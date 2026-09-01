Nach MZ-Interview mit Konsulin: Mallorcas Kulturverein fordert deutsche Auswanderer auf, Katalanisch zu lernen

Der mallorquinische Kulturverband Obra Cultural Balear (OCB) hat Stellung zu dem MZ-Interview mit der neuen deutschen Konsulin Angelika Saake bezogen. So sollen Mallorca-Auswanderer aufpassen, nicht in eine deutsche Blase zu geraten. Die Konsulin solle ihren Landsmännern und -frauen zudem nahelegen, die katalanische Sprache zu lernen.

"Ich finde, man kann einem Eigentümer keinen Vorwurf daraus machen, dass er sich einen Wunsch oder vielleicht sogar einen Lebenstraum erfüllt und Zeit auf dieser wunderschönen Insel verbringen möchte", hatte Saake im MZ-Interview gesagt. Schön und gut, meint OCB. Allerdings sollen die Deutschen aufpassen, dass sie die mallorquinische Kultur respektieren und sich an die Inselgepflogenheiten und eben die Sprache anpassen.

Konsulin will selbst die Schulbank drücken

Es reiche nicht aus, eine Immobilie zu erwerben und gewissermaßen Geld in die Insel zu pumpen, so OCB. Zu einer erfolgreichen Integration gehöre es dazu, aktiv am Leben der Einheimischen teilzuhaben. Dazu gehöre es, die Inselkultur zu kennen und zu verstehen. Und Katalanisch zu lernen. "Katalanisch spreche ich bislang noch gar nicht – abgesehen vielleicht von ein paar Worten. Auch meine Spanischkenntnisse können noch eine Auffrischung und einen Ausbau gebrauchen", sagte Saake über ihre eigenen Sprachkenntnisse.

Dabei ist die Nachricht des Kulturverbands nicht nur als Kritik zu verstehen. OCB weist darauf hin, dass sehr viele Deutsche auf Mallorca leben, die sich perfekt in die mallorquinische Gesellschaft einfügen. Aber viele Auswanderer verbringen ihren Inselaufenthalt auch in einer "Parallelgesellschaft". Genau diese deutsche Blase gelte es zu vermeiden.

Zuletzt zeigt sich OCB stolz, dass es an 18 deutschen Universitäten möglich ist, Katalanisch zu lernen. Der Kulturverband lud Konsulin Saake ein, um einen Austausch zu dem Thema anzuregen.