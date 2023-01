Freitag ist es so weit: Der Blockbuster "Pathaan", auf den Bollywood-Fans seit Monaten sehnsüchtig warten, kommt am Freitag (27.1. )in die spanischen Kinos. In Deutschland ist der Kinostart bereits am Mittwoch (25.1.) Es ist ein Agententhriller mit Mallorca-Kulisse und den größten Stars, die Bollywood zu bieten hat. Der Hauptdarsteller Shah Rukh Khan wird auch "König von Bollywood" genannt und spielte bereits in rund 80 Filmen mit. In letzter Zeit nimmt der 57-Jährige aber weniger Rollen an, "Pathaan" ist sein erster Film seit "Zero" im Jahr 2018.

Neben ihm sind Deepika Padukone und John Abraham in den Hauptrollen. Auch Hollywood-Experten wurden für den Film eingestellt. Für die Spezialeffekte des actionreichen Films kam Casey O'Neill eingereist. O'Neill war schon für die Actionszenen in Top Gun: Maverick, Mission Imposible sowie in Marvel-Filmen zuständig und ist bereits sieben Mal für einen Oscar nominiert worden.

Ein Videoclip als erfolgreicher Trailer

Im Dezember gab es für Fans schon einen ersten Vorgeschmack auf "Pathaan": Das Musikvideo "Besharam Rang Song", das im März an verschiedenen Küstenorten Mallorcas wie Cala Llamp, Camp de Mar und Sa Calobra gedreht wurden war, ging durch die Decke. Sieben Tage nach der Veröffentlichung war es bereits 82 Millionen Mal auf Youtube angeklickt worden. Inzwischen ist es 238 Millionen Mal gesehen worden, YouTube stellt es auch Ende Januar noch auf Platz sechs der beliebtesten Musikvideos der Woche. Auf Platz fünf ist ein weiteres Musikvideo des Films "Pathaan", das aktuell allerdings "nur" 147 Millionen Mal gesehen wurde.

Die Produktionsfirma beschäftigte etwa 300 Personen auf Mallorca, einschließlich der drei Kamerateams, der Statisten und der professionellen Tänzer. Es gab Tage, an denen bis zu 170 Menschen gleichzeitig am Set waren. Die wesentliche Ausrüstung für die Dreharbeiten kam aus Indien.

Fanatische Hindus empörten sich über die Tanzszene

Das Mallorca-Video sorgte in Indien von Anfang an für Kontroversen: Religiöse Fanatiker sehen nicht nur die aufreizenden Tänze in dem Clip als völlig unangebracht an, sondern auch die Kleidung von Hauptdarstellerin Deepika Padukone. Gegen Ende des Videos ist die in Dänemark geborene Schauspielerin nämlich in einem freizügigen, safranfarbenen Kleid zu sehen. Die Farbe steht in der Kultur der Hindus für Aufopferung, Licht und das Streben nach Erlösung. Gewänder in dieser Farbe sind Heiligen und Asketen vorbehalten.

Mehrere Gruppen riefen zu einem Boykott des Films auf. Die für ihre gewalttätigen Aktionen bekannte rechtsradikale Gruppe Sri Rama Sena erklärte, das Video sei vulgär und schamlos. In den sozialen Medien waren Bilder zu sehen, wie aufgebrachte Personen Bilder des Hauptdarstellers Shah Rukh Khan auf offener Straße verbrannten.

In vielen Ländern gedreht

Nach dem Dreh auf Mallorca ging es für die Crew noch nach Cádiz (Andalusien). Neben Spanien wurde für den Film auch in Indien, Russland, Italien, Frankreich, Afghanistan, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Russland gedreht.

Der Direktor der Mallorca Film Commission, Pedro Barbadillo, erklärte am Dienstag (24.1.), dass bereits vor Corona geplant war, Bollywood-Filme auf Mallorca zu drehen. "Wir hatten beobachtet, dass der im Jahr 2011 gedrehte Film Zindagi Na Milegi Dobara (You Only Live Once) dazu führte, dass 200.000 Touristenvisa beantragt wurden, um die Drehorte zu besuchen", sagte er. Er fügte hinzu, dass in Europa sechs Millionen Inder lebten, die sich viele Bollywood-Filme ansähen. Solche Filme seien eine Möglichkeit, um Mallorca der Welt zu zeigen. Nach Pathaan wurde im Juni ein weiterer Bollywood-Film auf der Insel gedreht, diesmal eine Romanze mit blumenreichen Szenen auf dem Kirchplatz von Sóller. /mwp/pss