Charmi, wie die MZ bereits vor einigen Wochen berichtet hatte, getrennt. "Es ist nichts Spektakuläres vorgefallen. Diskussionen und Kommunikationsprobleme gab es zwischen uns zwar schon immer. Wir haben aber gemerkt, dass es so nicht mehr geht", so Mani Charmi damals.

Ist mit drei Kindern auf Mallorca geblieben: Familienvater Mani Charmi. / Privat

Mani Charmi lebt nun mit den drei jüngsten Kindern auf Mallorca, Fabienne Charmi mit Tochter Lia in Deutschland.

Fabienne Charmi mit ihren Kids. / Privat

"Wir haben uns letztlich so entschieden, da die Kinder ihre Freunde und ihren Lebensmittelpunkt auf Mallorca hatten, hier zur Schule gehen und sich hier wohlfühlen. Lia wollte aber mit Fabi zurück nach Deutschland", so Mani Charmi. "Meine Entscheidung, in Deutschland zu bleiben, resultiert daraus, dass ich auf Mallorca einfach keine Möglichkeit gehabt hätte, finanziell unabhängig zu sein. Und ich brauchte diese räumliche Trennung. Lia wollte auch lieber in Deutschland in die Oberstufe. Die Entscheidung war trotzdem alles andere als einfach", so Fabienne Charmi schon vor einiger Zeit zur MZ.

Sehen sich ganz schön ähnlich: Mama Fabienne Charmi mit Tochter Lia auf einem älteren Foto. / Privat

Gesangskarriere vorerst auf Eis gelegt

Seine Gesangskarriere am Ballermann hat der nun alleinerziehende Vater Mani Charmi vorübergehend an den Nagel gehängt, um sich um die Kinder zu kümmern.

Auch diese Auswanderer sind zu sehen

In der Folge mit den Charmis sind auch andere Auswanderer zu sehen: "Schwarzwälderkirschtorte fürs Herrchen, Hundekuchen und Leckerlies für den Vierbeiner. Das ist die Geschäftsidee von Björn René. Zusammen mit Freundin Michaela wandert der Schwabe nach Bulgarien aus, um an der Schwarzmeerküste ein Hundecafé zu eröffnen", liest man in der Ankündigung.