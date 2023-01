Mallorcas bekanntester Filmregisseur und Drehbuchautor Agustí Villaronga ist in den frühen Morgenstunden des Sonntags (22.1.) im Alter von 69 Jahren gestorben. Dies teilte die Akademie des katalanischen Filmes (Acadèmia del Cinema Català) noch am selben Tag mit. Der Mallorquiner hatte bereits im November 2021 bekannt gegeben, dass er an Krebs erkrankt war. Er starb im Kreise seiner Familie und Freunde.

Villaronga wurde 1953 in Palma geboren und galt als einer der erfolgreichsten spanischen Filmemacher der Gegenwart. Er war seit Mitte der 70er-Jahre im Filmgeschäft unterwegs, zunächst als Schauspieler. Sein erster Spielfilm kam 1987 in die Kinos: In dem Horrorfilm „Tras el cristal" geht es um einen ehemaligen KZ-Arzt und sein Opfer. Mit seinem zweiten Film "El niño de la luna" erhielt er ein Dutzend Nominierungen für Spaniens wichtigsten Filmpreis, den Goya. Der Film wurde als bestes Originaldrehbuch ausgezeichnet. Im Laufe der Jahre gewann er mit seinen Filmen zahlreiche Preise. Neun Goyas für "Pa negre" Seinen größten Erfolg hatte er mit dem Bürgerkriegs-Drama "Pa negre" im Jahr 2010. Der Film räumte bei den Goyas ab und erhielt insgesamt neun Auszeichnungen, darunter bester Film, bester Regisseur und beste Schauspielerin. Außerdem wurde er als erster katalanischer Spielfilm von Spanien bei den Oscars ins Rennen geschickt. Im April 2022 begann Villaronga noch mit den Dreharbeiten zu seinem letzten Film. Darin geht es um eine alte, an Alzheimer erkrankte Frau und ihre Beziehung zu ihren Enkelkindern. Es war Villarongas erste Komödie.