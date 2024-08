Stell dir vor, du siehst deinen Lieblingsfilm mit deinen Liebsten, umgeben von der idyllischen Landschaft Mallorcas! Open-Air-Filme sind derzeit das beliebteste Programm für die Sommernächte. Dieser Trend erobert immer mehr das mallorquinische Publikum, denn ein Kinoabend im Freien schafft unauslöschliche Erinnerungen. Man fiebert mit den Klassikern und Highlights der Filmgeschichte mit und hat zudem noch das Erlebnis, draußen in einer anderen Umgebung zu sein, ähnlich wie im Autokino, das im 20. Jahrhundert entstand. Das erste Freiluftkino eröffnete 1916 in Deutschland/Australien, und mit der Pandemie erlebte es einen neuen Höhepunkt. Seitdem gibt es immer mehr Angebote für Open-Air-Kinos, auf die Kulturfans bevorzugt zurückgreifen.

Auch ConoScreens wurde mit dem Ziel gegründet, dem Publikum dieses einzigartige Erlebnis zugänglich zu machen. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, jeden Außenbereich in eine unverwechselbare Kinokulisse zu verwandeln und ist mittlerweile marktführend im Bereich Eventmanagement und Open-Air-Kinos. Von Schwimmbädern und Innenhöfen bis hin zu Dorfplätzen, Stränden oder Weinbergen – die Firma bietet stets eine Kombination aus Eleganz, Komfort und Spitzentechnologie, um unvergessliche Erlebnisse mit der Familie, Freunden und Bekannten zu schaffen. Beim Premium-Service brauchen die Kunden nur den Film und den Ort auszuwählen, das mallorquinische Unternehmen ConoScreens kümmert sich um alles Weitere und entwickelt ein Konzept, das sicherstellt, dass Alt und Jung begeistert sind.

Wie gestaltet man das perfekte Freiluftkino?

Um Freunde und Bekannte mit einem Open-Air-Kino mitreißen zu können, muss man auf jedes Detail achten. ConoScreens bietet daher einen individuellen und umfassenden Eventservice an. Das beinhaltet Miete und Verkauf hochwertiger Materialien wie beispielsweise exklusiver aufblasbarer Leinwände und Ton- und Projektionsgeräten der neuesten Generation, die unerlässlich sind, wenn man eine gute Projektionsqualität haben möchte. Darüber hinaus erledigt ConoScreens alles rund um die Vorführrechte, sodass man sichere sein kann, dass die Vorführung rechtlich einwandfrei und ohne Zwischenfälle über die Bühne gehen kann.

Eventorganisation und -management sind ein weitere Spezialgebiete der mallorquinischen Firma. Sie kümmert sich um alle logistischen und technischen Fragen, damit eine Veranstaltung reibungslos verläuft. Es werden auch Zusatzleistungen wie die Gestaltung von Plakaten oder Schildern, Catering und persönliche Kundenbetreuung angeboten. Zum Erfolgsrezept für solche Events gehört leckeres Popcorn ebenso wie Getränke und eine ansprechendes Werbedesign.

Eine Kinoleinwand, die es nur einmal auf der Welt gibt

Die Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte und Serviceleistungen von ConoScreens sind unübertroffen. Die angebotenen Geräte halten auch widrigen Wetterlagen stand und garantieren ein Kinoerlebnis höchster Qualität.

Eines der technischen Highlights der Firma ist die aufblasbare 5-Meter-Leinwand AIRSCREEN® Silver Edition, die weltweit einzigartig ist und ein unvergleichliches visuelles Erlebnis bietet. Die Leinwand wird aus hochwertigen Materialien gefertigt, und so ist ein perfekter Ablauf jedes Events, bei dem sie zu Einsatz kommt, garantiert.

Unvergessliche Erlebnisse

Dieses Jahr hat ConoScreens bereits mehrere Veranstaltungen mit über Hundert Zuschauern erfolgreich durchgeführt, die einen bleibenden Eindruck bei den Besuchern hinterlassen haben. Zu diesen Events gehörte beispielsweise Cinema Entre Vinyes im Zuge des ‚Wine Fest’ in den Bodegas José Luís Ferrer in Binissalem, wo der Film Sideways in der einzigartigen Umgebung der Weinberge gezeigt wurde. Des Weiteren Raimundo a la Fresca 24' ein Open-Air-Event am Platz Raimundo Clar, wo der Film Ratatouille, der Kurzfilm Roberto gezeigt wurden sowie Dans la Nature bei der Mostra OUT!. Ein weiterer Höhepunkt war die Premiere des Videokunstwerks Prayland von Concha Vidal vor der beeindruckenden Kulisse der Serra de Tramuntana: ein unvergessliches Erlebnis inmitten einzigartiger Gebirgslandschaft.

Für alle, die diesen neuen Trend der Freiluftkinos erleben und die Arbeit des mallorquinischen Unternehmens hautnah kennenlernen möchten, wird es im Club Diario de Mallorca eine kostenfreie Veranstaltung geben: am 29. August wird der Film Estiu 1993 (Sommer 1993) gezeigt, dazu gibt es Getränke und Popcorn für alle Teilnehmenden.