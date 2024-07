"A bit of fun": Carmen Molinar dreht auf Mallorca einen Kurzfilm über Mobbing

„Eigentlich wollte ich dieses Jahr keinen Kurzfilm machen“, sagt Carmen Molinar und grinst. So hatte sie es mit ihrem Kollegen, dem Mallorquiner Lorenzo Rosselló von Mallorca Film Production, abgesprochen. Mit ihm hat die Deutsche mittlerweile alle sieben Kurzfilme gedreht, die später von ihr auf dem Mallorca Evolution Film Festival gelaufen sind. „Aber dann las ich das Script von Cosima Alexandra Ertl, einer Teilnehmerin in einem meiner Schauspielkurse. Und sofort begann das Kopfkino“, so Molinar weiter.

Um es abzukürzen: Auch in diesem Jahr hat die Wahlmallorquinerin, die in Cala Ratjada lebt, letztlich eine Filmproduktion auf die Beine gestellt, mit der sie in Palma auf die Leinwand will: „A bit of fun“ heißt das Werk, das auf Deutsch gedreht und mit spanischen und englischen Untertiteln versehen werden soll.

Einsatz im pädagogischen Bereich

„Wir hoffen, dass wir mit dem Kurzfilm nicht nur auf Filmfestivals Erfolg haben werden, sondern auch im pädagogischen Bereich etwas erreichen“, so Molinar. An Schulen beispielsweise, oder bei Präventionskampagnen. Denn das Thema des Sieben-Minüters ist so relevant wie aktuell: Es geht um Mobbing in der Kindheit und die Auswirkungen bis ins Erwachsenenleben. Die Geschichte fußt auf dramatischen, teils autobiografischen Erlebnissen der Drehbuchautorin Ertl.

„Ich war sofort gebannt von dieser leicht umzusetzenden, aber doch tiefgehenden Filmidee“, so Carmen Molinar. Trotzdem hörte sie sich gemeinsam mit Lorenzo Rosselló – der letztlich natürlich doch wieder mitmachte – in der Filmbranche um. „Wir wollten erfahren, ob das Thema nicht schon ausgelutscht ist“, so Molinar. Doch das Gegenteil sei der Fall gewesen. „Jeder, den wir fragten, egal ob in Deutschland oder auf Mallorca, konnte selbst Beispiele von sich oder Freunden anbringen, die Mobbing erfahren haben.“ Und häufig hätten die Opfer kaum Hilfe bekommen. „Dieser Film ist auch ein Aufruf an die Eltern: Hört hin und hinterfragt, wenn eure Kinder nicht zur Schule wollen.“

Kein direkter Mallorca-Bezug

Zwei Tage lang drehte das Team Ende Mai in Canyamel, wobei die Insel als solche jedoch bewusst nicht zu erkennen sein wird. „Wir wollten diesmal keinen direkten Mallorca-Bezug herstellen. Im Gegenteil, es wird suggeriert, dass sich die Geschehnisse in Kempten abspielten, wo Ertl aufgewachsen ist.“ Direkte Gewaltszenen werden nicht gezeigt, dennoch geht der Film auf subtile Art unter die Haut. FSK: ab zwölf Jahren.

Ertl selbst spielt in der Rolle der Kommissarin Meyer mit, ihre Freundin und Schauspielkollegin Katja Keßler stellte sich der Herausforderung, als Täterin Marion zu agieren. Und Carmen Molinar? „Ich habe mich diesmal für die Regie entschieden, zusammen mit der belarussischen Filmemacherin Alisa Selishchava“, so die Schauspielerin. Es ist das zweite Mal, dass sie Regie führt, „und in der Zusammenarbeit hat es mir gut gefallen“. Vor allem die Schauspielbegleitung sage ihr zu. Man nimmt es ihr ab. „Die Verwandlung der Schauspieler, wenn sie in einer Rolle ganz und gar aufgehen, das macht mir regelrecht Gänsehaut.“

.