Nach "Goodbye Deutschland": Vox geht mit neuer, auf Mallorca gedrehter Dating-Show an den Start
"Auswanderer sucht Liebe": läuft am Freitag (4.9.) an. Es gibt insgesamt fünf Folgen
Ein neues, der Liebe gewidmetes Dating-Format mit Mallorca-Protagonisten: Der Privatsender Vox zeigt ab Freitag (4.9.) nicht mehr nur reine Auswanderer-Geschichten, wie man sie aus "Goodbye Deutschland" kennt, sondern explizit auch, wie es im Liebesleben von Expats läuft. Die neue Doku-Soap "Auswanderer sucht Liebe" läuft am Freitag (4.9.) um 20.15 Uhr an. Zuschauer können sich auf fünf Folgen freuen, in denen auch Mallorca-Protagonisten zu sehen sind.
Darum geht es in dem neuen Format
In der Ankündigung des neuen Formats vom Sender heißt es: "Sie haben sich im Ausland ein neues Leben aufgebaut. Doch bei der Liebe stoßen sie an ihre Grenzen." In dem neuen Format wagen, liest man weiter, sieben deutsche Singles einen ungewöhnlichen Schritt und suchen gezielt nach Partnern aus Deutschland, die bereit sind, für die Liebe auszuwandern. "Über Social Media wählen sie jeweils zwei Favorit:innen aus und laden sie zu sich ein. Vor Ort beginnt ihre Dating-Phase und dort treffen Alltag, Gefühle und große Zukunftsfragen aufeinander. Zwischen L.A., London, Mallorca, Korfu oder der Toskana zeigt sich: Wer ist bereit, für die Liebe alles hinter sich zu lassen?"
Das sind die Protagonisten in Folge 1
In Folge 1, die derzeit schon bei RTL+ verfügbar ist, kommen Chiara (26 Jahre, L.A).; Alex (38, auf den Lofoten (Norwegen)) und Nili, 55 (auf Mallorca) vor. "Drei Leben, drei Sehnsüchte und eine Woche voller Nähe, Konflikte und Entscheidungen", verspricht der Ankündigungstext.
Das neue Format wird von RTL Studios produziert.
Auch diese Dating-Formate wurden schon auf der Insel gedreht
Es ist längst nicht das erste Mal, dass ein Privatsender eine Kuppelshow auf der Insel dreht. Auch Datingshow "First Dates Hotel" (ebenfalls von Vox) wurde immer einmal wieder auch auf Mallorca gedreht. Auch RTLZWEI war mit seinem Format "Love Island" schon zu Gast auf der Insel.
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