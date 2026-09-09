Eine Woche Kameras, Dates und Gefühle bei "Auswanderer sucht Liebe": Das verrät Mallorca-Kandidatin Nili Olesch über die Dreharbeiten mit Vox

Love is in the air auf Mallorca? Am Freitag (11.9.) läuft um 20.15 Uhr die zweite Folge der Doku-Soap "Auswanderer sucht Liebe". Dieses Mal noch deutlich prominenter zu sehen als in Folge 1 ist Mallorca-Protagonistin Nili Olesch. Zwei der fünf Folgen könnten Zuschauer derzeit schon bei RTL+ sehen.

Das sind die Protagonisten

In Folge 1 waren neben Nili Olesch auch die 26 Jahre alte Chiara, die in Los Angeles lebt und Alex, der auf den Lofoten (Norwegen) zu Hause ist, zu sehen. Zu Folge 2 heißt es in der Programmankündigung nun, dass eine weitere Protagonistin mit dabei ist: Lisa, 36, die in der Toskana ansässig ist. "Drei Leben, drei Sehnsüchte und eine Woche voller Gefühle, Konflikte und großen Entscheidungen", schreibt Vox.

Jede Protagonistin und jeder Protagonist darf zwei Kandidaten einladen, die dann eine Woche im Zuhause der Auswanderer verbringen. Spoiler: In Folge 2, die sich während einiger Sendeminuten Nili Olesch widmet, reist der zweite Protagonist zunächst nicht an.

Nili Olesch mit ihrer Freundin Kerstin. / RTL

Das sagt die Mallorca-Protagonistin zu dem Format

So ist Olesch zu dem Format gekommen: Es war ihre Freundin Kerstin, die man auch in dem Format sieht, die ihr den Aufruf des Senders geschickt hatte. "Du bist im Ausland und Single, also bewirb dich da", habe ihre Freundin zu ihr gesagt. An einem Freitag im März 2025 hätten die beiden Freundinnen gemeinsam die Bewerbung abgeschickt, schon am Montag danach wurde Olesch vom Sender kontaktiert. "Wir haben dann telefoniert. hin- und hergeschrieben und ich sollte mehr von mir erzählt. Es hat einige Wochen gedauert, bis alles von einer Recruiter-Agentur zur anderen geschickt wurde", so die gebürtige Kielerin zur MZ. Erst im Sommer 2025 sei die offizielle Bewerbung bei Vox gelandet.

Doppel-Stranddate in Ciutat Jardí. / RTL+

Die Dreharbeiten auf der Insel fanden dann im November 2025 statt. Die Teilnahme an dem Format sei für Olesch von Anfang an sehr aufregend und unterhaltsam gewesen. "Es war sehr schön, so viel positives Feedback von der Redaktion zu bekommen. Sie waren von Anfang an sehr interessiert an meiner Geschichte und dem, was ich mache. Ich bin Love Coach. Das hat einen total angesteckt", so die 56-Jährige, die es genossen habe, eine Woche lang ein Kamerateam um sich herum zu haben und auch, dass es nur um sie ging. "Überall waren Lampen, Mikrofone, Kameras. An einem Drehtag damals im November hat es morgens sehr gestürmt. Dreimal hatten wir Stromausfall. Wir haben nur gelacht", erzählt die selbsternannte Sexexpertin, die seit 2019 auf Mallorca lebt, gegenüber der MZ. Als das Team wieder abgereist ist, sei die Tänzerin wirklich traurig gewesen. "Ich hab ein Hörbuch geschrieben, wo ich als Dating-Expertin über meine Dates berichte. Ich bin absolute Tinderspezialistin und weiß, wie Dating geht. Aber diese Art von Dating hab ich bisher noch nicht ausprobiert."

Das neue Vox-Format mit fünf Folgen ist am Freitag (4.9.) angelaufen. / RTL

Darum geht es in dem neuen Format

In der Ankündigung des neuen Formats vom Sender heißt es: "Sie haben sich im Ausland ein neues Leben aufgebaut. Doch bei der Liebe stoßen sie an ihre Grenzen." In dem neuen Format wagen, liest man weiter, sieben deutsche Singles einen ungewöhnlichen Schritt und suchen gezielt nach Partnern aus Deutschland, die bereit sind, für die Liebe auszuwandern. "Über Social Media wählen sie jeweils zwei Favorit:innen aus und laden sie zu sich ein. Vor Ort beginnt ihre Dating-Phase und dort treffen Alltag, Gefühle und große Zukunftsfragen aufeinander. Zwischen L.A., London, Mallorca, Korfu oder der Toskana zeigt sich: Wer ist bereit, für die Liebe alles hinter sich zu lassen?" Das neue Format wurde von RTL Studios produziert.

Haben Spaß in dem neuen Format: Nili Olesch und die von ihr ausgewählten Kandidaten. / RTL

Auch diese Dating-Formate wurden schon auf der Insel gedreht

Es ist längst nicht das erste Mal, dass ein Privatsender eine Kuppelshow auf der Insel dreht. Auch Datingshow "First Dates Hotel" (ebenfalls von Vox) wurde immer einmal wieder auch auf Mallorca gedreht. Auch RTLZWEI war mit seinem Format "Love Island" schon zu Gast auf der Insel.