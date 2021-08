Von wegen Freiluftkino ist nur etwas für den Sommer: Mit der Reihe "Cinema al cel obert" ist an vier Abenden im September Open-Air-Kino an Schauplätzen mit kulturgeschichtlichem Wert auf Mallorca geboten. Die Veranstaltung wird vom Programmkino CineCiutat, dem mallorquinischen Verein Girasol für psychische Gesundheit und von Estrella Damm organisiert.

Die Filme werden im Original mit Untertiteln gezeigt. Los geht es am 9. September im Castell de Son Mas in Andratx mit "Manchester by the sea" (USA, 2016), dem letzten Film des Regisseurs Kenneth Logan.

Am 16. September läuft "Boyhood" (USA, 2014) in Alcúdia (Puerta de Vila Roja), am 23. September ist die Gay-Romanze "Call me by your name" (IT/FR/USA/BRA, 2017) im Museu de Mallorca in Palma auf der Leinwand zu sehen. Den Abschluss bildet am 30. September der dreifach Oscar-prämierte Film "Whiplash" (USA, 2014) im Palau March in Palma.

Bei allen Filmvorführungen sorgt der Food Truck Talego Caravana für die Verpflegung und bietet unter anderem Burger, Hot Dogs, Popcorn und Hummus an. Die Kinotickets kosten 10 Euro und können bald über eine neu eingerichtete Website erworben werden. Alle Einnahmen von den Eintrittskarten kommen dem Verein Girasol zugute. /bro