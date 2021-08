Sandra Seeling Lipski, bekannt als Gründerin und Leiterin des Evolution Film Festival (EMIFF) auf Mallorca, hat mit den Dreharbeiten zu ihrem vierten Kurzfilm "Mi isla" begonnen. Dabei spielt sie selbst die Rolle von Sammy, einer alleinerziehenden Mutter mit einem stressigen Job in Los Angeles, die überraschend ein Hotel in Sóller erbt. An ihrer Seite spielen ihre Tochter Alma Lucy Lipski und die mallorquinischen Schauspieler Clara Ingold (Jenny), Neus Cortés (Carla), Toni Pons (Fernando) und Carlos Lantero (Pep).

Das Projekt hat als eines von fünf bei einem Wettbewerb gewonnen, den die Fundació Mallorca Turisme mit der Mallorca Film Commission initiiert hat: Neben Seeling Lipski sollen nun Marcos Cabotà, Toni Bestard, Jaume Carrió und Pedro Victory mit ihren auf Mallorca gedrehten Kurzfilmen ein positives Bild der Insel als Reisedestination fördern.

Sandra Seeling Lipski bringt ihre eigenen Mallorca-Erfahrungen in den Kurzfilm ein und erlebt teils ihre persönliche Vergangenheit wieder, denn der Streifen enthält viele Elemente aus ihrer Kindheit auf der Insel. Hauptdrehort von "Mi isla" ist das Fincahotel Can Coll in Sóller, das ihrem Bruder gehört.

Zuvor hatte Seeling Lipski bereits die Kurzfilme Going down (2009), My Mother (2012) und Whatever It Takes (2014) produziert, die Drehbücher geschrieben, die Hauptrolle gespielt und Regie geführt. Beim aktuellen Projekt ist ihr Ehemann, der Regisseur und Fotograf Rainer Lipski, als Co-Produzent beteiligt. Der Kurzfilm ist auch gleichzeitig der Startschuss für die von beiden gegründete Produktionsfirma "Yeah Productions". /bro