Eine neue Staffel der erfolgreichen ARD-Krimi-Serie "Kommissar Bäckström" läuft an - und führt den charismatischen Ermittler nach Mallorca. Die Erstausstrahlung ist für Sonntag (21.7.) um 21.45 Uhr geplant. Gezeigt werden direkt zwei Folgen hintereinander.

Folge 1: Der ungelöste Fall

In der ersten Folge der dritten Staffel reist Kommissar Bäckström (Kjell Bergqvist) laut Programmbeschreibung in privater Mission nach Mallorca. Zusammen mit seinem Freund, dem Spurensicherer Niemi (Rolf Lydahl), dessen Tochter Alice (Mira Lydahl Bodell) und seinem Nachbarn, dem Kinderdetektiv Edvin (Elvis Stegmar), möchte er über das Wochenende einen „Cold Case“ lösen, der ihm seit 53 Jahren keine Ruhe lässt: der ungeklärte Mord an Sally (Thea Sannert), seiner Freundin aus Kindertagen. Um seine Erinnerungen aufzufrischen, will er Sallys Cousine Iris (Görel Crona) als letzte lebende Zeugin befragen. Kurz nach dem Eintreffen in der Appartementanlage von Ankans Mutter Tussan Carlsson (Helena Bergström) entdeckt Bäckström eine Männerleiche im Pool und eine schwedische Kollegin wird verhaftet. Kaum angekommen, ist er mitten in einem neuen Mordfall.

Folge 2: Die Informantin

In Folge 2, die am Sonntag um 22.30 Uhr startet, dreht sich alles um einen toten Drogenfahnder, eine inhaftierte Kripobeamtin und eine vermisste Undercover-Ermittlerin. "Der Staatsanwältin Xenia Wall (Julia Marko Nord) bleibt keine andere Wahl, als den ebenso unkollegialen wie selbstgefälligen Bäckström (Kjell Bergqvist) um Hilfe für ihre Auslandsmission zu bitten", heißt es in der Programmbeschreibung des Senders. Und weiter: "Endlich meldet sich Undercover-Ermittlerin Eliza (Leonie Vincent), die auf die Geschäftsfrau Iris Gripensköld (Görel Crona) angesetzt wurde. Als die verdeckte Ermittlerin bei einer Geldübergabe in Gefahr gerät, verlässt Bäckström eigenmächtig seine Beobachterposition – und gefährdet die Operation! Während Polizeichef Toivonen (Pekka Strang) aus Stockholm anreist, um den Star-Ermittler mitzunehmen, steigt Bäckströms Kollegin Ankan (Agnes Lindström Bolmgren) ebenfalls in den Fall ein."

Die deutsch-schwedische Produktion umfasst in der dritten Staffel insgesamt sechs Folgen. Nach der Doppelfolge am 21. Juli werden je zwei weitere Folgen an den beiden darauffolgenden Sonntagabenden in der ARD ausgestrahlt.